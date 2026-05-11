Taraba ohlásil v Seredi investície v súvislosti so zberom odpadov

SEREĎ - Zásluhou zavedenia množstvového zberu odpadov získajú obyvatelia Serede a Galanty prístup k spravodlivejšiemu a efektívnejšiemu systému zberu komunálneho odpadu. Samosprávy budú môcť využiť asi tri milióny eur z Programu Slovensko. Investície ohlásil v Seredi minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Informovali o tom v pondelok z odboru komunikácie príslušného rezortu.
„Pokračujeme v podpore zmysluplných investícií, ktoré prinesú samosprávam a ich obyvateľom lepší komfort života, kvalitnejší a efektívnejší systém odpadového hospodárstva, ktorý motivuje k triedeniu, zamedzí odpadovej turistike a spravodlivejšie nastaví poplatky za vývoz odpadu,“ uviedol Taraba. Podľa neho by mal nový systém znížiť produkciu zmesového odpadu o viac ako 600 ton ročne.
V Seredi pribudne 84 a v Galante 23 moderných kontajnerových stojísk s elektronickým uzamykaním a evidenciou odpadu. Obyvatelia bytoviek získajú prístupové čipy, nádoby pri rodinných domoch budú označené identifikačnými kódmi. „Nakladanie s odpadmi bude efektívnejšie, čím ochránime občanov pred zvyšovaním poplatkov,“ uviedol primátor Serede Ondrej Kurbel.
Celkové oprávnené výdavky projektov predstavujú približne tri milióny eur, z toho nenávratný finančný príspevok tvorí takmer 2,8 milióna eur. Taraba zároveň otvoril s primátormi aj tému starej environmentálnej záťaže po bývalej Niklovej hute v Seredi a avizoval vznik pracovnej skupiny na riešenie tohto dlhodobého problému.