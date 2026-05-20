Polícia pátra po nezvestnom Jánovi: Odišiel z domu a odvtedy sa nevrátil

SEDLISKÁ - Polícia pátra po 59-ročnom Jánovi Paľkovi z obce Sedliská v okrese Vranov nad Topľou. Muž odišiel z miesta trvalého bydliska v utorok 12. mája, pričom naposledy bol telefonicky v kontakte s rodinou v nedeľu 17. mája. Odvtedy o sebe nepodal žiadne informácie a domov sa nevrátil. Informuje o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Prešove Jana Ligdayová.
Nezvestný je vysoký 188 centimetrov, strednej postavy, má krátke hnedé vlasy a modrosivé oči. Oblečenie, ktoré mal na sebe v čase odchodu, nie je známe.
„Akékoľvek poznatky k nezvestnému oznámte na Okresnom riaditeľstve PZ vo Vranove nad Topľou, respektíve na linke 158,“ uviedla hovorkyňa s tým, že informácie môže verejnosť poskytnúť aj prostredníctvom správy na sociálnej sieti.