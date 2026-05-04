V utorok bude miestami veterno, hrozí aj mráz vo vegetačnom období

BRATISLAVA - Počas utorka (5. 5.) má byť veterno najmä v okresoch Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja a v okresoch Námestovo a Tvrdošín. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre tieto lokality výstrahu prvého stupňa pred vetrom, platí od utorkovej 10. hodiny.
V týchto okresoch sa ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu alebo krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu. Meteorológovia varujú, že táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.
V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina a Poprad platí výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. V týchto okresoch sa na horách v polohách nad 1500 metrov lokálne očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu a/alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, t. j. až víchrica. Výstraha pred vetrom na horách platí v utorok od 8.00 h do stredy (6. 5.) 6.00 h.
SHMÚ varuje aj pred mrazom vo vegetačnom období v čase od utorkovej 3.00 h do 6.30 h. Výstraha prvého stupňa platí pre niektoré okresy v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. „Očakáva sa ojedinele prízemný mráz, ktorý predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus dva stupne Celzia,“ uviedol SHMÚ. Ojedinelý prízemný mráz môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu.