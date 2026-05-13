Ďalší spor v koalícii: SNS a Huliak sa po návrhu Smeru stavajú na zadné, zrušiť poukazy je politická drzosť!

BRATISLAVA - Ekonomická situácia v krajine je komplikovaná a po troch kolách konsolidácie sa koalícia snaží nájsť cestu späť k prorastovým opatreniam. Ani tie sa však nevyhnú kompromisom na viacerých frontoch. Jedným z nich je aj rušenie rekreačných poukazov. Ako prvý túto informáciu médiám poskytol minister školstva Tomáš Drucker a ďalší ministri na rokovaní vlády to dnes už len potvrdzovali. Dankovci neskrývajú šok a nepríjemný údiv z tohto kroku a ostro sa ohradili.
Rekreačné poukazy boli totiž jednou z vlajkových lodí Andreja Danka ešte v tretej vláde Roberta Fica, a tak je pochopiteľné, že pri slovách, ktoré dnes zopakoval aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč, významne nesúhlasia s ich rušením. Zatiaľ ide o návrh. "Toto ešte nebolo predmetom nejakej koaličnej rady alebo spoločnej diskusie," povedal Takáč.
Danko už uverejnil reakciu aj na svojom účte na sociálnej sieti.
Koaličná rada by mala rokovať podľa dohadov už vo štvrtok. Predmetom tohto rokovania majú byť aj spomínané prorastové opatrenia. Prorastové opatrenia zverejnilo v predbežnej podobe ministerstvo hospodárstva pod vedením Denisy Sakovej (Hlas-SD).
SNS je v šoku, je to vraj politická drzosť
Návrh na zrušenie rekreačných a športových poukazov sa už šíri mediálnym priestorom a neunikol ani ich pôvodným autorom - SNS. Tá ich kedysi zaviedla a teraz neskrýva hnev. Tento krok národniari označili za "politickú drzosť". "Bude to predmetom koaličnej rady. Je to aj niečo, na čo si ľudia v regiónoch zvykli a sme ľavicová sociálna politická strana a samozrejme vnímame tieto opatrenia veľmi citlivo. Nie sme zástancom rušenia sociálnych opatrení, takže to bude predmetom koaličnej rady," povedal pred vládou minister Takáč.
SNS však bola oveľa ostrejšia už pri náznakoch rušenia poukazov. "Nie je možné, aby prorastové opatrenia boli nesystémové a chaotické, bez schopnosti analyzovať jednotlivé problémy," posťažovali sa dankovci.
Ľudia, ktorí vraj pripravovali tento materiál, podľa SNS "nerozumejú predmetnej problematike".
Proti je pochopiteľne aj Huliak
Proti zrušeniu poukazov sa postavil aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
90 opatrení, v hre je aj zrušenie transakčnej dane
V súčasnosti má ísť o balík s približne 90 "prorastovými opatreniami", ktoré nemajú ešte vplyv na štátny rozpočet. V návrhoch sa objavuje aj zrušenie transakčnej dane, a tiež možnosť založiť si živnosť alebo spoločnosť už od 16 rokov.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) však už predtým verejne uviedol, že na rušení transakčnej dane nie je žiadna dohoda.