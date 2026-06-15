Diaľnicu D2 za Lozornom v smere do Bratislavy blokuje skrížený kamión

BRATISLAVA - Diaľnicu D2 za Lozornom v smere do Bratislavy blokuje na približne 42. kilometri skrížený kamión s návesom. Informuje o tom polícia na portáli ministerstva vnútra.
„Vozidlá v smere do Bratislavy prechádzajú krajnicou ľavého jazdného pruhu,“ spresňuje polícia.
Zelená vlna STVR upozorňuje, že úsek je ťažko prejazdný a odporúča sa mu vyhnúť po ceste I/2 cez Stupavu.
Kamión zostal podľa polície skrížený naprieč vozovkou a úplne zablokoval oba jazdné pruhy v smere do Bratislavy. „Pri nehode nedošlo k zraneniu osôb. Vodič nákladného vozidla bol na mieste podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom,“ informuje polícia na sociálnej sieti.
Z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov je diaľnica v smere do Bratislavy v danom úseku prejazdná s obmedzením cez krajnicu. „Vodičov žiadame, aby sa uvedenému úseku podľa možností vyhli, rešpektovali pokyny policajtov a pri prejazde daným miestom zvýšili opatrnosť,“ vyzýva polícia.