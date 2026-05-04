Pondelok4. máj 2026, meniny má Florián, zajtra Lesana, Lesia

V utorok bude miestami veterno, hrozí aj mráz vo vegetačnom období

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (4)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Počas utorka (5. 5.) má byť veterno najmä v okresoch Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja a v okresoch Námestovo a Tvrdošín. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre tieto lokality výstrahu prvého stupňa pred vetrom, platí od utorkovej 10. hodiny.

V týchto okresoch sa ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu alebo krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu. Meteorológovia varujú, že táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

V utorok bude miestami
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: shmu.sk)

V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina a Poprad platí výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. V týchto okresoch sa na horách v polohách nad 1500 metrov lokálne očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu a/alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, t. j. až víchrica. Výstraha pred vetrom na horách platí v utorok od 8.00 h do stredy (6. 5.) 6.00 h.

V utorok bude miestami
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: shmu.sk)

SHMÚ varuje aj pred mrazom vo vegetačnom období v čase od utorkovej 3.00 h do 6.30 h. Výstraha prvého stupňa platí pre niektoré okresy v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. „Očakáva sa ojedinele prízemný mráz, ktorý predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus dva stupne Celzia,“ uviedol SHMÚ. Ojedinelý prízemný mráz môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu.

V utorok bude miestami
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: shmu.sk)

Viac o téme: SHMÚVietorMrázPočasie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Grécko zasiahla vlna chladného počasia: Sneženie, vietor aj mráz uprostred mája
Zahraničné
Apríl sa znova ukáže:
Apríl sa znova ukáže: Teploty vystrelia prudko NAHOR, ale... Studený front zničí víkendové plány! Príde aj SNEH
Domáce
Ďalší OBRAT v počasí:
Ďalší OBRAT v počasí: Teploty vyletia vysoko, v TENTO večer príde studená sprcha! Búrky, dážď a mráz
Domáce
FOTO Počasie sa zbláznilo: Aprílová
Počasie sa zbláznilo: Aprílová vlna horúčav prepíše históriu! Slovensko však čaká mrazivý šok
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Opozícia považuje správu o SIS za rok 2024 za neobsažnú
Opozícia považuje správu o SIS za rok 2024 za neobsažnú
Správy
Koalícia vníma správu o SIS z roku 2024 ako vecnú
Koalícia vníma správu o SIS z roku 2024 ako vecnú
Správy
Usporiadateľ počas titulových osláv Slovana Bratislava zrazil jednu z fanúšičiek.
Usporiadateľ počas titulových osláv Slovana Bratislava zrazil jednu z fanúšičiek.
Regióny

Domáce správy

Vodohospodárska výstavba
Napätie okolo projektu Málinec - Látky eskaluje: Skupina ľudí mala verbálne napadnúť vedcov
Domáce
Duo Šimečková-Puková má na
Duo Šimečková-Puková má na krku ďalší ŠKANDÁL: Nejde len o Projekt Fórum, temná MINULOSŤ a plagiátorstvo v denníku!
Domáce
Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Polícia v Bardejove obvinila mladého vodiča: Šoféroval napriek zákazu a pod vplyvom drog
Polícia v Bardejove obvinila mladého vodiča: Šoféroval napriek zákazu a pod vplyvom drog
Prešov

Zahraničné

Historický úlovok v Atlantiku:
Historický úlovok v Atlantiku: Španielska polícia zadržala rekordnú zásielku kokaínu
Zahraničné
Tusk prehovoril o Ficovi:
Tusk prehovoril o Ficovi: Ubezpečil ma, že má v úmysle byť veľmi pragmatický
Zahraničné
Ruský prezident Vladimir Putin.
Putin pod prísnou ochranou: Kremeľ sa bojí atentátu alebo vnútorného prevratu?
Zahraničné
Ilustračné foto
Štyria migranti mŕtvi pri hranici Chorvátska a Slovinska: Polícia vyšetruje tragédiu po nelegálnom prevoze
Zahraničné

