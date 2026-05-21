Štvrtok21. máj 2026, meniny má Zina, zajtra Júlia, Juliána, Rita

Prvá predajňa na Slovensku spôsobila OŠIAĽ! VIDEO Do obchodu čakali davy ľudí až pred nákupné centrum

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Repro foto Facebook/Normal Slovensko)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Na Slovensku otvorili prvú predajňu dánskeho obchodu NORMAL. Otváracia akcia, ktorú podporili mnohé marketingové aktivity, vyvolala doslova ošiaľ. Pred nákupným centrom Eurovea Shopping Center v Bratislave, kde sa predajňa nachádza, sa v deň otvorenia tvorili obrovské rady.

V stredu (20. 5.) otvoril svoje brány v Bratislave prvý obchod s názvom NORMAL. Ide o maloobchodný reťazec v dánskom vlastníctve. Jeho sortiment zahŕňa známe značky v kategóriách ako starostlivosť o pleť, starostlivosť o vlasy, ústna hygiena, šampóny, líčenie a čistiace prostriedky. 

Značka sľubovala zážitok mimo bežného štandardu a už pred otvorením prebiehali rôzne marketingové akcie, ktoré mali nalákať zákazníkov. Pre prvých 1 000 zákazníkov si pripravil obchod balíčky, taktiež darčekové karty, vzorky a ukážky produktov. Taktiež sa mohli zapojiť do súťaže a  špeciálnych akcií dostupných cez mobilnú aplikáciu reťazca, pričom celý koncept bol poňatý cez ikonického bratislavského "Čumila". A pravdepodobne celá stratégia na verejnosť zabrala. Na otvorenie totiž ľudia čakali v dlhom rade, ktorý siahal cez celú Euroveu, v ktorom sa predajna otvárala, až von na ulicu pred obchodné centrum.

Obchod sa prezentuje tým, že všetky produkty predáva "za pevné, nízke ceny, takže u nich nenájdete špeciálne akcie ani výhodné 'mega zľavy'". Popri stálom sortimente známych značkových produktov neustále obmieňajú a dopĺňajú tovar v regáloch a na vystavených plochách. Cieľom podľa značky je, aby bola návšteva jej predajní vždy novým a jedinečným zážitkom – aj keď boli zákazníci u nich len pred týždňom.  Predajňa funguje na tzv. labyrintovom usporiadaní, ktorý má za účeľ to, aby zákazník prešiel čo najväčšiu časť predajne a videl čo najviac tovaru.

Značka funguje v Európe už 13 rokov. Prvú predajňu otvorili v Silkeborgu v Dánsku v apríli 2013 a odvtedy sa NORMAL rozrástol na reťazec s viac než 1001 predajňami v Dánsku, Nórsku, Švédsku, Holandsku, Francúzsku, Fínsku, Portugalsku, Španielsku, Taliansku, Írsku a Rakúsku.

Viac o téme: Otvorenie predajneBratislavaNormal
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Ilustračné foto
Z trhu sťahujú NEBEZPEČNÝ výrobok! Predával sa v známom obchode, nemáte ho doma?
Domáce
Platíte v obchode viac,
Platíte v obchode viac, než musíte? Pozor na túto banálnu chybu pri samoobslužných pokladniach!
Domáce
Časovaná bomba v obchodoch:
Časovaná bomba v obchodoch: Kvôli TOMUTO si už čoskoro zrejme poriadne priplatíme!
Zahraničné
Outletový obchod ukrýval POKLAD!
Outletový obchod ukrýval POKLAD! Zákazníčka môže zarobiť poriadny balík
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Odsúdený Mikuláš Č. nateraz zostáva vo výkone trestu odňatia slobody, uviedol hovorca Pogadl
Odsúdený Mikuláš Č. nateraz zostáva vo výkone trestu odňatia slobody, uviedol hovorca Pogadl
Správy
Desivá zražka kamiónov na Orave
Desivá zražka kamiónov na Orave
Správy
V Poprade sa začala rekonštrukcia námestia, potrvá deväť mesiacov
V Poprade sa začala rekonštrukcia námestia, potrvá deväť mesiacov
Cestovanie

Domáce správy

V mrazenom kebabe z
V mrazenom kebabe z Poľska odhalili nebezpečnú salmonelu! Mäso smerovalo aj na Slovensko
Zahraničné
Prvá predajňa na Slovensku
Prvá predajňa na Slovensku spôsobila OŠIAĽ! VIDEO Do obchodu čakali davy ľudí až pred nákupné centrum
Domáce
Andrej Danko
Som v šoku, že Smer-SD a Hlas-SD nepodporili zvýšenie dôchodkov, uviedol Danko
Domáce
Noc múzeí a galérií už túto sobotu: 123 inštitúcií na Slovensku otvorí dvere návštevníkom
Noc múzeí a galérií už túto sobotu: 123 inštitúcií na Slovensku otvorí dvere návštevníkom
Bratislava

