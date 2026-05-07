Štvrtok7. máj 2026, meniny má Monika, zajtra Ingrida

Sucho na Slovensku je alarmujúce: Progresívne Slovensko žiada Tarabu, aby okamžite zvolal krízový štáb

Tamara Stohlová
Tamara Stohlová (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Slovensko má za sebou najsuchší apríl v histórii meraní. Kým Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje, že polovica krajiny čelí významnému suchu, minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) organizuje oslavné tlačovky, sociálne siete plní ľúbivými videami a nahráva svoj slávny podcast. No o suchu ani zmienky. On však nielenže nekoná, on robí presný opak, ako by mal. Uviedla to poslankyňa za opozičné PS Tamara Stohlová, podpredsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. PS vyzýva ministra Tarabu, aby pre sucho okamžite inicioval zvolanie krízového štábu.

„Situácia sa zhoršuje, predpoveď je negatívna a voda z kohútika už nemusí byť samozrejmosťou. Minister Taraba pritom systematicky hazarduje so strategickými zdrojmi pitnej vody po celom Slovensku,“ dodala Stohlová, pričom upozornila na oslabovanie ochrany vodného zdroja Starina pri zonácii Národného parku Poloniny, pitnej nádrže Málinec pri výstavbe prečerpávacej vodnej elektrárne a Vrakunskú skládku, ktorá ohrozuje zásoby pitnej vody na Žitnom ostrove.

„Taraba musí konať. Mal by sa konečne začať správať ako vicepremiér a minister, ktorý má tieto veci na starosti. Vyzývam ho, aby okamžite inicioval zvolanie krízového štábu, kde sa všetci, ktorých sa sucho týka, majú koordinovať a navrhnúť riešenia,“ povedala Stohlová.

Sľuby o profesionálnej vláde

Poslanec NR SR Michal Sabo (PS) uviedol, že keď táto vláda nastupovala, tvrdila, že bude profesionálnejšia a zodpovednejšia. „Keď v roku 2022 sucho spôsobilo výpadky úrody krmív, na pomoc poľnohospodárom išlo 50 miliónov eur. To bolo nárekov zo strany Smeru. Dnes mlčí nielen Taraba, ale aj minister (pôdohospodárstva Richard) Takáč (Smer-SD). Keď však Slovensko ohrozuje sucho, aké si nikto nepamätá, narážame na stenu mlčania,“ dodal.

Sabo ďalej upozornil na možný nárast cien potravín. „Nie je ťažké si domyslieť, že pri nízkej úrode potraviny lacnejšie nebudú. Nejde len o úrodu, ale aj o dodávky vody a bezpečnosť obyvateľstva. Pripájam sa k výzve, na mieste je okamžité zvolanie krízového štábu. Situácia je príliš vážna na to, aby sme strácali čo i len ďalší deň nečinnosťou,“ uzavrel.

„Sucho je alarmujúce, na tretine územia je stav kritický. Ak sa situácia nezmení, hrozí, že úroda na niektorých poliach nebude žiadna. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pritom má na riešenie závlah zriadený štátny podnik, ktorý však namiesto trafostaníc či prečerpávacích staníc nakúpil traktory a bagre. Tými už ale disponuje iný štátny podnik. Problémom sú aj dotácie na poistné. Ministerstvo ich chce po novom vyplácať z eurofondov, no poľnohospodári peniaze za rok 2025 stále nedostali. Za toto je zodpovedné ministerstvo a PPA,“ uzavrel Peter Horný, ktorý sa v PS venuje poľnohospodárstvu.

Viac o téme: SuchoKrízový štábTomáš TarabaTamara StohlováProgresívne Slovensko (PS)
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tomáš Taraba
ÚVO oceňuje záujem Tarabu o verejné obstarávanie i jeho prisľúbenú pomoc
Domáce
FOTO Máme vážny problém, hlási
Máme vážny problém, hlási Taraba: TOTO je dôvod, prečo nám prepadávajú eurofondy! Spolu s predsedom ÚVO našli riešenie
Domáce
Taraba na Kysuciach: Do
Taraba na Kysuciach: Do regiónu tečú státisíce eur! Odpad sa bude triediť efektívnejšie a bez drahších poplatkov
Domáce
Apríl sa znova ukáže:
Apríl sa znova ukáže: Teploty vystrelia prudko NAHOR, ale... Studený front zničí víkendové plány! Príde aj SNEH
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Milan Majerský na Výbore regiónov vyzval na dobudovanie cesty R4
Milan Majerský na Výbore regiónov vyzval na dobudovanie cesty R4
Správy
Milan Majerský na Výbore regiónov o lepšom čerpaní eurofondov podľa poľského modelu
Milan Majerský na Výbore regiónov o lepšom čerpaní eurofondov podľa poľského modelu
Správy
Juraj Droba na Výbore regiónov o prijatí jeho správy o Nástroji na prepájanie Európy
Juraj Droba na Výbore regiónov o prijatí jeho správy o Nástroji na prepájanie Európy
Správy

