Streda20. máj 2026, meniny má Bernard, zajtra Zina

Veľký presun vojakov na Slovensko: Stovky uniformovaných mužov mieria k nám! Ide o manévre NATO

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TÁBOR - Vyše 250 českých vojakov zo 42. mechanizovaného práporu v Tábore sa v utorok ráno začalo postupne presúvať na Slovensko. Zúčastnia sa na cvičení Strong Lineage 2026, pri ktorom Severoatlantická aliancia testuje schopnosť mnohonárodného brigádneho zoskupenia pôsobiaceho v SR (MN BDE SVK) rýchlo doplniť jednotky a nasadiť ich v bojovom scenári v prípade eskalácie krízy. Z juhočeského Tábora informuje spravodajkyňa.

Podľa veliteľa útvaru v Tábore Jana Slepánka je úlohou českých jednotiek presunúť sa na Slovensko, tam prejsť pod velenie vedúcich Španielov a zladiť operačné postupy. „My tam prídeme, skontaktujeme sa so španielskou brigádou, ako velitelia si odovzdáme do podriadenosti jednotky, zladíme sa na úrovni štábu plus jednotiek. A pretože sme tam takmer tri týždne, tak urobíme nejaký stmeľovací výcvik, máme naplánovanú taktickú prípravu, streľby a podobný výcvik,“ priblížil priebeh cvičenia veliteľ útvaru.

Vyše 250 českých vojakov sa presúva na Slovensko, NATO testuje eskaláciu krízy (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Cvičenie absolvuje celkovo takmer tritisíc vojakov NATO

Cvičenie absolvuje celkovo takmer tritisíc vojakov NATO s viac než 400 kusmi vojenskej techniky. Za českú armádu sa zúčastní asi 130 vojakov, ktorí sú na Slovensku už niekoľko mesiacov, a ďalších vyše 250 vojakov, ktorí držia pohotovosť v Česku. S podpornými jednotkami pôjde celkom zhruba o 450 vojakov z ČR. Hoci sa aj vlani počas tohto cvičenia preverila aktivácia pohotovostných jednotiek, na Slovensko ich vtedy išla necelá stovka. Česká armáda podotkla, že tento rok je to prvýkrát, keď na miesto fyzicky vyšle takmer celú jednotku držiacu pohotovosť.

Tí vojaci, ktorí sú v pohotovosti, sa musia v rozsahu niekoľkých dní od aktivácie pripraviť na nasadenie a vyraziť na určené miesto. Cieľom cvičenia je tak otestovať, či NATO dokáže rýchlo reagovať na krízu v strednej a východnej Európe. Hlavným účelom je overiť strategický presun na stovky kilometrov naprieč Európou. Českí vojaci vezú na Slovensko obrnené transportéry Pandur naložené muníciou, podporné vozidlá Tatra 815 a Tatra 810 a ďalšiu techniku.

Presun rozdelili na tri dni

„Aby sme úplne nespôsobili dopravný kolaps v Českej republike a na Slovensku, pretože ide približne o 140 vozidiel, presun sme rozdelili na tri dni. Ideme v desiatich prúdoch, pričom prvý deň idú štyri prúdy, ktoré sú od seba časovo zhruba tak dve hodiny, aby sme to rozdelili. Nasledujúce dni idú Pandury, tam sú tri prúdy, a posledný deň idú posledné tri prúdy,“ vysvetlil priebeh Slepánek. Podotkol, že presun na takúto vzdialenosť nie je pre českú armádu bežný, štandardne jej vojaci jazdia do 200 kilometrov, teraz to bude 750. Keďže im to bude trvať dva dni, budú mať na Slovensku prestávku, kde prespia a dotankujú.

