Richter má jasno o 13. dôchodkoch: Niet o čom debatovať, Gröhling však bije na poplach

BRATISLAVA - Trinásty dôchodok je nezrušiteľný, niet o čom debatovať. Vyhlásil to šéf poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Poslanec Národnej rady SR a predseda SaS Branislav Gröhling si na druhej strane myslí, že súčasné nastavenie 13. dôchodku je neudržateľné a zaťažujúce rozpočet. Vie si však predstaviť, že by boli 13. dôchodky adresné.
Témou diskusie boli aj tohtoročné komunálne voľby. Podľa Richtera v Smere očakávajú, že za podporu kandidatúry súčasného predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Branislava Becíka podporia v Hlase-SD kandidáta Smeru na primátora Nitry. Zdôraznil, že ak sa nedohodnú, podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) je pripravený kandidovať na predsedu NSK. Čo sa týka podpory kandidatúry ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý) na predsedu Prešovského samosprávneho kraja, toto rozhodnutie podľa Richtera nechajú na krajskú organizáciu Smeru-SD v Prešove. V prípade kandidáta na primátora Nitry Henricha Vargu, podporovaného SaS, Gröhling priznal, že opozičné parlamentné hnutie PS o jeho podpore stále váha.
V súvislosti s cestou premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na oslavy Dňa víťazstva do Moskvy Gröhling informoval, že SaS podala trestné oznámenie za vlastizradu. Strana takisto plánuje podať do Národnej rady SR na najbližšiu schôdzu uznesenie, v ktorom chcú túto cestu odsúdiť. Gröhling si myslí, že Fico sa v Moskve s ruským prezidentom Vladimirom Putinom rozprával o tom, ako bude možné ovplyvňovať budúcoročné parlamentné voľby na Slovensku. Richter oponoval, že Fico s Putinom medzi štyrmi očami rokoval o energetike. Richter zároveň predpokladá, že spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády sa uskutoční najbližší mesiac. Nevedel však uviesť, či bude v Bratislave alebo Kyjeve. Uviedol tiež, že nemecký kancelár Friedrich Merz by mal prísť na oficiálnu návštevu Slovenska 29. mája.