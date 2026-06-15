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TOTO je najkrajšia politička Nemecka: Pozrite sa, aké sexi šaty si obliekla! Všetkým padla sánka

Dorothee Bärová si vyslúžila pomenovanie
Dorothee Bärová si vyslúžila pomenovanie "najkrajšia nemecká politička". (Zdroj: profimedia.sk)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

BERLÍN - Nemecká ministerka pre výskum Dorothee Bärová sa stala nečakanou hviezdou spoločenského podujatia v Bad Kissingene. Pozornosť nepútal jej prejav ani politika, ale výrazné zelené šaty, ktoré vyvolali stovky reakcií.

Slávnostné otvorenie festivalu Kissinger Sommer v nemeckom meste Bad Kissingen sa nieslo v znamení hudby, kultúry a prominentných hostí. Napriek tomu sa na sociálnych sieťach po podujatí hovorilo najmä o jednej osobe.

Nemecká ministerka pre výskum Dorothee Bärová zverejnila na Instagrame fotografie z večera a okamžite spustila lavínu komentárov. Používatelia sa nezaoberali politickými témami, ale jej outfitom, ktorý sa stal jednou z najdiskutovanejších tém podujatia.

Vedľa Södera vytvorila výrazný kontrast

Na podujatie prišla spolu s bavorským premiérom Markusom Söderom. Kým predseda bavorskej vlády stavil na tradičnú kombináciu tmavého obleku, čiernej košele a sivej kravaty, Bärová zvolila oveľa odvážnejší prístup.

Práve kontrast medzi konzervatívnym vzhľadom premiéra a výraznými šatami ministerky si všimli mnohí komentujúci.

Fotografie dvojice sa rýchlo začali šíriť sociálnymi sieťami a vyvolali množstvo reakcií.

Žiarivá zelená bola neprehliadnuteľná

Najväčšiu pozornosť pútali dlhé večerné šaty v metalickom zelenom odtieni.

Model bez ramienok odhaľoval plecia a dopĺňali ho ozdobné prvky na ramenách, ktoré podľa fanúšikov dodávali celému outfitu elegantný a slávnostný vzhľad. Okrem toho zaujal aj pomerne odvážny výstrih.

Dlhá splývavá sukňa siahajúca až po zem zvýraznila formálny charakter večera a z ministerky urobila jednu z najvýraznejších osobností podujatia.

Sociálne siete zaplavili komplimenty

Pod fotografiami sa krátko po zverejnení objavili desiatky pochvalných reakcií. „Nádherné šaty,“ napísal jeden z používateľov. Ďalší ich označil za „fantastické“ a viacerí vyzdvihovali elegantný vzhľad političky.

Najväčšiu pozornosť si získal komentár jednej z fanúšičiek, ktorá Bärovú označila za „najkrajšiu političku v Nemecku“. Podobných reakcií sa pod príspevkom objavilo viac.

Mnohí fanúšikovia sa zhodovali, že ministerka dokázala spojiť eleganciu so sebavedomým štýlom a na podujatí patrila medzi najvýraznejšie osobnosti večera.

Nie je to prvýkrát

Ako pripomínajú nemecké médiá, Dorothee Bärová sa do centra pozornosti pre svoje oblečenie nedostala prvýkrát.

Len nedávno vzbudila diskusiu aj v Spolkovom sneme, kde sa objavila v koženom outfite. Nezvyčajný výber oblečenia v prostredí nemeckého parlamentu vyvolal množstvo reakcií a časť verejnosti ho označila za vítané oživenie tradičného politického prostredia.

Aj vtedy sa pod jej fotografiami objavili prevažne pozitívne komentáre a zdá sa, že ministerka si medzi fanúšikmi získava pozornosť nielen politickou prácou, ale aj svojím osobitým módnym štýlom.

Viac o téme: MinisterkaFanúšikovia NemeckoŠatySexi outfitDorothee Bärová
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