Štvrtok21. máj 2026

Bezpečnostná rada bude pravdepodobne zvolaná v krátkom čase, uviedol premiér

Robert Fico
Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TASR

BRATISLAVA - Bezpečnostná rada bude pravdepodobne zvolaná v krátkom čase. Premiér Robert Fico (Smer-SD) to uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii. Reagoval tak na výzvy zvolať bezpečnostnú radu v súvislosti s minulotýždňovými útokmi ruských dronov na Zakarpatskú oblasť na západe Ukrajiny. Zdôraznil, že v stredu (20. 5.) zasadnutie bezpečnostnej rady nebolo, ale len bezpečnostná porada na úrovni ministerstiev obrany a vnútra.

Fico považuje za vážnu vec, ak drony lietajú v blízkosti hraníc členských štátov NATO. „A tie drony sú zväčša ukrajinské, to je celý problém. Čo urobíme, keď takýto dron niekde bude provokáciou? A že to nebude len nejaká náhoda. Trafí sa nejaký cieľ, niečo sa udeje,“ podotkol Fico. Doplnil, že takejto situácii sa dá vyhnúť len dialógom, ktorý sa však podľa neho nevedie.

Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica na tému: Dobré správy pre Slovensko

Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny čelila minulý týždeň najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie vo februári 2022. Podľa údajov ukrajinskej armády počas leteckého útoku vletelo do vzdušného priestoru Zakarpatska 11 bezpilotných lietadiel typu Šáhid a Geraň. Sily ukrajinskej protivzdušnej obrany a prostriedky elektronického boja dokázali väčšinu z nich zostreliť alebo vyradiť. Drony mali byť zachytené v ukrajinskom vzdušnom priestore len 50 kilometrov od slovenských hraníc.

SR v reakcii na útok z bezpečnostných dôvodov až do odvolania uzavrela všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou.

Viac o téme: Robert FicoBezpečnostná rada
