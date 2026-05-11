Vážna nehoda na R1: Zrazilo sa auto s kamiónom, cesta bola 2 hodiny neprejazdná! FOTO z miesta zrážky

NITRA - Na rýchlostnej ceste R1 pri Nitre sa v pondelok popoludní zrazil kamión a osobné auto. Cesta je v smere do Banskej Bystrice neprejazdná. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.
Aktualizované 15:50 Aktuálne je prejazdný jeden jazdný pruh, potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Viktória Borloková. Príčina zrážky zatiaľ nie je známa. Nikto z účastníkov nehody podľa predbežných informácií neutrpel vážnejšie zranenia.
"Podľa prvotných informácii došlo na R1, 40 km v smere od Nitra-juh na Banskú Bystricu z doposiaľ nezistených príčin k zrážke osobného motorového vozidla a kamiónu," informovala polícia. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Podľa našich informácií došlo k nehode približne po 13:15 h. Vodiči v kolóne stáli už takmer dve hodiny, na mieste zasahovalo množstvo hasičov, sanitky aj polícia. Polícia odkláňala dopravu cez mesto Nitra.