Ako v pondelok informoval hovorca Ozbrojených síl SR Štefan Zemanovič, cvičenie sa uskutoční vo výcvikových priestoroch Lešť a Kamenica nad Cirochou. Českí vojaci z Tábora majú namierené do Kamenice. To, či cvičenie zvládli, sa podľa Slepánka ukáže až vtedy, ak sa vrátia do Tábora bez nehody či iných komplikácií. Dodal, že sa testuje už to, či všetko naplánovali a dohodli správne. Samotné plánovanie podľa jeho slov trvalo tri mesiace. Pri presune by nemali nastať žiadne komplikácie v doprave a na mieste zas ide o to, aby dobre zladili postupy s ďalšími jednotkami. Keď sa im toto všetko podarí, cvičenie budú považovať za úspešné.

Viac o téme: KrízaVojaciČeskoSlovenskoNATO
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Začína sa Medzinárodné cvičenie Strong Lineage 2026
Domáce
Ingo Gerhartz
Hrozivé varovanie veliteľa NATO: Východná Európa by sa mala pripraviť už teraz! Hrozí útok Ruska
Zahraničné
Expert šokoval svojím názorom:
Expert šokoval svojím názorom: Rusko nie je vojenská veľmoc! Žiadny útok na NATO nehrozí
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

FUTBAL NL: Tréner KFC Komárno Norbert Czibor hodnotí zápas so Zvolenom
FUTBAL NL: Tréner KFC Komárno Norbert Czibor hodnotí zápas so Zvolenom
Futbal
FUTBAL NL: Tréner MFK Zvolen Dušan Tóth hodnotí zápas s Komárnom
FUTBAL NL: Tréner MFK Zvolen Dušan Tóth hodnotí zápas s Komárnom
Futbal
V závode MH Teplárenský holding dokončili prvú fázu dekarbonizácie
V závode MH Teplárenský holding dokončili prvú fázu dekarbonizácie
Správy

Domáce správy

Odborári poslali vláde jasný
Odborári poslali vláde jasný odkaz: Žiadne reformy bez dohody, žiadajú okamžité rokovanie!
Domáce
Drogový online barón zo
Drogový online barón zo SLOVENSKA si v USA vypočul rozsudok: Prípad otriasa krajinou, slová sudcu si navždy zapamätá
Domáce
FOTO Polícia PÁTRA po aute
Polícia PÁTRA po aute z hrozivého prípadu! Muž v ňom mal niekoľko dní VÄZNIŤ svoju obeť
Domáce
Polícia nasadila drony pri vyšetrovaní nehôd: Školenie v Liptovskom Mikuláši ukázalo ich možnosti
Polícia nasadila drony pri vyšetrovaní nehôd: Školenie v Liptovskom Mikuláši ukázalo ich možnosti
Žilina

Zahraničné

Veľký presun vojakov na
Veľký presun vojakov na Slovensko: Stovky uniformovaných mužov mieria k nám! Ide o manévre NATO
Zahraničné
Zázrak v divočine: Iba
Zázrak v divočine: Iba 5-ročný chlapec prežil sám tri dni v lese plnom medveďov! Záchranárom vyrazil dych
Zahraničné
Rozkošná opička s plyšákom
Rozkošná opička s plyšákom dojala svet: Vo výbehu ju prepadol drzáň v KOSTÝME, okamžitý zákrok pracovníkov!
Zahraničné
Pokrok v rokovaniach alebo
Pokrok v rokovaniach alebo vojna? USA tlačia na Irán! Pripravujú sa na vojenský úder
Zahraničné

