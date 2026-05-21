Prvá predajňa na Slovensku spôsobila OŠIAĽ! VIDEO Do obchodu čakali davy ľudí až pred nákupné centrum

BRATISLAVA - Na Slovensku otvorili prvú predajňu dánskeho obchodu NORMAL. Otváracia akcia, ktorú podporili mnohé marketingové aktivity, vyvolala doslova ošiaľ. Pred nákupným centrom Eurovea Shopping Center v Bratislave, kde sa predajňa nachádza, sa v deň otvorenia tvorili obrovské rady.
V stredu (20. 5.) otvoril svoje brány v Bratislave prvý obchod s názvom NORMAL. Ide o maloobchodný reťazec v dánskom vlastníctve. Jeho sortiment zahŕňa známe značky v kategóriách ako starostlivosť o pleť, starostlivosť o vlasy, ústna hygiena, šampóny, líčenie a čistiace prostriedky.
Značka sľubovala zážitok mimo bežného štandardu a už pred otvorením prebiehali rôzne marketingové akcie, ktoré mali nalákať zákazníkov. Pre prvých 1 000 zákazníkov si pripravil obchod balíčky, taktiež darčekové karty, vzorky a ukážky produktov. Taktiež sa mohli zapojiť do súťaže a špeciálnych akcií dostupných cez mobilnú aplikáciu reťazca, pričom celý koncept bol poňatý cez ikonického bratislavského "Čumila". A pravdepodobne celá stratégia na verejnosť zabrala. Na otvorenie totiž ľudia čakali v dlhom rade, ktorý siahal cez celú Euroveu, v ktorom sa predajna otvárala, až von na ulicu pred obchodné centrum.
Obchod sa prezentuje tým, že všetky produkty predáva "za pevné, nízke ceny, takže u nich nenájdete špeciálne akcie ani výhodné 'mega zľavy'". Popri stálom sortimente známych značkových produktov neustále obmieňajú a dopĺňajú tovar v regáloch a na vystavených plochách. Cieľom podľa značky je, aby bola návšteva jej predajní vždy novým a jedinečným zážitkom – aj keď boli zákazníci u nich len pred týždňom. Predajňa funguje na tzv. labyrintovom usporiadaní, ktorý má za účeľ to, aby zákazník prešiel čo najväčšiu časť predajne a videl čo najviac tovaru.
Značka funguje v Európe už 13 rokov. Prvú predajňu otvorili v Silkeborgu v Dánsku v apríli 2013 a odvtedy sa NORMAL rozrástol na reťazec s viac než 1001 predajňami v Dánsku, Nórsku, Švédsku, Holandsku, Francúzsku, Fínsku, Portugalsku, Španielsku, Taliansku, Írsku a Rakúsku.