Štvrtok30. apríl 2026, meniny má Anastázia, zajtra

Robert Fico po procese s útočníkom prehovoril: Atentát opäť spája s opozíciou a médiami

Robert Fico
Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok reagoval na ukončenie súdneho procesu s Jurajom Cintulom, ktorý na neho v máji 2024 strieľal v Handlovej. Podľa svojich slov je rád, že sa súd skončil. Pokus o atentát opäť spájal s opozičnými predstaviteľmi a médiami. Zopakoval aj to, že od Cintulu nič nechce.

„Na súde však nemal stáť tento neborák a mali tam stáť tí, ktorí ho ako teroristu vychovali,“ vyhlásil o Cintulovi, pričom menoval viacerých politikov opozičných strán. Myslí si tiež, že opozícia je ešte agresívnejšia a vychováva nových teroristov.

Najvyšší súd SR v stredu (29. 4.) potvrdil strelcovi Jurajovi Cintulovi 21-ročný trest väzenia za atentát na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD). Vinný je zo spáchania teroristického útoku. Stredajší rozsudok odvolacieho súdu, ktorý mierne korigoval právnu kvalifikáciu uloženú prvostupňovým súdom, je právoplatný.

Viac o téme: útočníkOpozíciaRobert FicoHandlováJuraj Cintula
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Štýlové topánky na jar 2026: V týchto trendy kúskoch vydržíte chodiť celý deň bez toho, aby vás boleli nohy
Feminity TV
Nová generácia hviezd: Tieto ženy menia Hollywood aj pravidlá hry
Feminity TV
Erik Tomáš: Takmer 3000 ľudí si za osem mesiacov vybralo prácu namiesto dávok
Správy

Domáce správy

Nebezpečná situácia v desiatkach okresov: Hasiči upozorňujú na riziko požiarov
Domáce
Robert Fico
Robert Fico po procese s útočníkom prehovoril: Atentát opäť spája s opozíciou a médiami
Domáce
Ilustračné foto
Domáce
Staré Mesto získava pozemok na Drotárskej ceste: Konečne príde obnova zelene po výrube stromov
Bratislava

Zahraničné

Polícia v Nemecku odhalila mrazivý prípad: Zadržali seniora podozrivého zo zneužívania detí
Zahraničné
Rusko a Severnú Kóreu prvýkrát prepojil cestný most
dromedar.sk
Celý kontinent zasiahla obrovská tragédia: Sharon (†5) zmizla v noci z postielky, našli ju mŕtvu! Mrazivé detaily
Zahraničné
Trump zvažuje stiahnutie vojakov z Nemecka: EÚ varuje, že ich nasadenie je aj v záujme USA
Zahraničné

Prominenti

Nová kráľovná Sexu v meste?! Camilla žiarila pri slávnej herečke, a čo spravila módna ikona Anny Wintour?
Zahraniční prominenti
Rozchod po Farme ju zlomil! Miška bez servítky: Slzy počas vzťahu a tvrdý odkaz ženám
Domáci prominenti
Herečka (52) z Prcičiek: Tajný rozvod aj nová kariéra... Začala robiť OnlyFans!
Zahraniční prominenti
Natalia Germani žije na striedačku tu aj v Amerike: Jedna vec zo Slovenska s ňou putuje po celom svete!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Chcel byť slávny na Instagrame, no skončil v putách: Za OLIZNUTIE JEDNEJ slamky mu v Singapure hrozia roky vo väzení!
Zaujímavosti
Zlyhalo na nej 99 % ľudí! Stačí JEDNO SLOVO a z jednoduchého príkladu je NERIEŠITEĽNÝ RÉBUS
Zaujímavosti
Karlštejn je najslávnejším českým hradom - a rozhodne nielen kvôli filmu
dromedar.sk
Celé roky ste prali ZLE! Odborníci odhalili PRAVDU o vašich džínsoch a TÚTO chybu robí väčšina z nás!
Zaujímavosti

Dobré správy

Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
hashtag.sk
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce

Ekonomika

Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?
Myslíte si, že sa vás Irán netýka? Omyl. Poriadny šok môže prísť už pri letnej dovolenke!
Na rodičovský dôchodok zostávajú posledné hodiny: Ako poslať peniaze ešte v termíne?
Nové energošeky už v máji: Slováci môžu čakať vyššie sumy, nárok na energopomoc sa však bude prehodnocovať!

Šport

Mladá skokanka dva mesiace po debute na olympiáde ukončila kariéru: Nestojí mi to za to
Ostatné
Arteta skritizoval po zápase s Atléticom rozhodcu za Hanckov zákrok: Vôbec to nechápem
Liga majstrov
Duel, z ktorého vzíde súper Slovákov: Česi môžu napodobniť generáciu okolo Pastrňáka
MS v hokeji do 18 rokov
Najväčšie prekvapenie v histórii? Lotyši poslali domov Američanov, veľavravné slová trénera USA
MS v hokeji do 18 rokov

Auto-moto

Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Správy
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Predstavujeme
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Správy
FOTO + VIDEO: BMW radu 7 - dôsledný facelift ovplyvnení technikou Neue Klasse
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Na PN je zrazu menej Slovákov. Čo sa zmenilo a koho sa dotkli nové kontroly?
Aktuality
O. Világi: Som hrdý na to, čo sme v Slovnafte vytvorili za 20 rokov
Podcasty o kariére
Skúsení kandidáti si zámerne mažú roky praxe zo životopisu. Dôvod vás možno prekvapí!
CV a motivačný list
Vlna prepúšťania pokračuje: Ohrozené pracovné miesta hlásia slovenské aj svetové firmy
Aktuality

Varenie a recepty

Francúzsky trik na to najšťavnatejšie kura. Stačí pridať ocot a med a výsledok vás dostane.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Čím nahradiť sušienkový korpus v cheesecaku? Vyskúšajte túto fit alternatívu!
Ovocné dezerty
Trhané kuracie mäso v domácej BBQ omáčke: zabudnite na omáčku z obchodu!
Kuracie prsia

Technológie

Google vylepšuje umelú inteligenciu Gemini: Namiesto textu ti rovno vytvorí súbor, ktorý môžeš stiahnuť alebo hneď poslať
Aplikácie a hry
Ruské sklady tankov sa stenčujú. Moskva začína modernizovať aj staré T-72A z čias Sovietskeho zväzu
Armádne technológie
Po Trumpovom kroku EÚ konečne „otvorila oči“. Grónsko sa rýchlo mení na vojenskú pevnosť
Nezaradené
Rybí olej má povesť ochrany pre mozog. Nová štúdia ukazuje, že v jednej situácii mu môže skôr uškodiť
Veda a výskum

Bývanie

Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax

Pre kutilov

Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Záhrada
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Údržba a opravy
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Údržba a opravy
Krásne popínavé trvalky, s ktorými nie je cez sezónu veľa práce navyše
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Slovenské celebrity
Módne outfity na jar 2026: Alena Pallová upútala stylingom, Natália Glosíková ako pravá dáma a ďalšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
Pracujúci cudzinci nás držia nad vodou: Čísla ukázali, aký je ich podieľ na trhu! Kraľujú im jednoznačne Ukrajnci
Malá Sharon na fotografii
Zahraničné
Celý kontinent zasiahla obrovská tragédia: Sharon (†5) zmizla v noci z postielky, našli ju mŕtvu! Mrazivé detaily
Domáce
Svet opustil ďalší bývalý poslanec Národnej rady: Svoj život zasvätil aj Matici slovenskej!
Domáce
Škandál SFZ naberá na obrátkach: Státisíce v hotovosti aj peniaze pre Kováčikovho známeho v bankrote!

Ďalšie zo Zoznamu