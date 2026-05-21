SNS navrhla vymeniť Tarabu na čele envirorezortu: REAGUJE minister životného prostredia aj premiér Fico

BRATISLAVA - Napätie medzi vedením SNS a nominantom strany Tomášom Tarabom. Národniari informovali, že ponúkli výmenu svojho nominanta na post ministra životného prostredia. Šéf envirorezortu v reakcii na tieto slová odkázal, že neverí, že k požiadavke na jeho odvolanie reálne prišlo a informácie berie s rezervou.
Národniari ponúkli výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia ako jednu z alternatív vzhľadom na avizovanú rekonštrukciu vlády. Informovala o tom strana v oficiálnom stanovisku. „Slovenská národná strana zotrváva na svojom stanovisku, že minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) už tri roky riadi predmetný rezort plne autonómne, vrátane personálnych nominácií, pričom dlhodobo nedochádza k žiadnej vecnej diskusii ani o podstatných materiáloch pripravovaných ministerstvom,“ uviedla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.
Doplnila, že SNS preto nemôže niesť ani politickú zodpovednosť za zonáciu, veterné parky, baterkárne, prečerpávacie elektrárne, pokuty za nelegálne studne pre občanov, zahraničné pracovné cesty či iné projekty v kompetencii súčasného ministra životného prostredia, pokiaľ sa o týchto projektoch dozvedá až z médií. „Pre Slovenskú národnú stranu je dôležité zachovať stabilitu vlády a je pripravená na politické kompromisy so svojimi koaličnými partnermi,“ dodala Škopcová.
Taraba neverí, že k požiadavke na jeho odvolanie reálne prišlo
Netrvalo dlho a na vyhlásenie SNS reagoval sám Taraba. Minister životného prostredia uviedol, že neverí, že k požiadavke na jeho odvolanie reálne prišlo. Informácie berie s rezervou. „Pred mesiacom pán predseda SNS verejne povedal, že som veľmi dobrý manažér na funkcii ministra. Ďakujem mu za túto podporu, ktorú mi vtedy adresoval. Preto neverím, že k požiadavke na moje odvolanie reálne prišlo. Som minister, čo nemá kauzy, rezort spravujem s množstvom šikovných ľudí, veľa z nich mi dokonca dal priamo pán predseda SNS a ak boli šikovní a osvedčili sa, sú vo funkciách,“ napísal Taraba.
Ako doplnil, verí, že národná politika je o obsahu a nie o permanentnom vytváraní konfliktov. „Preto beriem všetky zverejnené informácie s veľkou rezervou. Ľudia chcú od politikov riešenia a výkon, preto sa týchto klebiet nebudem zúčastňovať,“ dodal.
Premiér Fico: Rekonštrukciu vlády nechystám
Predseda vlády Robert Fico sa k celej veci vyjadril dnes na tlačovej konferencii. Premiér tvrdí, že žiadna rekonštrukcia vlády sa nechystá, nemá preto dôvod sa priamo zaoberať návrhom šéfa koaličnej SNS Andreja Danka, ktorý ponúkol výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia, ktorým je Tomáš Taraba.
Fico však tento návrh rešpektuje. Ak by SNS spresnila, že trvá na odvolaní Tarabu, premiér by žiadal garanciu pokračovania funkčnej väčšiny v parlamente. Uviedol tiež, že chápe, že v SNS si riešia vnútorné politické otázky, no zmeny nemôžu viesť k politickej kríze a k ohrozeniu fungovania vlády. Fico považuje Tarabu za schopného ministra.