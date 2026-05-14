Na D2 smerom na most Lanfranconi sa vodiči zdržia asi 30 minút

BRATISLAVA - Na diaľnici D2 smerom na most Lanfranconi v Bratislave sa vodiči vo štvrtok ráno zdržia asi polhodinu. V tuneli Sitina je uzavretý ľavý pruh, v dôsledku nehody je blokovaný aj za tunelom. Zelená vlna STVR o tom informuje na sociálnej sieti.
Kolóna sa tvorí aj na vjazde do hlavného mesta po R7 a ďalej na Bajkalskej smerom k Trom vežiam. Nahlásené je vyše 20-minútové zdržanie.
Stella centrum informuje aj o zdržaní na diaľnici D1 smerom zo Senca na Prístavný most.