Zahraničné

V mrazenom kebabe z
V mrazenom kebabe z Poľska odhalili nebezpečnú salmonelu! Mäso smerovalo aj na Slovensko
Zahraničné
Izraelský krajne pravicový minister
Taliansko vyzvalo EÚ: Má uvaliť sankcie na izraelského ministra, Izrael deportoval zahraničných aktivistov
Zahraničné
DRÁMA v Pardubiciach: Polícia
DRÁMA v Pardubiciach: Polícia musela evakuovať školu! Jeden človek je zranený, útočníka zadržali
Zahraničné
Péter Magyar a Donald
Magyar koná: Na koniec júna iniciuje zvolanie summitu krajín V4
Zahraničné

Prominenti

Let's Dance 11, 6.kolo,
Vanessa Šarköziová ukázala rozkošnú fotku: Jednou vetou odhalila veľké tajomstvo! Pod srdcom nosí...
Domáci prominenti
Vysielanie obľúbenej šou končí:
Vysielanie obľúbenej šou končí: Po 33 rokoch!
Zahraniční prominenti
Samo Tomeček je hrdým
Samo Tomeček zmenil priority, je skvelý otec, ale toto nedáva: Myslel som, že odpadnem!
Domáci prominenti
Vanessa Trump s dcérou
Šok v Bielom dome: Trumpova nevesta oznámila krutú diagnózu!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Revolúcia v liečbe po
Revolúcia v liečbe po mozgovej príhode! Lekári vytvorili appku, ktorá odhalí varovné signály
Zaujímavosti
Vedci neverili vlastným očiam!
Vedci neverili vlastným očiam! Morský obor prepísal rekordy: Objavili ho na nečakanom mieste
Zaujímavosti
Vedci môžu prepisovať históriu
Vedci môžu prepisovať históriu vesmíru: Nové objavené odchýlky znamenajú prevrat
Zaujímavosti
Takéto kuriatko sa podarilo
Prevrat vo vede: Kuriatka sa vyliahli bez vajec! Pomohla 3D tlač, vedci chcú oživiť vtáčieho obra
Zaujímavosti

Dobré správy

Ak máte viac ako
Slováci teraz môžu vyskúšať veľkú novinku: Počuli ste už o nej aj vy?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Chystá sa veľká zmena: Toto čaká kuriérov na Slovensku
Domáce
Oplatí sa životné poistenie?
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
openiazoch.sk
Zdroj: HENIMA
Chyba, ktorú robia mnohé ženy: Pleť kvôli nej starne oveľa rýchlejšie
plnielanu.sk

Ekonomika

Veľké prehodnocovanie energopomoci skončilo: Štát posiela nové energošeky, máte na ne nárok aj vy?
Veľké prehodnocovanie energopomoci skončilo: Štát posiela nové energošeky, máte na ne nárok aj vy?
Viac rúk ako mozgov? Cudzinci pracujúci u nás lámu rekordy, máme však vážny problém!
Viac rúk ako mozgov? Cudzinci pracujúci u nás lámu rekordy, máme však vážny problém!
Veľké dvíhanie sociálnych dávok aj dôchodkov: Kvôli inflácii pôjdu hore výraznejšie ako vlani!
Veľké dvíhanie sociálnych dávok aj dôchodkov: Kvôli inflácii pôjdu hore výraznejšie ako vlani!
Práce na rýchlostnej ceste pri Banskej Bystrici pokročili: Pozrite sa, ako to aktuálne vyzerá na stavbe! (foto)
Práce na rýchlostnej ceste pri Banskej Bystrici pokročili: Pozrite sa, ako to aktuálne vyzerá na stavbe! (foto)

Šport

VIDEO Slovensko spoznalo prvú Weissovu nomináciu: Tréner vsadil na kontinuitu aj zmeny
VIDEO Slovensko spoznalo prvú Weissovu nomináciu: Tréner vsadil na kontinuitu aj zmeny
Reprezentácia
Prekvapujúci skok po dobrej sezóne: Tipsport liga hlási veľký prestup do fínskej súťaže
Prekvapujúci skok po dobrej sezóne: Tipsport liga hlási veľký prestup do fínskej súťaže
Tipsport liga
MS V HOKEJI 2026 Pripravení, ale žiadna ťažká hlava: Neporazených Slovákov vyzvú bezbodoví a hladní Dáni
MS V HOKEJI 2026 Pripravení, ale žiadna ťažká hlava: Neporazených Slovákov vyzvú bezbodoví a hladní Dáni
Slováci
Česko zverejnilo nomináciu na MS: V kádri problémová dvojica zo Slavie či 17-ročný talent
Česko zverejnilo nomináciu na MS: V kádri problémová dvojica zo Slavie či 17-ročný talent
MS vo futbale