Domáce správy

Tamara Stohlová
Sucho na Slovensku je alarmujúce: Progresívne Slovensko žiada Tarabu, aby okamžite zvolal krízový štáb
Domáce
Mor ošípaných v obci
Mor ošípaných v obci Lovča: Komora vyzýva na dodržiavanie opatrení k zvládnutiu nebezpečnej nákazy
Domáce
Odborníci varujú: Jedna chyba
Odborníci varujú: Jedna chyba pri plánovaní dovolenky vás môže stať tisíce eur
dromedar.sk
Policajti v Trenčianskom kraji zastavili 15 opitých vodičov za jediný týždeň – padli aj rekordné hodnoty alkoholu
Policajti v Trenčianskom kraji zastavili 15 opitých vodičov za jediný týždeň – padli aj rekordné hodnoty alkoholu
Trenčín

Zahraničné

Rusko zúri kvôli Zelenskému
Rusko zúri kvôli Zelenskému v Jerevane: Zacharovová varuje Arménsko pred zbližovaním s Bruselom
Zahraničné
Rodinná tragédia v Rakúsku:
Rodinná tragédia v Rakúsku: Muž pred svedkami zastrelil dcéru aj manželku! Spáchal samovraždu
Zahraničné
Robert Fico
Robert Fico rokoval s Marcusom Söderom: Bavorsko označil za významného obchodného partnera
Zahraničné
Viktor Orbán hovorí po
Orbán má na krku ďalší škandál: Jeho ľudia mali kúpiť najčítanejší denník! Začalo sa vyšetrovanie
Zahraničné

Prominenti

Bonnie Tyler
Náhly kolaps legendárnej speváčky: Okamžitý prevoz do nemocnice a... Podstúpila akútnu operáciu!
Zahraniční prominenti
Natália Puklušová
Najprv dojčiaca aféra v kostole a teraz? Puklušová odhalila, po čom s partnerom túžia: Fú, odvážne!
Domáci prominenti
Aktuálne FOTO vnútri! Ona, že má 84?
Ona, že má 84? Speváčka Marie Rottrová zastavila čas!
Zahraniční prominenti
Otvorenie Bergiho burgrárne
Otváračka podniku: Hágerová po rozchode rozdávala úsmevy a sexi zadok Cynthie!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Temný pôvod Coca-Coly: Čo stálo za VZNIKOM svetovej legendy?
Zaujímavosti
Pompeje Ameriky: Obyvatelia utiekli
Pompeje Ameriky: Obyvatelia utiekli pred smrťou, ale pod popolom nechali niečo neuveriteľné
dromedar.sk
FOTO Ilustračné foto
Fenomenálny úkaz na oblohe: Je viditeľná vzácna KOMÉTA, ktorá sa vráti až o 170‑tisíc rokov!
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Reštaurácia all-you-can-eat zavádza NOVÉ poplatky: Keď spravíš TOTO, zaplatíš mastnú pokutu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Nová atrakcia Rotonda vo
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
plnielanu.sk
Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce

Ekonomika

Chystáte sa v piatok na nákup? Pozor na zmeny v otváracích hodinách! Takto budú 8. mája fungovať reťazce (prehľad)
Chystáte sa v piatok na nákup? Pozor na zmeny v otváracích hodinách! Takto budú 8. mája fungovať reťazce (prehľad)
Trumpovi došla trpezlivosť: Slovenský eurokomisár Šefčovič v centre napätia, ktoré môže potopiť náš autopriemysel!
Trumpovi došla trpezlivosť: Slovenský eurokomisár Šefčovič v centre napätia, ktoré môže potopiť náš autopriemysel!
Symbolické gesto alebo záchrana rozpočtu? Pozrite sa, koľko ľudí by mohlo prísť o 13. dôchodok!
Symbolické gesto alebo záchrana rozpočtu? Pozrite sa, koľko ľudí by mohlo prísť o 13. dôchodok!
Krutá pravda o poplatkoch v zdravotníctve: Štát je na lekárov prikrátky, dopláca na to pacient!
Krutá pravda o poplatkoch v zdravotníctve: Štát je na lekárov prikrátky, dopláca na to pacient!

