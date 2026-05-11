Slovensko čaká poriadny lejak: SHMÚ vydal výstrahy, TU hrozia aj búrky!

BRATISLAVA - Meteorologické výstrahy prvého stupňa pred dažďom platia na na strednom Slovensku do utorkového (12. 5.) popoludnia. Vyhlásil ich Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý o tom informoval na svojom webe. Okrem toho treba v pondelok večer počítať s búrkami najmä v Nitrianskom kraji.
Aktualizované 18:33 Meteorologické výstrahy prvého stupňa pred búrkami platia v pondelok večer pre celé západné Slovensko a niekoľko okresov Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Vyhlásil ich Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý tak rozšíril ich územnú aj časovú platnosť. Informoval o tom na svojom webe.
Výstrahy platia predbežne do 21.00 h. Ústav očakáva silný lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút. Okrem toho treba počítať s nárazmi vetra do 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. „Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ upozornil SHMÚ.
Výstrahy platia v celom Banskobystrickom a Žilinskom kraji, vo väčšine okresov Trenčianskeho kraja a v okresoch Rožňava, Levice, Zlaté Moravce a Poprad.
Na danom území meteorológovia očakávajú dážď s intenzitou 35 až 60 milimetrov. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varoval ústav.
Najmä v Nitrianskom kraji treba zároveň v pondelok počítať aj s búrkami. Do 19.30 h platia výstrahy prvého stupňa.