Prominenti

Michal Domonkos v Milujem
Trápenie slovenského herca: Dobehli ho zdravotné problémy!
Domáci prominenti
Smrť slovenského herca v
Smrť slovenského herca v horách: Z nešťastnej udalosti sa vykľula SAMOVRAŽDA!
Osobnosti
FOTO Predstavenie detskej knihy. Na
Sexi herečka z Dunaja pritvrdila: Odhodila všetky zábrany! Toto sú najodvážnejšie zábery jej kariéry
Domáci prominenti
Bella Hadid v Cannes
Modelka Hadid ukázala holý zadok: Dokonalé telo neexistuje… a potom je tu Bella!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Meč ležal v zemi
Neuveriteľný objav počas školského výletu: 6-ročný chlapec našiel starý, vzácny meč! Archeológovia žasnú
Zaujímavosti
Exoplanéta HD 189733 b
Vyzerá ako Zem, no na tejto planéte prší sklo! Je to jeden z najdesivejších svetov vesmíru
Zaujímavosti
V Thajsku objavili najväčšieho
V Thajsku objavili najväčšieho dinosaura juhovýchodnej Ázie: Neuveríte, KOĽKO vážil!
Zaujímavosti
8 vecí, ktoré ste
8 vecí, ktoré ste zrejme o penise nevedeli: Fakty, ktoré prekvapia aj mužov
vysetrenie.sk

Dobré správy

Oplatí sa životné poistenie?
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
openiazoch.sk
Zdroj: HENIMA
Chyba, ktorú robia mnohé ženy: Pleť kvôli nej starne oveľa rýchlejšie
plnielanu.sk
Juraj Slafkovský (Foto: Budiš)
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk

Ekonomika

Skorším odchodom do dôchodku hrozí stopka: Verdikt z Bruselu môže pochovať ich zavedenie!
Skorším odchodom do dôchodku hrozí stopka: Verdikt z Bruselu môže pochovať ich zavedenie!
Takto budú po novom jazdiť policajti: Na cestách stretnete autá s kamerami a špeciálnou výbavou! (foto)
Takto budú po novom jazdiť policajti: Na cestách stretnete autá s kamerami a špeciálnou výbavou! (foto)
Smelé plány Penty v bankovníctve: Privatbanka sa mení na Penta Bank, plánujú expanziu do zahraničia!
Smelé plány Penty v bankovníctve: Privatbanka sa mení na Penta Bank, plánujú expanziu do zahraničia!
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!

Šport

VIDEO MS V HOKEJI 2026 Nájazdová dráma v prospech našich: Slováci napokon uspeli so Slovincami
VIDEO MS V HOKEJI 2026 Nájazdová dráma v prospech našich: Slováci napokon uspeli so Slovincami
Slováci
MS V HOKEJI 2026 Országh po zápase so Slovinskom: Dnes sme jeden bod stratili!
MS V HOKEJI 2026 Országh po zápase so Slovinskom: Dnes sme jeden bod stratili!
Slováci
Arsenal sa konečne dočkal: Vďaka remíze Manchestru City sa po 22 rokoch stáva šampiónom
Arsenal sa konečne dočkal: Vďaka remíze Manchestru City sa po 22 rokoch stáva šampiónom
Premier League
MS V HOKEJI 2026 Dôležitý krok k záchrane: Maďari gólovo explodovali proti Veľkej Británii
MS V HOKEJI 2026 Dôležitý krok k záchrane: Maďari gólovo explodovali proti Veľkej Británii
MS v hokeji

Auto-moto

FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
Predstavujeme
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
Doprava
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
Klasické testy
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Veterány

Kariéra a motivácia

Mandalorián a Grogu: Keď je vašou náplňou práce ochrana galaxie
Mandalorián a Grogu: Keď je vašou náplňou práce ochrana galaxie
O práci s humorom
To nie je vtip, to je profesia! Najvtipnejšie a najzvláštnejšie povolania, ktoré skutočne existujú
To nie je vtip, to je profesia! Najvtipnejšie a najzvláštnejšie povolania, ktoré skutočne existujú
O práci s humorom
Pracovné oblečenie nie je len uniforma: Ako si vybrať materiály, ktoré vás podržia v horúčave aj mraze?
Pracovné oblečenie nie je len uniforma: Ako si vybrať materiály, ktoré vás podržia v horúčave aj mraze?
Rady, tipy a triky
Chcete dosiahnuť lepšie výsledky na pohovore? Vyskúšajte tento TRIK bývalého vyjednávača FBI
Chcete dosiahnuť lepšie výsledky na pohovore? Vyskúšajte tento TRIK bývalého vyjednávača FBI
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

