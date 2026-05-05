Oceňujem, že sudca Kliment vyzýva na ochranu nezávislosti súdnej moci, uviedla Záleská

BRATISLAVA - Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamela Záleská registruje výzvu sudcu Najvyššieho súdu (NS) SR Juraja Klimenta na ochranu a obranu nezávislosti súdnej moci pred útokmi predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), pod ktorú sa už podpísali desiatky sudcov. Váži si jeho počin a oceňuje, že Kliment smelo a rozumne vyzýva na ochranu nezávislosti súdnej moci a právneho štátu. Sudkyňa to uviedla v reakcii na Klimentovu výzvu, ktorá okrem iného kritizuje Ficove vyhlásenie o podaní trestného oznámenia na Záleskú.
„Vnímam ako zásadné a správne, že sudca JUDr. Juraj Kliment poukazuje vo výzve aj na to, že ide o každého sudcu a sudkyňu každého súdu a celé súdnictvo,“ ozrejmila Záleská. Sudca Kliment v pondelok (4. 5.) informoval o jeho výzve, pod ktorú sa doteraz podpísali desiatky sudcov. Výzva okrem iného hovorí o tom, že tlačové vyhlásenie predsedu vlády Roberta Fica o podaní trestného oznámenia na sudkyňu ŠTS Pamelu Záleskú a navádzanie predsedu tohto súdu na podanie disciplinárneho návrhu pre jej postup a rozhodovanie vo veci obžalovaného Dušana K. je neprípustný pokus vládnej moci o zastrašenie sudcov Slovenskej republiky pre nezávislý a nestranný výkon ich ústavného poslania. Kliment tvrdí, že to nie je útok len na Záleskú, ale na každého sudcu každého súdu a celé súdnictvo. Vo výzve takisto zdôrazňuje, že súdnictvo je vykonávané nezávislými sudcami a každý útok proti ich nezávislosti je ohrozením a významným oslabením právneho štátu.
Trestné oznámenie na sudkyňu Záleskú
Premiér koncom apríla potvrdil rozhodnutie podať trestné oznámenie na sudkyňu Záleskú. Argumentoval podozreniami zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa pri rozhodovaní o vine a treste pre bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Podanie trestného oznámenia avizoval predseda vlády už na tlačovej konferencii 10. apríla. Záleská vtedy v reakcii na premiérove vyjadrenia uviedla, že nebude reagovať na výroky politikov alebo obžalovaných osôb či ich právnych zástupcov. Pre sudcu je podľa nej dôležité, čo odznie v súdnej sieni, a nie na tlačových besedách alebo v médiách.
Najvyšší súd SR 11. decembra 2025 rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti v prípade Dušana K. Zrušil dovtedy právoplatný rozsudok NS SR z roku 2022, ako aj rozsudok ŠTS z roku 2021. NS SR odsúdil v máji 2022 Dušana K. na osem rokov väzenia za prijatie úplatku a vyzradenie informácií zo spisov. Uložil mu aj peňažný trest vo výške 100.000 eur. ŠTS mu v septembri 2021 pôvodne uložil 14-ročný trest väzenia.