Prominenti

Let's Dance
Porotcovský kat Ďurovčík zmäkol: Takéto slová sme z jeho úst ešte nepočuli!
Domáci prominenti
Serena Williams
Serena Williams prestrelila: Šatami chcela ohúriť kráľovnú módy, nevyšlo to! Lacné a nevkusné...
Zahraniční prominenti
Vica Kerekes mala svoju
Vica Kerekes mala v Inkognite premiéru: Čo slovo to perla, hádači nechápali... o čom točí?
Domáci prominenti
Let's Dance, Zuzana Porubjaková
Zuzana Porubjaková na tróne Let’s Dance? Výkony, ktoré kričia: Toto je jasná víťazka!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Mesto sa PREPADÁ alarmujúco rýchlo: Obrovská metropola mizne pred očami aj z vesmíru!
Zaujímavosti
Empire State Building oslavuje
Empire State Building oslavuje 95 rokov: Najslávnejší mrakodrap postavili za rekordný čas
dromedar.sk
Ilustračné foto
Čo sa skrýva v najlepšom KOKTAILE sveta? Alkohol v ňom nenájdete
Zaujímavosti
FOTO Na túto FOTO sa
Na túto FOTO sa vám bude pozerať veľmi ťažko: Vášmu dieťaťu ale môže zachrániť život
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce
FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce

Ekonomika

Život na dlh v priamom prenose: Diera v rozpočte rastie, Slovensko si požičiava čoraz viac a čoraz drahšie!
Život na dlh v priamom prenose: Diera v rozpočte rastie, Slovensko si požičiava čoraz viac a čoraz drahšie!
Trináste dôchodky pod paľbou: Prvýkrát padla hranica na ich obmedzenie. Čo na to Kamenický?
Trináste dôchodky pod paľbou: Prvýkrát padla hranica na ich obmedzenie. Čo na to Kamenický?
Nový rebríček najbohatších krajín prekvapil: USA až sedemnáste, Česko predbehlo Francúzsko
Nový rebríček najbohatších krajín prekvapil: USA až sedemnáste, Česko predbehlo Francúzsko
Vrátia sa kolóny pod Strečno? Najnáročnejšia údržba tunela v dejinách odstaví Višňové až na 2 týždne! (foto)
Vrátia sa kolóny pod Strečno? Najnáročnejšia údržba tunela v dejinách odstaví Višňové až na 2 týždne! (foto)

Šport

Obáva sa ho aj Pogačar: Na Tour de France uvidíme najmladšieho cyklistu od roku 1937
Obáva sa ho aj Pogačar: Na Tour de France uvidíme najmladšieho cyklistu od roku 1937
Tour de France
Žilina ide do poriadneho risku s veľkou posilou: Môže vyhrať jackpot, alebo sa veľmi popáliť
Žilina ide do poriadneho risku s veľkou posilou: Môže vyhrať jackpot, alebo sa veľmi popáliť
Tipsport liga
Katastrofa na druhú: Leclerc klesol v jednom kole o tri miesta, klinec do rakvy prišiel po pretekoch
Katastrofa na druhú: Leclerc klesol v jednom kole o tri miesta, klinec do rakvy prišiel po pretekoch
Formula 1
FOTO Oslavy Slovana zatienil nepríjemný incident: Fanúšička skončila v nemocnici, Kmotrík poslal dojemný odkaz
FOTO Oslavy Slovana zatienil nepríjemný incident: Fanúšička skončila v nemocnici, Kmotrík poslal dojemný odkaz
Slovensko

