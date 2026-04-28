Spor o vysokoškolskú novelu: Smer odmieta kritiku SaS a hovorí o nepochopení zákona

BRATISLAVA - Koaličná strana Smer-SD odmieta kritiku opozičnej SaS k novele vysokoškolského zákona. Argumentuje, že SaS sa zrejme nedostatočne oboznámila s obsahom novely, interpretuje legislatívne zmeny bez súvislosti alebo jej nerozumie. Uviedli to z tlačového odboru Smeru v reakcii na pondelkové (27. 4.) vyjadrenie členov SaS. Tí úpravu kritizovali, najmä zmenu pri Agentúre na podporu výskumu a vývoja (APVV), podľa ktorej by agentúra pri hodnotení projektov do 200.000 eur už nemusela zapojiť zahraničných hodnotiteľov. Obávali sa, že medzinárodné panelové hodnotenie by sa obišlo aj pri veľkých projektoch nad 300.000 eur.
Úpravy v zákone o grantoch
„Posudzovanie žiadostí verejných grantových výziev upravuje paragraf 19 odsek tri zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, upozorňujeme, že tento bod nie je predmetom novelizácie. Funkcie a úloha zahraničných hodnotiteľov aj odborné panely zostávajú bez zmeny. Upravuje sa možnosť využiť aj domácich oponentov pri menších grantoch do 200.000 eur, a to na požiadavku samotnej APVV, ak tak bude vopred určené vo výzve,“ uviedli zo Smeru.
Strana argumentovala, že o žiadnom znížení transparentnosti hodnotenia nemôže byť ani reč. „Tieto tvrdenia sú účelovo zavádzajúce a klamlivé. Každý hodnotiteľ, či je domáci, alebo zahraničný, musí hodnotiť odborne, objektívne a transparentne, podľa stanovených pravidiel. Navyše, už v prvom čítaní predkladatelia uviedli, že pozmeňovacím návrhom ešte vyvážia pomer domácich a zahraničných expertov aj pri tomto type výzvy,“ podotkla.
Spory o majetok vysokých škôl
Smer-SD odmietol aj ďalšiu kritiku SaS o tom, že úprava má vytvoriť priestor, aby školy mohli cez nimi založené právnické osoby vkladať aj nehnuteľný majetok či verejné peniaze, čím sa podľa nej v krajnom prípade otvára cesta na obchádzanie ochrany verejného majetku a jeho ďalší presun na tretie subjekty. „Čo sa týka založenia inej právnickej osoby samotnou vysokou školou a peňažného alebo nepeňažného vkladu do nej, toto je v zákone upravené už dlhodobo a podlieha to schváleniu v správnej rade vysokej školy. Novela zákona v žiadnom bode nerieši nakladanie s majetkom vysokej školy, upravuje len, že kladný hospodársky výsledok sa musí použiť na rozvoj školy. Majetok a hospodársky výsledok sú dve odlišné ekonomické kategórie, to vedia už študenti prvého ročníka ekonomických fakúlt,“ argumentoval.
Kritika opozície a prebiehajúca novela
Novela je v súčasnosti v parlamente v prvom čítaní. Stojí za ňou skupina poslancov za koaličný Smer-SD a Hlas-SD. Argumentovali, že novela má spresniť i upraviť niektoré ustanovenia legislatívy a odstrániť niektoré výkladové nejasnosti. Zmenu už skôr kritizovalo opozičné hnutie PS. V pondelok sa k nemu pridala aj SaS. Tá ozrejmila, že nejde o technickú úpravu, ale o balík zmätočných a nekvalitne pripravených zmien. Výhrady tlmočila napríklad k úprave týkajúcej sa APVV. Hovorila o vážnych zásahoch do systému hodnotenia vedeckých projektov APVV a obáva sa netransparentnosti.