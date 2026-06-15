DESIVÁ SMRŤ Jacob (†12) sa UDUSIL počas vyučovania! Stopy vedú k výzve na sociálnych sieťach

NEW YORK – Na deti treba dávať takmer stále pozor. A neplatí to len pre najmenších. Tragédia sa môže stať kedykoľvek, pričom na veku vôbec nezáleží. V najväčšom meste USA sa odohrala tragédia. Priamo počas vyučovania vyhasol život jedného zo žiakov. Osudným sa mu stala detinská až nezmyselná výzva.
V základnej škole Sonnie Sotomayorovej v New Yorku vyhasol život žiaka šiesteho ročníka. Nebol pritom účastníkom žiadnej bitky. Komplikácie nastali priamo počas vyučovania. Nešlo ani o šok, alebo zlyhanie zdravotného stavu.
Výzva na internete
Žiak sa na základe vlastného rozhodnutia mal zapojiť do nezmyselnej výzvy, ktorá koluje po sociálnych sieťach. Informuje o tom People s tým, že tento pokus dopadol katastrofálne. Žiak sa zadusil priamo v škole.
K desivej situácii došlo v stredu 10. júna o 11:30 miestneho času. "Chlapec sa začal dusiť a následne stratil vedomie. Privolaní záchranári sa pokúsili o resuscitáciu a previezli ho do nemocnice v St. Joseph's. Tam ho bohužiaľ už len vyhlásili za mŕtveho," uvádza na sociálnej sieti Facebook kontrolór školského obvodu Yonkers, Anibal Soler ml.
Podľa médií polícia nezverejnila meno obete. "Neexistujú slová, ktorými by sa dal vyjadriť smútok a žiaľ, s ktorými tu dnes zápasíme," dodal Soler ml.
Podľa polície mohla úlohu zohrať práve výzva na internete "One Bite Challenge" (Výzva jedného sústa), ktorá je v týchto dňoch na amerických školách mimoriadne populárna. Ako informuje News 12 Westchester, žiak sa mal na chodbe začať dusiť počas konzumovania jedla. Cieľom výzvy je totiž niečo zjesť spôsobom, že si to človek vloží celé do úst.
Dalo sa tomu predísť?
Okresní vyšetrovatelia, ktorí sa prípadom naďalej zaoberajú, zatiaľ nepotvrdili ani nevyvrátili, že práve táto výzva stála za smrťou mladého žiaka. "K prípadu nedošlo v školskej jedálni, ale na takmer prázdnom štvrtom poschodí. Naše školské zdravotné sestry sú pre takéto prípady vyškolené. Keby sa partia neskrývala, celej tragédii sme mohli predísť," vyjadril sa riaditeľ školy.
Totožnosť obete
Koncom uplynulého týždňa sa obajvili na sociálnych sieťach informácie, že obeťou "One Bite Challenge" na ýákladnej škole v New Yorku mal byť Jacob Medina.
Jacob mal byž v čase plnenia výzvy v prítomnosti dospelej osoby, pričom zamestnanci školy sa mu snažili do pár sekúnd od komplikáciís dýchaním poskytnúť prvú pomoc. Polícia naďalej vypočúva zamestnancov aj žiakov školy.
Muži zákona okrem toho upozorňujú, aby sa deti ani dospelých nezapájali do žiadnych výziev, ktoré by mohli ľahko spôsobiť udusenie, bez ohľadu na to, či sa v tomto prípade jednalo o výzvu na TikToku alebo nie.