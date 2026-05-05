Prípad vraždy Kuciaka pokračuje: Prebieha čítanie výpovedí svedkov

PETINOK - Hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov pokračuje v utorok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku čítaním výpovedí svedkov. Obžalovaní a ani poškodení nie sú prítomní v pojednávacej miestnosti.
Súdny proces pokračoval ráno čítaním skorších výpovedí svedka Michala Zubčáka, ktorý v minulosti vypovedal o lustráciách Kuciaka. Okrem iného poukázal na to, že vytvorenie vzťahového diagramu delegoval na svojho podriadeného. A to na základe ústneho pokynu od Pavla Vorobjova. O vytvorení vzťahového diagramu vyhotovil aj úradný záznam.
Čítala sa tiež svedecká výpoveď Tibora Gašpara, ktorý bol v čase novinárovej vraždy policajným prezidentom. Vo svojej výpovedi v roku 2019 uviedol, že o skutku nemá žiadne vedomosti. Deklaroval, že žiadnemu policajtovi nedal pokyn a ani príkaz na akúkoľvek lustráciu. Odmietol tiež, že by dal príkaz na lustráciu zavraždeného novinára.
Vraždy Kuciaka z februára 2018
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.