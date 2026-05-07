Štvrtok7. máj 2026, meniny má Monika, zajtra Ingrida

Preteky pri Košiciach mu znepríjemnili život: Muž sa pre 11-hodinovú uzávierku nemohol dostať po nočnej domov!

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Erika Ďurčová, gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

ŠTÓS/KOŠICE - Medzinárodné automobilové preteky pri Košiciach vyvolali ostré reakcie miestnych obyvateľov. Úplná uzávierka cesty medzi Medzevom, Štósom a Smolníkom totiž na takmer celý deň odrezala obec Štós od okolitého sveta. Jeden z obyvateľov sa preto obrátil na verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, aby preveril postup úradov pri povoľovaní uzávierky.

Situáciu v nenápadnej obci Štos blízko Košíc popísal denník Korzár. Problém nastal počas rally Rosenberg 3. Rally Moldava, ktorá sa konala ešte v sobotu 25. apríla. Cesta číslo II/548 bola totiž uzavretá približne od 7:00 do 18:45 hodiny, čo je asi 11 hodín a to spôsobilo problémy. Keďže Štós leží medzi uzavretými úsekmi a nemá inú prístupovú cestu, obyvatelia sa podľa sťažovateľa nemali ako dostať domov ani z obce von.

Ani miestni obyvatelia nedostali výnimku, rušňovodič sa vracal znechutený po nočnej dvanástke

"Komunikácia bola úplne uzavretá bez možnosti priebežného prejazdu, bez režimu výnimiek pre obyvateľov a bez zabezpečenia alternatívneho prístupu. Výsledkom bolo faktické úplné odrezanie obce a kúpeľov z oboch smerov," uviedol muž vo svojom podnete.

Sťažovateľ popísal, že po skončení 12-hodinovej nočnej zmeny rušňovodiča sa nemohol vrátiť domov ďalších takmer dvanásť hodín. Tvrdí, že nešlo iba o bežné dopravné obmedzenie, ale o zásah do základných práv.

Preteky pri Košiciach mu
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: gettyimages.com)

"Ide o zásah do základnej životnej situácie. Domnievam sa, že došlo k neprimeranému zásahu do práva na slobodu pohybu aj na dôstojné životné podmienky," napísal. Kancelária verejného ochrancu práv potvrdila, že podanie eviduje a momentálne ho posudzuje.

Košický samosprávny kraj, ktorý cestu spravuje, tvrdí, že organizátor dostal jasné podmienky. Polícia podľa hovorkyne kraja Kataríny Strojnej súhlasila s podujatím len pod podmienkou, že medzi rýchlostnými skúškami bude premávka obnovená. Definitívne povolenie však vydal Okresný úrad Košice-okolie. Ten schválil úplnú uzávierku v čase od 7:00 do 18:00 hodiny aj s obchádzkovou trasou.

Premávku mali priebežne obnovovať, nedialo sa tak a ani nemohlo

Polícia zároveň potvrdila, že v stanoviskách sa skutočne spomínalo obnovenie verejnej premávky počas prestávok medzi jednotlivými skúškami. Organizátor rally BG Autosport z Moldavy nad Bodvou však tvrdí, že otváranie cesty nebolo možné. Dôvodom mal byť vysoký počet prihlásených posádok a bezpečnostné riziko.

"Každé prerušenie a otvorenie cesty je náročné z hľadiska organizácie bezpečnosti. Pri vysokom počte súťažných vozidiel nebol priestor na pokračovanie rely po prerušení," vysvetlil predseda klubu Gabriel Barkasz.

Starosta podržal stranu organizátorovi rally pretekov, nastal aj nebezpečný incident

Dodal však, že v mimoriadnych prípadoch vedeli prejazd zabezpečiť. Podľa neho sa mal sťažovateľ ozvať vopred, aby organizátori našli riešenie. Starosta Štósu Helmuth Heinz (Hlas-SD) sa organizátorov zastal. Tvrdí, že obec nechcela blokovať podujatie medzinárodného významu a v minulosti na rely neevidovali žiadne sťažnosti. "Sťažovateľ musel o tom vedieť vopred, tak si to určite mohol nejako zariadiť. Nemôžeme jednému človeku prispôsobiť dianie v celom regióne," uviedol starosta.

