Štvrtok16. apríl 2026, meniny má Dana, Danica, zajtra Rudolf

Oscarový Obchod na korze rozhádal parlament: Urazený Jarjabek stiahol celý zákon, vytočená Jaurová mu naložila!

© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Po dlhšej dobe tu máme ďalšie parlamentné rokovanie. Neprešli ani dva dni a spustilo sa hneď niekoľko konfliktných situácií. Jednou z nich bola aj chvíľa, kedy poslanec Smeru-SD Dušan Jarjabek chcel v pléne prezentovať zákon v súvislosti so 60. výročím oscarovej snímky Obchod na korze. Dej a odkaz filmu je niečo, čo predstaviteľku opozičného PS v súvislosti s aktuálnymi krokmi vládnej koalície vytočilo na maximum. Zora Jaurová bola totiž jedinou, ktorá stihla v rozprave vystúpiť a Jarjabek pod tlakom emócií celý zákon náhle stiahol.

Jarjabkov návrh zákona sa vyprofiloval ako vyhlásenie NR SR k 60. výročiu udelenia Ceny Akadémie (Oscar) filmu Obchod na korze. Koalícii sa však nepáčil priebeh rozpravy, kde stihla vystúpiť len jedna poslankyňa opozície.

Stav súčasnej kultúry totiž do vysokej miery kritizovala, koaličné strany totiž podľa nich pred župnými voľbami chcú spolupracovať s extrémistickou Republikou. Jaurová mala konkrétne na mysli Milana Mazureka, ktorého zrejme koalícia podporí na predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Film Obchod na korze sa pritom natáčal v Sabinove.

Jaurová v rozprave vybuchla od hnevu

"Vy ste rozmýšľali vôbec, keď ste to písali?" spýtala sa hneď v úvode rozpravy Jaurová Jarjabka. "Tá nadčasovosť posolstva toho filmu vás neoplieskala o stenu?!" zvyšovala hlas v pléne Jaurová. Tá vyjadrovala nespokojnosť aj s aktuálnym dianím vo verejnoprávnych médiách a kultúre.

 
 

"Nepríde vám trocha trápne predkladať toto uznesenie len pár dní po tom, ako vaša štátna televízia úplne odignorovala odovzdávanie národných filmových Slnko v sieti?" dodala Jaurová s tým, že práve táto slovenská akadémia odovzdáva najúspešnejšie slovenské diela ako kandidátov na Oscara do Spojených štátov. "Na čo ste, preboha, mysleli, keď ste to uznesenie písali?" neodpustila si ďalšie poznámky Jaurová na Jarjabka.

Poslankyňa pripomenula kandidatúru Mazureka na župana

"Pripomínať smutné osudy židovského obyvateľstva z mesta Humenné a dôležitosť mesta Sabinov nám tu chcú poslanci strany, ktorá sa chystá podporiť za kandidáta na župana práve v tomto Prešovskom kraji fašistu, ktorý bol právoplatne odsúdený za hanobenie rasy, národa a presvedčenia," vyjadrila ostrú nespokojnosť a pohoršenosť smerom ku koalícii Jaurová, pričom myslela podpredsedu a europoslanca Milana Mazureka, ktorý sa v danom kraji chystá kandidovať na župana.

 
 

Vy ste vtedy ešte ani nežili, bránil sa Jarjabek a vyhlásenie náhle stiahol

"Ja som predpokladal tento vývoj rozpravy ... a ja tu nebudem počúvať reči o histórii slovenského štátu od ľudí, ktorí ešte vtedy nežili. Keď chcete spájať minulosť so súčasnosťou, ako pani Jaurová, tak si to robte tam kdesi v kuloároch. My sme to takto nemysleli. Ja toto vyhlásenie beriem späť aj s mojimi navrhovateľmi a ja to sťahujem. Bojujte ďalej a nedržím vám palce," skončil Jarjabek.

Dušan Jarjabek
Zobraziť galériu (2)
Dušan Jarjabek  (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Celú situáciu z bezprostrednej blízkosti sledovali aj iní poslanci. "Návrh uviedol poslanec Dušan Jarjabek. Po vystúpení poslankyne Zory Jaurovej a faktických poznámkach sa prihlásil ako navrhovateľ, povedal, že on nebude o Slovenskom štáte počúvať od ľudí, ktorí vtedy nežili, urazene oznámil, že návrh sťahuje a odišiel zo sály," dosvedčil svoj pohľad aj poslanec SaS Ondrej Dostál, ktorý v statuse zhrnul celodenné dianie v parlamente.

 
 

Z Jaurovej agresivity sme boli šokovaní, dodal ešte Jarjabek

Poslanec Smeru sa ešte po celom incidente vyjadril na sociálnej sieti. "Dnes šimečkovci opľuli podanú ruku. 60 rokov Oscara za Obchod na korze. Skvelý film. Česko-slovenský koprodukčný film. Mali sme pocit, že vyhlásením na túto tému môžeme nájsť spoločnú reč. Nepodarilo sa. Opozícia využila a vlastne zneužila túto tému na tupý atak voči nám a začala spájať nespojiteľné. Pani Jaurová vystúpila najagresívnejšie ako som ju v živote počul vystúpiť. Boli sme z toho šokovaní," napísal Jarjabek.

Jaurová podľa neho vraj navodila konfrontačnú atmosféru a pokračovanie rozpravy by bolo podľa neho zbytočné. "Dobrý úmysel bol v zárodku zarezaný. Spor sa ešte viac vyhrotil. Pani Jaurová rozhodla a nasadila nenávistnú politickú latku. Skončili sme skôr, ako sme začali. A chudák Obchod na korze aj s Oscarom, boli zapletení do politiky bez toho, aby chceli.....škoda," skončil status Jarjabek.

Viac o téme: HádkaZákon60. výročieDušan JarjabekFilmOscarObchod na korzeZora JaurováParlament
Nahlásiť chybu

