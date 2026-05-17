Platíte v obchode viac, než musíte? Pozor na túto banálnu chybu pri samoobslužných pokladniach!

BRATISLAVA - Samoobslužné pokladne priniesli do našich obchodov rýchlosť a pohodlie, no pre mnohých zákazníkov znamenajú aj nečakaný nárast účtov. Dôvodom nie sú technické chyby prístrojov, ale naše vlastné zlozvyky pri vážení ovocia a zeleniny. Ak si nedáte pozor, nákup sa vám môže predražiť o desiatky centov až eur.
Pri samoobslužných termináloch sa stala bežnou chybou nepozornosť, ktorá ovplyvňuje citlivé váhy. Systém totiž nerozlišuje, čo na váhu položíte – zaplatíte za všetko, čo zvýši celkovú hmotnosť.
Ako upozorňuje poľský portál Onet, najväčším nepriateľom vašej peňaženky sú opakovane použiteľné látkové tašky alebo sieťky. Kým klasický mikroténový sáčok váži zanedbateľne, ekologické vrecká môžu mať od 50 až do 200 gramov. Ak v nich vážite drahšie produkty, ako sú čerešne, bio paradajky alebo exotické ovocie, konečná cena sa môže zvýšiť až o 10 až 15 %.
Ďalším bizarným, no častým javom, je opieranie sa o priestor na balenie. Stačí, ak si pri hľadaní kódu v systéme nevedomky opriete o vážiacu plochu lakeť alebo na ňu položíte nákupný košík, a účet okamžite vystrelí nahor.
Zlaté pravidlá šetrného nákupu:
- Vždy začnite od nuly: Pred položením produktu sa uistite, že na displeji svieti hodnota 0,000 kg.
- Vážte „naostro“: Ak používate ťažšie vlastné vrecká, ideálne je odvážiť ovocie bez nich a vložiť ich do vrecka až po vytlačení štítku (ak to predajňa umožňuje), alebo využiť funkciu „tara“, ak je na pokladni dostupná.
- Pozor na okolie: Plocha váhy musí byť voľná. Žiadne kľúče, peňaženky ani opreté ruky.
Štúdie ukazujú, že aj malý kúsok papiera alebo obalu s hmotnosťou 10 g pri drahšom tovare (napr. 20 eur za kilo) zvyšuje cenu o niekoľko centov. Pri každotýždňovom nákupe sa tieto drobné chyby môžu na konci roka nazbierať do sumy, za ktorú by ste mali časť nákupu úplne zadarmo.