Z auta v parkovacom dome zmizli veci za tisíce eur: Polícia žiada verejnosť o pomoc

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Policajti vyšetrujú krádež ruksaku, elektroniky a ďalších vecí v celkovej hodnote 2500 eur zo zaparkovaného auta v parkovacom dome na ulici Mlynské Nivy v Bratislave. K trestnému činu došlo v pondelok (11. 5.). Verejnosť žiadajú o pomoc. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Na sociálnej sieti zverejnila aj fotografie muža, ktorý by mohol pomôcť skutok objasniť. „V prípade, ak disponujete informáciami k jeho totožnosti, prípadne k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, oznámte nám ich na bezplatnom čísle polície 158,“ vyzvala s tým, že informácie môžu občania poskytnúť aj osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení či formou súkromnej správy na sociálnej sieti.