Počas rally navyše došlo aj k nebezpečnému incidentu. Jeden z vodičov nerešpektoval dopravné značenie, prerazil bezpečnostné stanovištia a vošiel do protismeru priamo do trate, kde sa súťažné autá pohybovali rýchlosťou vyše 100 kilometrov za hodinu.

Organizátori tvrdia, že museli okamžite zastaviť rýchlostnú skúšku a incident následne riešila polícia. Aj tento zásah podľa nich prispel k predĺženiu uzávierky. Rally sa zúčastnilo 117 posádok a podujatie bolo súčasťou majstrovstiev Slovenska v rally 2026 aj maďarského šampionátu. Organizátori odhadli návštevnosť na približne 20-tisíc divákov.

Viac o téme: ObecVerejný ochranca právOmbudsmanKošický krajMužUzávierka cestyUzávera cestyŠtós
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Explózia v centre obce:
Explózia v centre obce: Útok na bankomat v Trenčianskom kraji spôsobil totálnu spúšť!
Domáce
Oheň v národnom parku:
Oheň v národnom parku: České Švajčiarsko opäť v plameňoch, hasiči vyhlásili tretí stupeň poplachu!
Zahraničné
Taraba na Kysuciach: Do
Taraba na Kysuciach: Do regiónu tečú státisíce eur! Odpad sa bude triediť efektívnejšie a bez drahších poplatkov
Domáce
FOTO Vláda dnes zasadala v
Vláda dnes zasadala v obci Lisková: Na pomoc okresom na Liptove a v Turci vyčlenila takmer 2,5 milióna eur
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Horor Vačkovej v New Yorku: Maskovaní muži na ňu mierili samopalmi! Mohla za to jediná chyba
Horor Vačkovej v New Yorku: Maskovaní muži na ňu mierili samopalmi! Mohla za to jediná chyba
Prominenti
Milan Majerský na Výbore regiónov vyzval na dobudovanie cesty R4
Milan Majerský na Výbore regiónov vyzval na dobudovanie cesty R4
Správy
Milan Majerský na Výbore regiónov o lepšom čerpaní eurofondov podľa poľského modelu
Milan Majerský na Výbore regiónov o lepšom čerpaní eurofondov podľa poľského modelu
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Preteky pri Košiciach mu znepríjemnili život: Muž sa pre 11-hodinovú uzávierku nemohol dostať po nočnej domov!
Domáce
Tamara Stohlová
Sucho na Slovensku je alarmujúce: Progresívne Slovensko žiada Tarabu, aby okamžite zvolal krízový štáb
Domáce
Mor ošípaných v obci
Mor ošípaných v obci Lovča: Komora vyzýva na dodržiavanie opatrení k zvládnutiu nebezpečnej nákazy
Domáce
Chorobnosť na respiračné ochorenia v Žilinskom kraji výrazne klesla, najviac u dospelých a detí
Chorobnosť na respiračné ochorenia v Žilinskom kraji výrazne klesla, najviac u dospelých a detí
Žilina

Zahraničné

Rusko zúri kvôli Zelenskému
Rusko zúri kvôli Zelenskému v Jerevane: Zacharovová varuje Arménsko pred zbližovaním s Bruselom
Zahraničné
Rodinná tragédia v Rakúsku:
Rodinná tragédia v Rakúsku: Muž pred svedkami zastrelil dcéru aj manželku! Spáchal samovraždu
Zahraničné
Robert Fico
Robert Fico rokoval s Marcusom Söderom: Bavorsko označil za významného obchodného partnera
Zahraničné
Viktor Orbán hovorí po
Orbán má na krku ďalší škandál: Jeho ľudia mali kúpiť najčítanejší denník! Začalo sa vyšetrovanie
Zahraničné

