Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 101-krát

ŽILINA - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 101-krát. Štyridsaťpäť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň zasahovali pri 34 dopravných nehodách a v 18 prípadoch poskytovali technickú pomoc. Štyri minulotýždňové zásahy sa týkali nebezpečných látok.