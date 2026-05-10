Časovaná bomba v obchodoch: Kvôli TOMUTO si už čoskoro zrejme poriadne priplatíme!

BRATISLAVA - Nie len ceny pohonných hmôt, ale aj ceny hnojív v dôsledku vojny v Iráne prudko rastú. Ak ste si to však doteraz pri nákupe potravín nepocítili, netešte sa predčasne. Dopady totiž pocítime až o pár mesiacov.
„Väčšina potravín, ktoré sú momentálne na pultoch supermarketov, bola vyrobená s použitím vstupov, ktoré boli zakúpené alebo zmluvne dohodnuté ešte pred úplným prepuknutím krízy,“ povedal David Laborde, ktorý vedie oddelenie agropotravinárskej ekonomiky v Organizácii OSN pre výživu a poľnohospodárstvo. Informuje o tom web Politico.
Európa si síce vyrába vlastné dusíkaté hnojivo, ale vyrába ho z dovážaného plynu. Keď narušenie dodávok v Perzskom zálive zvýši ceny plynu, zdražejú aj hnojivá vyrobené v Európe.
Od uzavretia Hormuzského prielivu vzrástli ceny plynu o 59 percent a ceny niektorých hnojív až o 50 percent. V Nemecku sa močovina, najobchodovanejšie hnojivo, teraz predáva za približne 550 eur za metrickú tonu, pred začiatkom vojny v Irané to pritom bolo iba približne 370 eur.
Európski farmári mali na jar ešte šťastie. Väčšina z nich si pred vojnou urobila zásoby hnojív a predstavitelia Európskej komisie tvrdia, že potreby na túto sezónu sú do značnej miery zabezpečené.
Toto však nebude trvať večne. Farmári teraz objednávajú úrodu na jesennú sejbu musia rátať s tým, že ceny hnojív vzrástli. Niektorí pestovatelia už v reakcii na tento nárast obmedzujú používanie dusíka. Iní prechádzajú na plodiny, ktoré ho potrebujú menej. Obe možnosti znamenajú menšiu úrodu v roku 2027, čo pocítia aj zákazníci.
Problémy pritom nemá len Európa, ale aj Spojené štáty. Americkí farmári, ktorí nakupujú hnojivá bližšie k sejbe a majú menej času na vytváranie zásob, už pociťujú ťažkosti, ktoré Európa očakáva v budúcom roku. Približne 70 percent z nich uvádza, že si tento rok nemôžu dovoliť všetky hnojivá, ktoré potrebujú.
Globálne je riziko ešte výraznejšie. Brazília čelí nedostatku fosfátov až do výšky troch miliónov metrických ton pred septembrovou sejbou sóje. Svetový potravinový program OSN varoval, že ak bude vojna pokračovať aj po polovici roka, ďalších 45 miliónov ľudí by sa mohlo ocitnúť v akútnej potravinovej neistote.
Celú vec ešte zhoršuje postoj Číny, ktorá pozastavila vývoz fosfátových hnojív do augusta, v marci obmedzil zmesi dusíka a draslíka a od mája oznámil zastavenie vývozu kyseliny sírovej.