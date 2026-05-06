Renáta Dibdiaková dostala za ohrozovanie mravnej výchovy mládeže podmienku

BRATISLAVA - Slovenku Renátu Dibdiakovú uznal v stredu Najvyšší súd (NS) SR za vinnú z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže spolupáchateľstvom. Za to jej uložil podmienečný trest odňatia slobody na dva roky so skúšobnou dobou na tri roky. Rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) odvolací súd zrušil. Odvolania prokurátora aj obžalovanej súd zamietol. Rozsudok je právoplatný.
Dibdiakovú obžalovali pre obzvlášť závažné zločiny založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, vojnového bezprávia a prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Podľa obžaloby mala Dibdiaková spolu s manželom vychovávať obe deti v duchu ideológie radikálneho islamu po tom, ako sa na prelome rokov 2014 a 2015 dostala na územie Sýrie, kde mal byť jej manžel - lekár súčasťou teroristickej organizácie Islamský štát (ISIS).
Na Slovensko ju spolu s deťmi vo februári 2023 dopravil z Iraku vládny špeciál repatriačným letom. Hneď ju zadržali a vzali do väzby. Tvrdila, že je nevinná a obžaloba nedôvodná. Špecializovaný trestný súd uznal Dibdiakovú v decembri 2023 za vinnú z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže a uložil jej dvojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na tri roky. Prokurátor sa voči rozsudku ŠTS na mieste odvolal. Nesúhlasil s výrokom o právnej kvalifikácii, ako ani s uloženým trestom.