Preteky pri Košiciach mu znepríjemnili život: Muž sa pre 11-hodinovú uzávierku nemohol dostať po nočnej domov!

ŠTÓS/KOŠICE - Medzinárodné automobilové preteky pri Košiciach vyvolali ostré reakcie miestnych obyvateľov. Úplná uzávierka cesty medzi Medzevom, Štósom a Smolníkom totiž na takmer celý deň odrezala obec Štós od okolitého sveta. Jeden z obyvateľov sa preto obrátil na verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, aby preveril postup úradov pri povoľovaní uzávierky.
Situáciu v nenápadnej obci Štos blízko Košíc popísal denník Korzár. Problém nastal počas rally Rosenberg 3. Rally Moldava, ktorá sa konala ešte v sobotu 25. apríla. Cesta číslo II/548 bola totiž uzavretá približne od 7:00 do 18:45 hodiny, čo je asi 11 hodín a to spôsobilo problémy. Keďže Štós leží medzi uzavretými úsekmi a nemá inú prístupovú cestu, obyvatelia sa podľa sťažovateľa nemali ako dostať domov ani z obce von.
Ani miestni obyvatelia nedostali výnimku, rušňovodič sa vracal znechutený po nočnej dvanástke
"Komunikácia bola úplne uzavretá bez možnosti priebežného prejazdu, bez režimu výnimiek pre obyvateľov a bez zabezpečenia alternatívneho prístupu. Výsledkom bolo faktické úplné odrezanie obce a kúpeľov z oboch smerov," uviedol muž vo svojom podnete.
Sťažovateľ popísal, že po skončení 12-hodinovej nočnej zmeny rušňovodiča sa nemohol vrátiť domov ďalších takmer dvanásť hodín. Tvrdí, že nešlo iba o bežné dopravné obmedzenie, ale o zásah do základných práv.
"Ide o zásah do základnej životnej situácie. Domnievam sa, že došlo k neprimeranému zásahu do práva na slobodu pohybu aj na dôstojné životné podmienky," napísal. Kancelária verejného ochrancu práv potvrdila, že podanie eviduje a momentálne ho posudzuje.
Košický samosprávny kraj, ktorý cestu spravuje, tvrdí, že organizátor dostal jasné podmienky. Polícia podľa hovorkyne kraja Kataríny Strojnej súhlasila s podujatím len pod podmienkou, že medzi rýchlostnými skúškami bude premávka obnovená. Definitívne povolenie však vydal Okresný úrad Košice-okolie. Ten schválil úplnú uzávierku v čase od 7:00 do 18:00 hodiny aj s obchádzkovou trasou.
Premávku mali priebežne obnovovať, nedialo sa tak a ani nemohlo
Polícia zároveň potvrdila, že v stanoviskách sa skutočne spomínalo obnovenie verejnej premávky počas prestávok medzi jednotlivými skúškami. Organizátor rally BG Autosport z Moldavy nad Bodvou však tvrdí, že otváranie cesty nebolo možné. Dôvodom mal byť vysoký počet prihlásených posádok a bezpečnostné riziko.
"Každé prerušenie a otvorenie cesty je náročné z hľadiska organizácie bezpečnosti. Pri vysokom počte súťažných vozidiel nebol priestor na pokračovanie rely po prerušení," vysvetlil predseda klubu Gabriel Barkasz.
Starosta podržal stranu organizátorovi rally pretekov, nastal aj nebezpečný incident
Dodal však, že v mimoriadnych prípadoch vedeli prejazd zabezpečiť. Podľa neho sa mal sťažovateľ ozvať vopred, aby organizátori našli riešenie. Starosta Štósu Helmuth Heinz (Hlas-SD) sa organizátorov zastal. Tvrdí, že obec nechcela blokovať podujatie medzinárodného významu a v minulosti na rely neevidovali žiadne sťažnosti. "Sťažovateľ musel o tom vedieť vopred, tak si to určite mohol nejako zariadiť. Nemôžeme jednému človeku prispôsobiť dianie v celom regióne," uviedol starosta.
Počas rally navyše došlo aj k nebezpečnému incidentu. Jeden z vodičov nerešpektoval dopravné značenie, prerazil bezpečnostné stanovištia a vošiel do protismeru priamo do trate, kde sa súťažné autá pohybovali rýchlosťou vyše 100 kilometrov za hodinu.
Organizátori tvrdia, že museli okamžite zastaviť rýchlostnú skúšku a incident následne riešila polícia. Aj tento zásah podľa nich prispel k predĺženiu uzávierky. Rally sa zúčastnilo 117 posádok a podujatie bolo súčasťou majstrovstiev Slovenska v rally 2026 aj maďarského šampionátu. Organizátori odhadli návštevnosť na približne 20-tisíc divákov.