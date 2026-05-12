Kaliňák chce s armádou riešiť ľahšie varianty tankov kalibru 120 milimetrov

BRATISLAVA - Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) chce s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Miroslavom Lorincom diskutovať o nákupe nových tankov s delami kalibru 120 milimetrov pre jeden prápor. Mohli by byť postavené na ľahšom podvozku, ktorý by bol podľa jeho slov vhodnejší pre slovenskú hornatú krajinu. Uviedol to na obrannom veľtrhu IDEB Defence & Security v Bratislave.
„Pre našu hornatú časť Slovenska sú, samozrejme, ťažké tanky, 70 ton, nie úplne použiteľné. Takže sa vraciame do práve tejto kategórie 40-tonových. A jednak sa bavme, že je to minimálne polovičná cena. Čiže keď máte, dajme tomu, Leopard za 30 miliónov eur ako nový tank, tu sa hýbete v cenovej relácii niekde na úrovni okolo 12 (miliónov eur) za základ,“ uviedol Kaliňák s tým, že k cene by museli byť pripočítané aj ďalšie náklady na techniku. Poznamenal, že palebná sila by bola v porovnaní s ťažšími variantmi tankov rovnaká.
archívne video
Kaliňák v tejto súvislosti spomenul dve riešenia, ktoré výrobcovia predstavujú aj na konferencii IDEB. Jedným z nich je vozidlo CV90120 od medzinárodnej spoločnosti BAE Systems Hägglunds. Tá pre slovenskú armádu aktuálne vyrába bojové vozidlá CV9035 MkIV s kalibrom 35 milimetrov. Na výrobe sa podieľa aj slovenský zbrojársky priemysel.
Druhým prezentovaným riešením je podľa ministra spojenie tureckého podvozku a talianskej veže. „Obidvaja ponúkajú vlastne kompletný presun výroby do Slovenskej republiky,“ poukázal. O možnostiach obstarať nové tanky s delami kalibru 120 milimetrov hovoril Kaliňák pri predstavení vozidla CV9035 MkIV vo Švédsku vo februári. Naznačil, že sa rezort rozhoduje, ktorá hmotnostná kategória by bola vhodnejšia.