Som v šoku, že Smer-SD a Hlas-SD nepodporili zvýšenie dôchodkov, uviedol Danko

BRATISLAVA - Predseda SNS Andrej Danko opätovne vyzval koaličných partnerov zo Smeru-SD a z Hlasu-SD, aby v Národnej rade (NR) SR podporili návrh národniarov na zvýšenie dôchodkov pre seniorov nad 90 rokov. Na tlačovej besede vo štvrtok vyjadril šok a rozhorčenie, že Smer-SD a Hlas-SD vo výboroch tento návrh nepodporili. Ak to nepodporia ani v druhom čítaní, tak podľa Danka nemajú sociálne cítenie. Napriek koaličnej zmluve sa chce pokúsiť osloviť opozičných politikov.
„V roku 2019 SNS predložila automat na dôchodky, čo znamená, že minimálne dôchodky sa každý rok percentuálne dvíhali a pokiaľ by bol zachovaný automat, ako sme ho nastavili, teraz by bol minimálny dôchodok na úrovni 534 eur. Bolo by to 33 % z priemernej mzdy v hospodárstve,“ uviedol Danko. Keďže automat podľa neho zrušili predošlé vlády, v súčasnosti je minimálny dôchodok 412 eur. Novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá je v NR SR v druhom čítaní, navrhuje SNS zvýšiť dôchodok pre takmer 26.000 seniorov nad 90 rokov na 824 eur.
„V šoku som zo sociálneho prístupu strany Smer-SD a Hlas-SD, ktoré tento zákon najprv privítali,“ kritizoval ich Danko, že návrh na zvýšenie dôchodkov pre seniorov nad 90 rokov vo výboroch nepodporili. „Tento cynický prístup Smeru-SD a Hlasu-SD, že nechcú zdvihnúť aspoň 26.000 dôchodcom dôchodky na úroveň 824 eur, to je pre mňa šokujúce,“ podotkol predseda SNS. Danko si myslí, že dôchodok pre týchto seniorov by mal byť na úrovni aspoň 820 eur, ktoré by podľa neho sociálne služby zabezpečili. „A pokiaľ to Smer-SD a Hlas-SD nepodporia, tak budem nahlas hovoriť, že nemajú sociálne cítenie,“ uviedol Danko.
Zavedenie automatu na minimálny dôchodok
V podateľni NR SR je podľa neho aj návrh zákona na opätovné zavedenie automatu na minimálny dôchodok, pričom v tomto prípade chápe koaličných kolegov vzhľadom na rozpočtovú zodpovednosť. „Bolo by to opäť v stovkách miliónov, ale pri týchto dosahoch, ktoré sa dajú vykryť, rátame dosahy na úrovni medzi 50 až 80 miliónmi eur. Štát musí mať odvahu a musí mať snahu tým ľuďom pomôcť,“ povedal predseda SNS. Tvrdí, že v štáte na to peniaze sú, pričom poukázal na zisky bánk, elektrární či hazardných spoločností.