Šport

Energický a dravý Slovák: Žilina skladá fantastický tím, predstavila ďalšiu letnú posilu
Energický a dravý Slovák: Žilina skladá fantastický tím, predstavila ďalšiu letnú posilu
Tipsport liga
Struhne si ešte jednu sezónu? Nitriansky kapitán Mezei prehovoril o pokračovaní kariéry
Struhne si ešte jednu sezónu? Nitriansky kapitán Mezei prehovoril o pokračovaní kariéry
Tipsport liga
Vyhrážky, hladovanie či psychické problémy: Bottas v osobnej spovedi odkryl temné stránky F1
Vyhrážky, hladovanie či psychické problémy: Bottas v osobnej spovedi odkryl temné stránky F1
Formula 1
Slovákov čaká generálka: Veľká časť tohto kádra pôjde na MS, Országh vidí niekoľko otáznikov
Slovákov čaká generálka: Veľká časť tohto kádra pôjde na MS, Országh vidí niekoľko otáznikov
Reprezentácia

Auto-moto

BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
Predstavujeme
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Doprava
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
Klasické testy
Veľké Kapušany sa dočkali rekonštrukcie hlavnej cesty
Veľké Kapušany sa dočkali rekonštrukcie hlavnej cesty
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Viac než len výplata: Spôsoby, ako byť v práci skutočne šťastnejší
Viac než len výplata: Spôsoby, ako byť v práci skutočne šťastnejší
Motivácia a produktivita
Niečo na mňa lezie: Zodpovedný zamestnanec alebo chodiaca biologická zbraň?
Niečo na mňa lezie: Zodpovedný zamestnanec alebo chodiaca biologická zbraň?
Dovolenka a Choroba
Prišli ste o prácu? Prvý mesiac rozhoduje viac, než si myslíte
Prišli ste o prácu? Prvý mesiac rozhoduje viac, než si myslíte
Hľadám prácu
Prečo vo firmách tak často zlyháva komunikácia na pracovisku (a čo za tým naozaj je)
Prečo vo firmách tak často zlyháva komunikácia na pracovisku (a čo za tým naozaj je)
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Máte doma tvaroh a jahody? Dajte šancu týmto knedličkám, ktoré sú hotové do 7 minút.
Máte doma tvaroh a jahody? Dajte šancu týmto knedličkám, ktoré sú hotové do 7 minút.
Legendárny krémeš TATRY z odpaľovaného cesta. Jeden plech vám nebude stačiť.
Legendárny krémeš TATRY z odpaľovaného cesta. Jeden plech vám nebude stačiť.
Ranný nápoj: Čo sa stane s vašim telom, ak zajtra ráno vymeníte kávu za toto?
Ranný nápoj: Čo sa stane s vašim telom, ak zajtra ráno vymeníte kávu za toto?
Rady a tipy
Lepšia ako špenát? Prečo by ste mali dať žihľave v kuchyni šancu
Lepšia ako špenát? Prečo by ste mali dať žihľave v kuchyni šancu
Rady a tipy

Technológie

Cvičenie mení celé telo, nielen postavu. Vedci ukázali, ktoré látky zo svalov ovplyvňujú mozog, imunitu aj cukor v krvi
Cvičenie mení celé telo, nielen postavu. Vedci ukázali, ktoré látky zo svalov ovplyvňujú mozog, imunitu aj cukor v krvi
Veda a výskum
Kto ovládne nebo? Porovnanie stíhačiek 5. generácie USA, Číny, Ruska a ich spojencov
Kto ovládne nebo? Porovnanie stíhačiek 5. generácie USA, Číny, Ruska a ich spojencov
Vojenská technika
Na Slovensku vo veľkom udrel vírus NGate. Takto ti cez telefón môže vybieliť účet, útok pritom pôsobí až nebezpečne dôveryhodne
Na Slovensku vo veľkom udrel vírus NGate. Takto ti cez telefón môže vybieliť účet, útok pritom pôsobí až nebezpečne dôveryhodne
Bezpečnosť
Samsung uvoľňuje veľkú aktualizáciu One UI 8.5. Tieto Galaxy telefóny a tablety ju dostanú ako prvé
Samsung uvoľňuje veľkú aktualizáciu One UI 8.5. Tieto Galaxy telefóny a tablety ju dostanú ako prvé
Samsung

Bývanie

Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Bol zastaralý a už roky sme ho zavrhovali. Trend kobercov, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Bol zastaralý a už roky sme ho zavrhovali. Trend kobercov, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias

Pre kutilov

Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Záhrada
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Záhrada
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Zelenina a ovocie
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najlepšiu kamarátku manžel podvádza a čaká dieťa s inou: Mlčať alebo povedať pravdu, ktorá však zničí aj môj život?
Partnerské vzťahy
Najlepšiu kamarátku manžel podvádza a čaká dieťa s inou: Mlčať alebo povedať pravdu, ktorá však zničí aj môj život?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
MIMORIADNE Zomrela bývalá ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová (†73)!
Danko naložil Ficovi aj
Domáce
Danko naložil Ficovi aj Blanárovi pre Ukrajinu: Červené čiary, ak spravíte toto, KONČÍME vo vláde!
Rodinná tragédia v Rakúsku:
Zahraničné
Rodinná tragédia v Rakúsku: Muž pred svedkami zastrelil dcéru aj manželku! Spáchal samovraždu
Viktor Orbán hovorí po
Zahraničné
Orbán má na krku ďalší škandál: Jeho ľudia mali kúpiť najčítanejší denník! Začalo sa vyšetrovanie

Ďalšie zo Zoznamu