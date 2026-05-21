Matka sa priznala k vražde trojročného syna: Utopenie v Liptovskej Mare mala len predstierať

ČADCA - Na čadčianskom pracovisku Okresného súdu Žilina sa vo štvrtok začalo hlavné pojednávanie s 32-ročnou Simonou B., ktorá je obvinená z obzvlášť závažného zločinu vraždy svojho trojročného syna. V júli minulého roka ho usmrtila a následne predstierala jeho utopenie v Liptovskej Mare. Po prednesení obžaloby dostala obžalovaná priestor na úvodné vyjadrenie, ktoré využila a ku skutku sa priznala.

Tragédia sa stala v júli 2025, keď Simona B. volaním na tiesňovú linku zalarmovala z brehu Liptovskej Mary záchranárov s tým, že jej dieťa sa topilo a snaží sa ho oživiť. Následné policajné vyšetrovanie však ukázalo, že dieťa malo suché oblečenie a mŕtve bolo už hodinu pred príchodom záchranárov. Podľa polície ho mala matka usmrtiť násilným spôsobom v byte v Dolnom Kubíne.

Prokurátor sa ešte koncom minulého roka predbežne dohodol s obvinenou na znení dohody o vine a treste, ktorej podstatou bol nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 19 rokov. Na januárovom pojednávaní však priamo v súdnej sieni Simona B. dohodu neakceptovala, keďže na dve z desiatich stanovených otázok odpovedala záporne a nesúhlasila predovšetkým so stanoveným trestom.

Syna uškrtila, využila na to aj vankúš a opasok od župana

Prokurátor na štvrtkovom pojednávaní v obžalobe skonštatoval, že Simona B. svojho syna usmrtila kombináciou škrtenia a hrdúsenia a využila na to aj vankúš a opasok od župana. Obžalovaná po prednesení obžaloby urobila vyhlásenie o vine, v ktorom sa k spáchaniu skutku priznala.

Aj vzhľadom na túto skutočnosť sudkyňa oznámila, že dokazovanie bude vykonané len vo vzťahu k trestu, ochrannému opatreniu a náhrade škody. Otec maloletého ako poškodený požaduje nemajetkovú ujmu vo výške 50.000 eur. Prostredníctvom videokonferencie z Košíc priblížil závery svojho znaleckého posudku psychiater Ján Uhrin. Ten skonštatoval, že obžalovaná nie je duševne chorá. „Diagnostikovali sme u nej syndróm závislosti od pervitínu. Má tiež nevyrovnanú osobnostnú štruktúru s dominantnými rysmi emočnej nestability a impulzívnosti,“ spresnil Uhrin.

