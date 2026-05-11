Profesionálni hasiči v Trenčianskom kraji zasahovali minulý týždeň pri 39 požiaroch

Týždená štatistika v Trenčianskom kraji. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj)
TRENČÍN - Profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) zasahovali minulý týždeň pri 88 mimoriadnych udalostiach. Najčastejšie ich zamestnali požiare. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne na sociálnej sieti.
Príslušníci HaZZ v TSK zasahovali pri 39 požiaroch, 26-krát poskytovali technickú pomoc, 16-krát ich zamestnali dopravné nehody a sedemkrát likvidovali nebezpečné látky.