Auto-moto

TEST: Kia EV4 Fastback GT Line - keď je unikátnosť v základnej výbave
TEST: Kia EV4 Fastback GT Line - keď je unikátnosť v základnej výbave
Klasické testy
BMW i3 pokračuje v revolúcii po iX3, len zájde o 100 kilometrov ďalej
BMW i3 pokračuje v revolúcii po iX3, len zájde o 100 kilometrov ďalej
Zaujímavosti
Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
Ekonomika
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Sedavé zamestnanie vás nemusí zničiť: 7 tipov, ako do pracovného dňa prepašovať pohyb
Sedavé zamestnanie vás nemusí zničiť: 7 tipov, ako do pracovného dňa prepašovať pohyb
Prostredie práce
Prieskum: V roku 2026 využíva nástroje AI už 78 % populácie Slovenska
Prieskum: V roku 2026 využíva nástroje AI už 78 % populácie Slovenska
Domáce
Mikro-agresie v kuchynke: Čo o vás prezrádza váš prístup k spoločnému priestoru?
Mikro-agresie v kuchynke: Čo o vás prezrádza váš prístup k spoločnému priestoru?
Vzťahy na pracovisku
Ako prežiť dovolenku kolegu (a nezblázniť sa): Praktický návod, ako nerobiť za dvoch
Ako prežiť dovolenku kolegu (a nezblázniť sa): Praktický návod, ako nerobiť za dvoch
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Dala som ich na stôl a ostali len prázdne taniere. Lepšie karbonátky v omáčke ste ešte nejedli.
Dala som ich na stôl a ostali len prázdne taniere. Lepšie karbonátky v omáčke ste ešte nejedli.
Máte doma plech a pár minút? Na týchto 23 receptov viac potrebovať nebudete.
Máte doma plech a pár minút? Na týchto 23 receptov viac potrebovať nebudete.
Nepečený malinový cheesecake s netradičnou surovinou v kréme. Vyskúšajte tento chutný recept!
Nepečený malinový cheesecake s netradičnou surovinou v kréme. Vyskúšajte tento chutný recept!
Nepečené dezerty
Kupujete májovú bryndzu? Najprv si pozrite túto vec na obale
Kupujete májovú bryndzu? Najprv si pozrite túto vec na obale
Rady a tipy

Technológie

Lockheed Martin pracuje na vesmírnom interceptore SBI: Z obežnej dráhy má zasiahnuť nepriateľskú raketu skôr, ako sa stane vážnym problémom
Lockheed Martin pracuje na vesmírnom interceptore SBI: Z obežnej dráhy má zasiahnuť nepriateľskú raketu skôr, ako sa stane vážnym problémom
Armádne technológie
Svet obletela štúdia, podľa ktorej je pitie piva „zdravé“: Vedci varujú, že autori stáli na nesprávnych základoch
Svet obletela štúdia, podľa ktorej je pitie piva „zdravé“: Vedci varujú, že autori stáli na nesprávnych základoch
Veda a výskum
Ukrajina zasiahla ruskú raketovú loď Karakurt, nosič rakiet Kalibrov
Ukrajina zasiahla ruskú raketovú loď Karakurt, nosič rakiet Kalibrov
Moderná vojna a konflikty
Našli vedci odpoveď na plastový odpad, ktorý nás zaplavuje zo všetkých strán? Nový plast sa v laboratóriu sám zničil bez mikroplastov
Našli vedci odpoveď na plastový odpad, ktorý nás zaplavuje zo všetkých strán? Nový plast sa v laboratóriu sám zničil bez mikroplastov
Veda a výskum

Bývanie

Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Je univerzálna, navodzuje pokoj a pomôže sa sústrediť. Takto môžete farbu roka Secret Safari použiť i doma
Je univerzálna, navodzuje pokoj a pomôže sa sústrediť. Takto môžete farbu roka Secret Safari použiť i doma
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!

Pre kutilov

Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Zelenina a ovocie
Starostlivosť o narcisy a tulipány po odkvitnutí: Prečo ich nestrihať príliš skoro?
Starostlivosť o narcisy a tulipány po odkvitnutí: Prečo ich nestrihať príliš skoro?
Záhrada
Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Doplnky a dekorácie
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Týmto znameniam sa zmení vzťah: Niektorých čakajú zásnuby, iných definitívny koniec, teraz sa rozhodne
Partnerské vzťahy
Týmto znameniam sa zmení vzťah: Niektorých čakajú zásnuby, iných definitívny koniec, teraz sa rozhodne
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Počas šou vrazil monster
Zahraničné
TRAGÉDIA počas šou: VIDEO Obrovský monster truck vpálil do DAVU! Z miesta hlásili mŕtvych a desiatky zranených
Duo Šimečková-Puková má na
Domáce
Duo Šimečková-Puková má na krku ďalší ŠKANDÁL: Nejde len o Projekt Fórum, temná MINULOSŤ a plagiátorstvo v denníku!
Zelenskyj sa v Jerevane
Domáce
MIMORIADNE Veľké zmierenie? Fico sa stretol so Zelenským: Dohodli sa!
Odsúdený Mikuláš Černák prichádza
Domáce
Súd opäť rieši Mikuláša Černáka: Sťažnosti proti neprepusteniu sa majú prerokovať v máji

Ďalšie zo Zoznamu