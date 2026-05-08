Danko vybuchol a vyhráža sa odchodom z vlády! Slová politológa: SNS padá a straší vojnou, prirovnal ho k Sulíkovi

BRATISLAVA - Predseda SNS Andrej Danko ostro kritizuje premiéra Roberta Fica aj ministra diplomacie Juraja Blanára za ich postoj k Ukrajine a rokovaniam o jej vstupe do EÚ. Varuje pred „klamstvami“ Smeru-SD, odmieta akékoľvek rokovania počas vojny a pripúšťa, že spor môže vyústiť až do odchodu SNS z vlády. Politológ Miroslav Řádek tvrdí, že Danko tým reaguje na slabé preferencie strany a straší verejnosť konfliktom.
Šéf koaličnej SNS Danko vo štvrtok ostro skritizoval premiéra Roberta Fica aj ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (obaja Smer-SD) za ich postoj k Ukrajine v súvislosti s rokovaniami o vstupe do Európskej únie. Tvrdí, že sa obáva urýchleného postupu a odmieta akékoľvek „symbolické pridruženie“ Ukrajiny k Únii počas prebiehajúcej vojny.
Danko síce deklaruje podporu rokovaní medzi Ukrajinou a EÚ, no trvá na tom, že sa môžu začať až po uzavretí mieru. Tvrdí, že tento princíp sa začína porušovať a predstavuje to riziko, že sa Únia nechá vtiahnuť do vojenského konfliktu. „S Ukrajinou by sa vôbec nemalo rokovať, kým je ešte konflikt medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou, lebo nás to všetkých ohrozuje,“ povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii. Zároveň obvinil Smer-SD z neúprimnosti. „Nehovoria nám pravdu o tom, že Ukrajina bude pristúpená na rokovania. Klamú v tom, že tvrdia, že boli proti pôžičke na Ukrajinu. Právo veta tam mal Robert Fico a mohol zablokovať pôžičku ako Viktor Orbán. Klamú v tom, že nemôžu zablokovať prístupové rokovanie,“ vyhlásil Danko.
Šéf SNS zároveň predstavil aj červené čiary, ktoré by podľa neho znamenali koniec účasti SNS vo vláde. „Ak by bola Ukrajina prijatá predčasne do EÚ, ak by Slovenská republika stratila právo veta alebo by Robert Kaliňák poslal prvých našich vojakov na územie Ukrajiny počas konfliktu, musíme v tejto vláde skončiť,“ povedal Danko. Podľa neho by mali Fico aj Blanár rokovania blokovať a nemalo by sa otvoriť ani prvé kolo prístupových rokovaní bez podmienky uzavretia mieru medzi Ukrajinou a Ruskom.
Danko zároveň tvrdí, že podporuje humanitárnu pomoc Ukrajincom, no kritizuje premiéra, že telefonát s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským nevyužil na otvorenie tém, ktoré považuje za kľúčové. Podľa neho sa mal Fico Zelenského pýtať na dôvody blokovania ropy, na náhradu škôd či kompenzácie poskytnutej finančnej pomoci Ukrajine. Premiér sa mal podľa Danka zaujímať aj o to, či Slovensko bude môcť po vojne realizovať na Ukrajine stavby alebo investície.
SNS už začiatkom týždňa oznámila, že bude od premiéra žiadať záväzok, že počas aktuálneho volebného obdobia nikdy nezahlasuje za vstup Ukrajiny do EÚ. Strana zároveň vyjadrila „absolútny nesúhlas“ s rokovaním predsedu vlády SR s prezidentom Ukrajiny.
Reakcia politológa Miroslava Řadeka
Podľa politológa Miroslava Řádeka je Dankova rétorika dôsledkom slabého postavenia SNS v prieskumoch. „Slovenskú národnú stranu začína riadne tlačiť jej neúspešné politické pôsobenie v súčasnom volebnom období, čo je vidieť na prakticky všetkých prieskumoch verejnej mienky, ktoré ju nechávajú pod 5 %. Preto sa jej predseda Andrej Danko snaží po novom slovenskú verejnosť strašiť vojnou, ktorý podľa neho môže dôjsť, ak budeme súhlasiť s členstvom Ukrajiny v EÚ,“ uviedol. Pripomenul tiež, že Danko obvinil premiéra Fica a ministra Blanára z klamstiev. „A práve tu šéf národňárov riadne popúšťa úzdu svojej fantázii, lebo Robert Fico skutočne 90 miliárdovú pôžičku Ukrajine odmietal, pokým nesfunkční ropovod Družba, čo sa stalo už pred dvomi týždňami,“ vyhlásil politológ.
Řádek dodal, že Danko ignoruje aj programové vyhlásenie vlády, ktoré počíta s účasťou slovenských firiem na obnove Ukrajiny. Podľa neho je práve užšie prepojenie Ukrajiny s EÚ spôsob, ako chrániť európske aj slovenské ekonomické záujmy. Dankove vyhrážky odchodom z vlády prirovnal k taktike Richarda Sulíka, pričom naznačil, že by mohli viesť k podobnému politickému osudu mimo parlamentu.