Malo by cesto na palacinky odstáť? Toto je jediná správna odpoveď.
Malo by cesto na palacinky odstáť? Toto je jediná správna odpoveď.
Len 6 surovín a dokonalá chuť. Geniálny cestovinový šalát
Len 6 surovín a dokonalá chuť. Geniálny cestovinový šalát "čo chladnička dala".
Bojíte sa surového vajca v Caesar dresingu? Vyskúšajte alternatívu s jogurtom!
Bojíte sa surového vajca v Caesar dresingu? Vyskúšajte alternatívu s jogurtom!
Mäsové šaláty
Vyvážené smoothie: Ako si z raňajok neurobiť cukrovú bombu
Vyvážené smoothie: Ako si z raňajok neurobiť cukrovú bombu
Rady a tipy

Technológie

Chemoterapia má zabíjať rakovinu. Vedci však odhalili, ako môže niektorým nádorom nečakane pomáhať
Chemoterapia má zabíjať rakovinu. Vedci však odhalili, ako môže niektorým nádorom nečakane pomáhať
Správy
Takto sa zmení tvoj Android telefón. Google mu pridá týchto 12 bezpečnostných funkcií proti podvodníkom, malvéru aj krádeži
Takto sa zmení tvoj Android telefón. Google mu pridá týchto 12 bezpečnostných funkcií proti podvodníkom, malvéru aj krádeži
Android
Koľko kávy denne je ešte v poriadku a koľko už je za hranicou? Pri tejto hodnote krvného tlaku by si mal spozornieť
Koľko kávy denne je ešte v poriadku a koľko už je za hranicou? Pri tejto hodnote krvného tlaku by si mal spozornieť
Veda a výskum
Malý robot odpálil 17 protitankových rakiet SPIKE LR. Európske armády testujú nového lovca tankov bez posádky
Malý robot odpálil 17 protitankových rakiet SPIKE LR. Európske armády testujú nového lovca tankov bez posádky
Armádne technológie

Bývanie

Na toto miesto sa im oplatí cestovať! V starom kamennom dome našli perfektné miesto na život aj dovolenkový relax
Na toto miesto sa im oplatí cestovať! V starom kamennom dome našli perfektné miesto na život aj dovolenkový relax
Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?

Pre kutilov

Prečo skúsení záhradkári hádzali do jamky staré klince? Zasaďte paradajky s týmto trikom
Prečo skúsení záhradkári hádzali do jamky staré klince? Zasaďte paradajky s týmto trikom
Zelenina a ovocie
Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Chalupa
Zostalo vám pár kusov nevyužitých plotových tvárnic a betónovej dlažby? Vyrobte si z nich šikovné ohnisko so sedením
Zostalo vám pár kusov nevyužitých plotových tvárnic a betónovej dlažby? Vyrobte si z nich šikovné ohnisko so sedením
Dvor a záhrada
Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 viet, ktoré hovoria muži tesne pred tým, než stratia záujem: Ak ich poznáte, budete mať navrch
Partnerské vzťahy
5 viet, ktoré hovoria muži tesne pred tým, než stratia záujem: Ak ich poznáte, budete mať navrch
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Veľký presun vojakov na
Zahraničné
Veľký presun vojakov na Slovensko: Stovky uniformovaných mužov mieria k nám! Ide o manévre NATO
Odborári poslali vláde jasný
Domáce
Odborári poslali vláde jasný odkaz: Žiadne reformy bez dohody, žiadajú okamžité rokovanie!
Zázrak v divočine: Iba
Zahraničné
Zázrak v divočine: Iba 5-ročný chlapec prežil sám tri dni v lese plnom medveďov! Záchranárom vyrazil dych
Rozkošná opička s plyšákom
Zahraničné
Rozkošná opička s plyšákom dojala svet: Vo výbehu ju prepadol drzáň v KOSTÝME, okamžitý zákrok pracovníkov!

Ďalšie zo Zoznamu