Auto-moto

Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Zaujímavosti
FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
Predstavujeme
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
Doprava
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Syndróm „ešte rýchlo jeden e-mail“: Prečo dnešná práca nikdy nekončí úplne
Syndróm „ešte rýchlo jeden e-mail“: Prečo dnešná práca nikdy nekončí úplne
Práca a voľný čas
Kritických 45 dní: Až pätina zamestnancov odchádza krátko po nástupe
Kritických 45 dní: Až pätina zamestnancov odchádza krátko po nástupe
Trendy na trhu práce
Ako často menia Slováci zamestnanie? Výsledky ankety mnohých prekvapia
Ako často menia Slováci zamestnanie? Výsledky ankety mnohých prekvapia
Kariera.sk TS
Nový statusový symbol? Nie vysoký plat, ale práca bez neustáleho stresu
Nový statusový symbol? Nie vysoký plat, ale práca bez neustáleho stresu
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Malo by cesto na palacinky odstáť? Toto je jediná správna odpoveď.
Malo by cesto na palacinky odstáť? Toto je jediná správna odpoveď.
Len 6 surovín a dokonalá chuť. Geniálny cestovinový šalát
Len 6 surovín a dokonalá chuť. Geniálny cestovinový šalát "čo chladnička dala".
Tento recept nie je pre začiatočníkov! Ak ho zvládnete, budete sa cítiť ako šéfkuchár.
Tento recept nie je pre začiatočníkov! Ak ho zvládnete, budete sa cítiť ako šéfkuchár.
Buchty a šišky
Ako nenápadne prepašovať zelenú zeleninu do večere
Ako nenápadne prepašovať zelenú zeleninu do večere
Rady a tipy

Technológie

Gmail sa zmení na AI asistenta, ktorý bude čítať tvoju schránku za teba. Takto sa neskôr zmení tvoj e-mail, ide o jednu z najväčších zmien za posledné roky
Gmail sa zmení na AI asistenta, ktorý bude čítať tvoju schránku za teba. Takto sa neskôr zmení tvoj e-mail, ide o jednu z najväčších zmien za posledné roky
Aplikácie a hry
Tvoj prehliadač môže byť súčasťou cudzieho botnetu a ty o tom nemusíš vedieť. Môže za to nebezpečná chyba v Chromiu
Tvoj prehliadač môže byť súčasťou cudzieho botnetu a ty o tom nemusíš vedieť. Môže za to nebezpečná chyba v Chromiu
Bezpečnosť
Rusko má nový problém na oblohe. Lacné ukrajinské balóny môžu prinútiť protivzdušnú obranu odpáliť raketu zo systému S-400
Rusko má nový problém na oblohe. Lacné ukrajinské balóny môžu prinútiť protivzdušnú obranu odpáliť raketu zo systému S-400
Armádne technológie
Kúpiť si drahý Android už nebude stačiť. Google tlačí používateľov k tomu, aby si po kúpe telefónu platili ešte aj predplatné
Kúpiť si drahý Android už nebude stačiť. Google tlačí používateľov k tomu, aby si po kúpe telefónu platili ešte aj predplatné
Android

Bývanie

Tú farbu na úchytkách som si mala rozmyslieť! 6 zlých nápadov, pri ktorých môžete domácu renováciu časom ľutovať
Tú farbu na úchytkách som si mala rozmyslieť! 6 zlých nápadov, pri ktorých môžete domácu renováciu časom ľutovať
Päť podlaží, no každé len 30 m2. Premena kamenného domu ukazuje, ako z malých priestorov vyskladať perfektné bývanie
Päť podlaží, no každé len 30 m2. Premena kamenného domu ukazuje, ako z malých priestorov vyskladať perfektné bývanie
Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie

Pre kutilov

Čoskoro začnú červenať: Dajte pod jahody ihličie alebo slamu, inak riskujete pleseň
Čoskoro začnú červenať: Dajte pod jahody ihličie alebo slamu, inak riskujete pleseň
Záhrada
Hrdzavé klince pod paradajky? Bizarný záhradkársky trik, ktorý má nečakane racionálny dôvod
Hrdzavé klince pod paradajky? Bizarný záhradkársky trik, ktorý má nečakane racionálny dôvod
Zelenina a ovocie
Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Chalupa
Zostalo vám pár kusov nevyužitých plotových tvárnic a betónovej dlažby? Vyrobte si z nich šikovné ohnisko so sedením
Zostalo vám pár kusov nevyužitých plotových tvárnic a betónovej dlažby? Vyrobte si z nich šikovné ohnisko so sedením
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Môj muž potreboval v sexe neustály adrenalín: To, čo odo mňa vyžadoval, bolo už cez čiaru
Partnerské vzťahy
Môj muž potreboval v sexe neustály adrenalín: To, čo odo mňa vyžadoval, bolo už cez čiaru
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
V mrazenom kebabe z
Zahraničné
V mrazenom kebabe z Poľska odhalili nebezpečnú salmonelu! Mäso smerovalo aj na Slovensko
Prvá predajňa na Slovensku
Domáce
Prvá predajňa na Slovensku spôsobila OŠIAĽ! VIDEO Do obchodu čakali davy ľudí až pred nákupné centrum
PRIESKUM Na čele stále
Domáce
PRIESKUM Na čele stále Smer pred PS, za nimi nasleduje Republika! Do parlamentu sa tlačí rekordný počet strán
DRÁMA v Pardubiciach: Polícia
Zahraničné
DRÁMA v Pardubiciach: Polícia musela evakuovať školu! Jeden človek je zranený, útočníka zadržali

Ďalšie zo Zoznamu