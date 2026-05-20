Bryndza nad zlato? Vieme, kedy to stopercentne platí

Máj má svoje malé tajomstvá. Niektoré rozkvitnú na stromoch, iné sa objavia na tanieri. Tá najlepšia verzia sa nedá úplne vysvetliť, len ochutnať. Áno, reč je o tradičnej bryndzi, ktorá má svoje tajné ingrediencie a preto sa už vyše dvesto rokov vyrába podľa rovnakého receptu.
Čo všetko sa vám vybaví pri slove máj? Možno vôňa orgovánu, predstava prvých teplých večerov, ktoré sa k dajú tráviť na terase alebo to, že konečne prišiel lásky čas? Existuje však ešte niečo, čo k tomuto mesiacu patrí ako nerozlučná dvojka. Lahodná, voňavá a tradičná slovenská pochúťka. Áno, májová bryndza. Nepotrebuje dlhé vysvetľovanie, ani zložité recepty. Stačí z nej uvariť tie najlepšie halušky alebo ju len natrieť na chlieb, posypať pažítkou a zrazu je na stole jedlo, ktoré chutí presne ako máj.
Vo Zvolenskej Slatine sa bryndzové vône šíria už vyše dve storočia. Nenápadne, bez prestávky a s rešpektom k remeslu, ktoré sa tu odovzdáva celé generácie. Rodina Molecovcov spustila v srdci Podpoľania výrobu bryndze v roku 1797 a hoci sa svet odvtedy zmenil, základ zostal rovnaký. Kvalitné mlieko, správne dozretá hrudka, soľ, týždne trpezlivosti a šikovné ruky syrárskych majstrov. „V časoch, keď bryndziareň moji predkovia založili, bola výroba veľmi náročná. Hrudky bolo treba miesiť aj vaľkať ručne, až neskôr sa začali mlieť pomocou mlynov,“ vysvetľuje Peter Molec, ktorý predstavuje už siedmu generáciu známeho bryndziarskeho rodu.
Záleží na detailoch
Z tunajšej Bryndziarne a syrárne, ktorá je najstaršou na svete, ročne odchádza približne 700 ton typickej slovenskej lahôdky. Jej výroba sa stále spolieha na tradičný spôsob spracovania. „Receptúra za tých vyše dvesto rokov zostala rovnaká. Postupy sme čiastočne modernizovali, no bez ručnej práce by to ani dnes nebolo možné. Syrová hrudka dozrieva jeden až dva týždne, počas ktorých ju treba pravidelne kontrolovať a v správnom momente spracovať. Práve tieto detaily rozhodujú o tom, či bryndza naozaj chutí tak, ako má,“ zdôrazňuje Peter Molec, ktorý ako vedúci technického úseku dohliada na výrobu.
Jeden dôležitý krok sa v porovnaní s minulosťou predsa len zmenil. Mlieko sa dnes pred spracovaním síce pasterizuje, no bryndza aj tak zostáva tým, čím bola odjakživa. Čistou potravinou bez zbytočných prísad. O jej trvácnosť sa stará iba soľ, tak ako kedysi na salašoch, ale práve v tejto jednoduchosti je jej čaro. Obsahuje živé kultúry, preto sa z nej stal malý slovenský poklad plný probiotík.
Chuť májovej bryndze je výnimočná
Aby si zachovala svoju tradičnú chuť, žiada si to viac než len dobrý recept. Potrebuje kvalitné mlieko, spoľahlivých farmárov aj partnerov, ktorí rozumejú potravinám a vedia, čo znamená robiť veci poctivo. Kaufland už roky podporuje domácich dodávateľov, ktorým dáva priestor vo svojich regáloch a pravidelne hľadá spôsoby, ako im podávať pomocnú ruku.
„Kvalitné, čerstvé potraviny vyrobené na Slovensku sú v našich predajniach čoraz obľúbenejšie, a tak spoluprácu s domácimi výrobcami vnímame ako dôležité prepojenie na to najlepšie, čo doma máme. Zároveň si všímame aj zvýšený záujem zákazníkov o tradičnú bryndzu, ktorej sa na jar v porovnaní so zvyškom roka predá viac o 25 percent, preto sme podporili jej výrobu vo Zvolenskej Slatine. Ovčia bryndza vzniká výlučne z mlieka od domácich chovateľov, čím sa vytvára dôležitý kolobeh, ktorý spája farmárov, výrobcov aj spotrebiteľov,“ vysvetľuje fungovanie takejto podpory Silvia Hrušovská z oddelenia nákupu privátnych značiek v spoločnosti Kaufland.
Mimochodom, nie je bryndza ako bryndza. Tá klasická vzniká zmiešaním kravského aj ovčieho mlieka, no na Podpoľaní vďaka reťazcu prinášajú na trh aj ikonickú ovčiu pochúťku. Má výraznejšiu chuť a najväčšiu kvalitu získava práve z májovej produkcie mlieka. Je totiž svieže a plné jarnej trávy, keď sa stáda oviec po zime prvýkrát dostanú na lúky. Vyrobiť ju dá tridsiatke zamestnancom podniku celkom zabrať, no aj vďaka Kauflandu tu produkujú stopercentnej ovčiu bryndzu vo väčšom objeme. „Ročne jej spracujeme približne 25 ton a pod značkou K-Z lásky k tradícii ju prinášame do regálov počas celého roka. A ako ju môžeme vyrábať aj v zime, keď ovce na pašu nechodia? Tu čerpáme z múdrosti našich predkov. V priebehu roka uskladňujeme syr, ktorý pri zrení naberá na intenzite ovčej a jemne pikantnej chuti. Takto časom vzniká takzvaná zimná bryndza, z ktorej podľa potreby postupne odoberáme a pridávame ju do výrobkov,“ pokračuje Peter Molec.
Príbeh, ktorý má vyše dvesto rokov
Vďaka tradičnému remeselnému spracovaniu obľúbená pochúťka nechýba v našich kuchyniach počas celej sezóny. V máji chutí ľahko a sviežo, neskôr je plnšia a výraznejšia. Mení sa spolu s prírodou, no vždy je vyrobená nielen s láskou, ale najmä z lásky k Slovensku.Tak si zachová svoj charakter, ktorý milovníci bryndze s istotou nájdu aj v predajniach Kauflandu.
„Našich zákazníkov čoraz viac zaujíma, odkiaľ pochádzajú slovenské potraviny, kde sa vyrábajú a kto za nimi stojí. Aj preto si za partnerov, s ktorými prinášame na pulty sortiment K-Z lásky k tradícii, vyberáme spoločnosti ako Bryndziareň a syráreň vo Zvolenskej Slatine. Dáva si záležať na kvalite, drží sa tradičnej výroby, overených receptúr a za jej značkou stojí silný príbeh, ktorý je pevne spojený so Slovenskom,“ dodáva nákupkyňa Silvia Hrušovská.
A ako vyzerá putovanie pochúťky, ktorá má vyše dvestoročný rodný list a z pasienkov v podobe mlieka smeruje do rúk vychýrených syrárskych majstrov? Najneskôr do 48 hodín od výroby sa ocitne v regáli a potom si už nájde svoje miesto u vás doma- možno v haluškách, možno v obľúbených pirohoch alebo ako tradičná nátierka. Aby ste už pri prvom súste zistili, že piaty mesiac v roku nevonia iba po orgováne, ale pošteklí aj arómou lahodnej bryndze. Tak čo, necháte máj len rozkvitnúť alebo si ho vychutnáte aj na tanieri?