Prominenti

Zuzana Vačková
Horor Vačkovej v New Yorku: Maskovaní muži na ňu mierili samopalmi!
Domáci prominenti
Bonnie Tyler
Náhly kolaps legendárnej speváčky: Okamžitý prevoz do nemocnice a... Podstúpila akútnu operáciu!
Zahraniční prominenti
Natália Puklušová
Najprv dojčiaca aféra v kostole a teraz? Puklušová odhalila, po čom s partnerom túžia: Fú, odvážne!
Domáci prominenti
Aktuálne FOTO vnútri! Ona, že má 84?
Ona, že má 84? Speváčka Marie Rottrová zastavila čas!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Temný pôvod Coca-Coly: Čo stálo za VZNIKOM svetovej legendy?
Zaujímavosti
Pompeje Ameriky: Obyvatelia utiekli
Pompeje Ameriky: Obyvatelia utiekli pred smrťou, ale pod popolom nechali niečo neuveriteľné
dromedar.sk
FOTO Ilustračné foto
Fenomenálny úkaz na oblohe: Je viditeľná vzácna KOMÉTA, ktorá sa vráti až o 170‑tisíc rokov!
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Reštaurácia all-you-can-eat zavádza NOVÉ poplatky: Keď spravíš TOTO, zaplatíš mastnú pokutu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Nová atrakcia Rotonda vo
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
plnielanu.sk
Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce

Ekonomika

Chystáte sa v piatok na nákup? Pozor na zmeny v otváracích hodinách! Takto budú 8. mája fungovať reťazce (prehľad)
Chystáte sa v piatok na nákup? Pozor na zmeny v otváracích hodinách! Takto budú 8. mája fungovať reťazce (prehľad)
Trumpovi došla trpezlivosť: Slovenský eurokomisár Šefčovič v centre napätia, ktoré môže potopiť náš autopriemysel!
Trumpovi došla trpezlivosť: Slovenský eurokomisár Šefčovič v centre napätia, ktoré môže potopiť náš autopriemysel!
Symbolické gesto alebo záchrana rozpočtu? Pozrite sa, koľko ľudí by mohlo prísť o 13. dôchodok!
Symbolické gesto alebo záchrana rozpočtu? Pozrite sa, koľko ľudí by mohlo prísť o 13. dôchodok!
Krutá pravda o poplatkoch v zdravotníctve: Štát je na lekárov prikrátky, dopláca na to pacient!
Krutá pravda o poplatkoch v zdravotníctve: Štát je na lekárov prikrátky, dopláca na to pacient!

Šport

Energický a dravý Slovák: Žilina skladá fantastický tím, predstavila ďalšiu letnú posilu
Energický a dravý Slovák: Žilina skladá fantastický tím, predstavila ďalšiu letnú posilu
Tipsport liga
Struhne si ešte jednu sezónu? Nitriansky kapitán Mezei prehovoril o pokračovaní kariéry
Struhne si ešte jednu sezónu? Nitriansky kapitán Mezei prehovoril o pokračovaní kariéry
Tipsport liga
Vyhrážky, hladovanie či psychické problémy: Bottas v osobnej spovedi odkryl temné stránky F1
Vyhrážky, hladovanie či psychické problémy: Bottas v osobnej spovedi odkryl temné stránky F1
Formula 1
Slovákov čaká generálka: Veľká časť tohto kádra pôjde na MS, Országh vidí niekoľko otáznikov
Slovákov čaká generálka: Veľká časť tohto kádra pôjde na MS, Országh vidí niekoľko otáznikov
Reprezentácia

