AKTUÁLNE Minister Migaľ oficiálne oznámil kandidatúru na župana: Ak vyhrá, končí vo vláde! TOTO je jeho program

PREŠOV - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ na tlačovej konferencii v Prešove oficiálne oznámil, že bude kandidovať na predsedu Prešovského samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát. Vo svojom dlhom prejave zdôraznil, že rozhodnutie nerobí kvôli politickej kariére, ale kvôli rodnému regiónu, z ktorého pochádza a kde žije jeho rodina. Prezradil, čo by sa stalo s jeho ministerskou stoličkou, keby zvíťazil.
„Dnes pred vami nestojím ako minister, ale ako jeden z vás,“ povedal Migaľ Migaľ vo vystúpení opakovane hovoril o tom, že Prešovský kraj dlhodobo trpí odchodom mladých ľudí, nedostatkom pracovných príležitostí, slabou infraštruktúrou a nedostatočnou podporou pre rodiny a seniorov. „Prešovský kraj nesmie byť krajom, z ktorého sa odchádza. Nesmie byť krajom, ktorý vymiera. Musí byť krajom, ktorý žije,“ vyhlásil.
Tvrdí, že župa má reálne kompetencie, ktoré doteraz neboli využité naplno. „Otázka neznie, či župa môže niečo urobiť. Otázka znie, prečo toho doteraz neurobila viac,“ povedal s tým, že ako minister presne vie, kde sú možnosti financovania a ako sa dajú projekty pripraviť tak, aby uspeli.
Migaľ predstavil tri hlavné piliere svojej kandidatúry
1. Práca a investície
Chce, aby každý okres mal pripravené investičné lokality a aby kraj aktívne pracoval so zamestnávateľmi, štátom aj mestami. „Práca nevzniká z tlačovej konferencie. Práca vzniká z pripravených projektov, dostupných pozemkov, funkčnej infraštruktúry,“ uviedol.
2. Bývanie
Župa má podľa neho zohrávať kľúčovú rolu pri koordinácii dostupného nájomného a štartovacieho bývania. „Nestačí mladým povedať vráťte sa. Musíme im pomôcť vytvoriť podmienky, aby sa vrátiť mohli,“ vyhlásil.
Migaľ upozornil, že odchod mladých ohrozuje aj staršiu generáciu. „Ak sa nám kraj vyludní, kto sa postará o našich rodičov?“ pýtal sa. Chce modernizovať sociálne služby, rozvíjať terénnu a domácu starostlivosť, komunitné centrá či telemedicínu. „Seniori nie sú problém. Seniori sú súčasťou sily,“ zdôraznil.
3. Cesty a dopravná infraštruktúra
Migaľ chce zverejniť mapu najhorších úsekov, presné termíny opráv a tlačiť na štát, aby sa R4 stala skutočnou prioritou. „Cesta nie je iba asfalt. Cesta je možnosť dostať sa do práce, k lekárovi, do školy, za rodinou,“ vysvetlil.
Kritika súčasného vedenia kraja a čo sa stane s jeho ministerskou funkciou, ak vyhrá
V prejave sa ostro vyhradil voči dvom hlavným kandidátom, ktorí sa podľa neho uchádzajú o post župana. Jedného označil za človeka odsúdeného za extrémizmus, druhého za politika, ktorý „sedí na troch stoličkách“. „Prešovský kraj nepotrebuje človeka, ktorý sedí na troch stoličkách. Prešovský kraj potrebuje človeka na plný úväzok,“ povedal.
Migaľ jasne potvrdil, že v prípade zvolenia skončí ako minister aj poslanec. „Áno, samozrejme, keď som sa stal županom, automaticky prichádzam o funkciu ministra,“ povedal. Dodal, že počas kampane chce ešte dotiahnuť rozbehnuté investície, ale po prípadnom víťazstve sa bude venovať župe „na 100 %“.
Na tlačovej konferencii vystúpili aj jeho podporovatelia – Samuel Brus, starosta René Dancák či bývalý poslanec Stanislav Obický. Všetci zdôrazňovali potrebu zmeny a kritizovali súčasné vedenie kraja. „My potrebujeme celého župana, každý deň župana, a nie pondelkového,“ povedal Obický.
Migaľ sa tak v komunálnych voľbách postaví proti súčasnému županovi Milanovi Majerskému z KDH aj Milanovi Mazurekovi z hnutia Republika.