Andrej Danko tlačí na Fica a Šutaja Eštoka: Koaliční partneri odmietli vyššie dôchodky pre najstarších

BRATISLAVA - Koaličná Slovenská národná strana (SNS) vyzýva ostatných koaličných partnerov Smer-SD a Hlas-SD, aby prehodnotili svoje stanovisko prezentované na utorkovom rokovaní finančného výboru Národnej rady (NR) SR, kde odmietli podporiť návrh na zvýšenie dôchodkov pre seniorov nad 90 rokov. Návrh zákona o sociálnom poistení z dielne skupiny poslancov SNS je v druhom čítaní, parlament by tak mohol o ňom definitívne rozhodnúť na najbližšej schôdzi, ktorá začína budúci týždeň v utorok (26. 5.).
Predložený návrh počíta so zvýšením dôchodkov pre približne 25.000 seniorov vo veku nad 90 rokov tak, aby ich dôchodok dosiahol približne 824 eur mesačne. „SNS je presvedčená, že seniori nad 90 rokov majú právo na dôstojný život a pomoc od štátu. Pre mnohých z nich je dnes problém zaplatiť si pobyt v zariadeniach sociálnych služieb alebo zabezpečiť základné životné potreby. SNS považuje za nepochopiteľné, že pomoc tejto skupine občanov blokujú práve strany, ktoré sa dlhodobo označujú za sociálne orientované,“ vyhlásili národniari v stanovisku.
Avizovali, že predseda SNS Andrej Danko sa v tejto súvislosti obráti na predsedu vlády a strany Smer-SD Roberta Fica a ministra vnútra a predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka so žiadosťou, aby poslanci ich strán podporili tento návrh. „SNS verí, že koaliční partneri svoj postoj ešte prehodnotia a podporia pomoc ľuďom, ktorí si ju vzhľadom na svoj vek a životnú situáciu zaslúžia najviac,“ dodala strana.