Auto-moto

BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
Predstavujeme
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Doprava
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
Klasické testy
Veľké Kapušany sa dočkali rekonštrukcie hlavnej cesty
Veľké Kapušany sa dočkali rekonštrukcie hlavnej cesty
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Viac než len výplata: Spôsoby, ako byť v práci skutočne šťastnejší
Viac než len výplata: Spôsoby, ako byť v práci skutočne šťastnejší
Motivácia a produktivita
Niečo na mňa lezie: Zodpovedný zamestnanec alebo chodiaca biologická zbraň?
Niečo na mňa lezie: Zodpovedný zamestnanec alebo chodiaca biologická zbraň?
Dovolenka a Choroba
Prišli ste o prácu? Prvý mesiac rozhoduje viac, než si myslíte
Prišli ste o prácu? Prvý mesiac rozhoduje viac, než si myslíte
Hľadám prácu
Prečo vo firmách tak často zlyháva komunikácia na pracovisku (a čo za tým naozaj je)
Prečo vo firmách tak často zlyháva komunikácia na pracovisku (a čo za tým naozaj je)
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Máte doma tvaroh a jahody? Dajte šancu týmto knedličkám, ktoré sú hotové do 7 minút.
Máte doma tvaroh a jahody? Dajte šancu týmto knedličkám, ktoré sú hotové do 7 minút.
Legendárny krémeš TATRY z odpaľovaného cesta. Jeden plech vám nebude stačiť.
Legendárny krémeš TATRY z odpaľovaného cesta. Jeden plech vám nebude stačiť.
Ranný nápoj: Čo sa stane s vašim telom, ak zajtra ráno vymeníte kávu za toto?
Ranný nápoj: Čo sa stane s vašim telom, ak zajtra ráno vymeníte kávu za toto?
Rady a tipy
Lepšia ako špenát? Prečo by ste mali dať žihľave v kuchyni šancu
Lepšia ako špenát? Prečo by ste mali dať žihľave v kuchyni šancu
Rady a tipy

Technológie

OpenAI údajne chystá vlastný smartfón. Spôsob, akým dnes používaš mobil, by sa mohol zásadne zmeniť
OpenAI údajne chystá vlastný smartfón. Spôsob, akým dnes používaš mobil, by sa mohol zásadne zmeniť
Správy
Cvičenie mení celé telo, nielen postavu. Vedci ukázali, ktoré látky zo svalov ovplyvňujú mozog, imunitu aj cukor v krvi
Cvičenie mení celé telo, nielen postavu. Vedci ukázali, ktoré látky zo svalov ovplyvňujú mozog, imunitu aj cukor v krvi
Veda a výskum
Kto ovládne nebo? Porovnanie stíhačiek 5. generácie USA, Číny, Ruska a ich spojencov
Kto ovládne nebo? Porovnanie stíhačiek 5. generácie USA, Číny, Ruska a ich spojencov
Vojenská technika
Na Slovensku vo veľkom udrel vírus NGate. Takto ti cez telefón môže vybieliť účet, útok pritom pôsobí až nebezpečne dôveryhodne
Na Slovensku vo veľkom udrel vírus NGate. Takto ti cez telefón môže vybieliť účet, útok pritom pôsobí až nebezpečne dôveryhodne
Bezpečnosť

Bývanie

Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Bol zastaralý a už roky sme ho zavrhovali. Trend kobercov, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Bol zastaralý a už roky sme ho zavrhovali. Trend kobercov, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias

Pre kutilov

Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Záhrada
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Záhrada
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Zelenina a ovocie
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najlepšiu kamarátku manžel podvádza a čaká dieťa s inou: Mlčať alebo povedať pravdu, ktorá však zničí aj môj život?
Partnerské vzťahy
Najlepšiu kamarátku manžel podvádza a čaká dieťa s inou: Mlčať alebo povedať pravdu, ktorá však zničí aj môj život?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
Preteky pri Košiciach mu znepríjemnili život: Muž sa pre 11-hodinovú uzávierku nemohol dostať po nočnej domov!
Ilustračné foto
Domáce
MIMORIADNE Zomrela bývalá ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová (†73)!
Danko naložil Ficovi aj
Domáce
Danko naložil Ficovi aj Blanárovi pre Ukrajinu: Červené čiary, ak spravíte toto, KONČÍME vo vláde!
Rodinná tragédia v Rakúsku:
Zahraničné
Rodinná tragédia v Rakúsku: Muž pred svedkami zastrelil dcéru aj manželku! Spáchal samovraždu

Ďalšie zo Zoznamu