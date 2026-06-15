Lela Ceterová rozpálila internet: V čipke ukázala brutálne krivky a odkázala ženám jediné!

PRAHA - Trojnásobná mama Lela Ceterová opäť rozvírila vášne. Pochválila sa odvážnym záberom v čiernej čipkovanej bielizni, na ktorých zvýraznila svoje bujné prednosti. K sexi fotografii však pridala aj silný odkaz o sebavedomí, láske k sebe samej a životných skúsenostiach.
Lela Ceterová vie, ako upútať pozornosť. Najnovšie sa na sociálnej sieti pochválila fotografiou, na ktorej pózuje v zvodnej čiernej čipkovanej bielizni, vysokých čižmách a slnečných okuliaroch. Fanúšikom tak opäť ukázala svoje povestné krivky, ktoré okamžite vyvolali množstvo reakcií.
Tentoraz však nešlo len o sexi záber. K fotografii pridala aj úprimné zamyslenie nad životom, sebavedomím a prijatím samej seba. „A viete čo? Nikdy som sa necítila lepšie. Nie preto, že by bol život dokonalý. Ale preto, že som sa naučila vážiť si samu seba. Svoje víťazstvá, svoje pády, svoje jazvy aj svoju silu,“ napísala. Manželka zápasníka Karlosa Vémolu priznala, že až pribúdajúce roky jej pomohli lepšie pochopiť samu seba. „Vek ma nenaučil starnúť. Naučil ma žiť,“ uviedla blondínka, ktorá je dnes trojnásobnou mamou. Zároveň zdôraznila, že je vďačná za svoju rodinu, blízkych aj všetky životné skúsenosti, ktoré ju formovali. „Nikdy som si neverila viac. Nikdy som nepoznala svoju hodnotu viac. Nikdy som nebola viac sama sebou,“ odkázala svojim sledovateľom.
Na záver pridala odkaz, s ktorým sa stotožnilo množstvo žien. „Majte sa radi. Nie zajtra. Nie keď budete dokonalejší. Nie keď niečo dokážete. Teraz. Pretože sebaláska nie je márnivosť. Je to úcta k vlastnému príbehu.“ Zdá sa, že Lela je dnes spokojná nielen so svojím vzhľadom, ale aj so životom, ktorý žije. A hoci s Karlosom Vémolom priznali rozchod, z jej slov je cítiť, že dnes pozná svoju hodnotu viac než kedykoľvek predtým.
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