Utorok5. máj 2026, meniny má Lesana, Lesia, zajtra Hermína

Žilinka po hospitalizácii: Generálny prokurátor verejne poďakoval zdravotníkom

Maroš Žilinka
Maroš Žilinka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TASR

BRATISLAVA - Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa poďakoval zdravotníkom, ktorí boli pri jeho hospitalizácii a zákroku v bratislavskom kardiocentre. Uviedol to na sociálnej sieti.

Ďakujem za profesionálny a ľudský prístup všetkým zdravotníkom pri mojej hospitalizácii a zákroku v bratislavskom kardiocentre CINRE nemocnice na Boroch,“ povedal Žilinka.

 
 

V nedeľu (3. 5.) z prostredia prokuratúry pre TASR potvrdili, že generálny prokurátor Žilinka je hospitalizovaný. Podľa informácií Plus 7 dní malo byť dôvodom podozrenie na infarkt. Nemocnica informovala, že Žilinka bol po ošetrení plne stabilizovaný a bez ťažkostí. V pondelok (4. 5.) ho mali prepustiť do domáceho liečenia a následnej starostlivosti. Žilinka má 55 rokov. Vo funkcii generálneho prokurátora SR je od 10. decembra 2020.

Popadané stromy na cestách pri hlavnom meste.
Polícia: Zadržanhie muža, ktorý sa snažil pri úteku preplávať Váh
Letecký pohľad na Tórshavn, hlavné mesto Faerských ostrovov
Výstraha pre hory: Od polnoci hrozí silný vietor v niektorých okresoch
Policajná akcia na juhu Slovenska: V okrese Dunajská Streda zadržali viacero osôb pre zbrane
Prievidza ukončila rok 2025 s dlhom takmer 8 miliónov eur, zadlženosť na obyvateľa je pod 200 eur
Krvavý deň na Ukrajine: Ruské útoky si vyžiadali najmenej 22 obetí, najviac v Záporoží
Apokalypsa na obzore? Smrteľný vírus od hlodavcov na lodi sa už šíri aj medzi ľuďmi!
Obyvatelia Dubrovníka zúria: V prístave im zakotvil torpédoborec USA! Prezident si neberie servítky
Desivý nález v Moskve: Slávny ruský generál je mŕtvy! Mal spáchať samovraždu
Prsatica Nela Slováková: Vytasila svoje dvakrát prifúknuté balóny a... pohľad vám spadne priamo TAM
Zendaya trucuje a vykašľala sa na Met Gala! V zákulisí sa šepká o rozchode storočia!
Obavy sa naplnili! Speváčke Sime dáva tehotenstvo poriadne zabrať: Zrútila sa počas koncertu
Šokujúce priznanie známeho tanečníka a účinkujúceho zo Survivor: Potvrdil ROZCHOD!
Svetový unikát pod metropolou: Fosília neznámeho tvora mení pohľad na vývoj života!
Mužská kvasinková infekcia: Často prehliadaný problém má jasné príznaky
Prelomový objav? Vedci konečne odhalili, prečo TENTO hmyz lieta hore‑dole ako šialený!
POPLACH u našich susedov: Rakúšanov vystrašili obrovské ŽLTÉ oblaky! Mysleli si, že horí...Všetko je inak!
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Koľko dostanete na dôchodku? Štát posiela prognózy miliónom ľudí. Pozrite sa, čo v nich nájdete!
Svet módy v slzách: Odišla legenda, ktorej oblečenie máte v skrini pravdepodobne aj vy!
Zrušenie sviatku prináša chaos: Čo všetko si vybavíte a nevybavíte 8. mája? (praktický sprievodca)
Život na dlh v priamom prenose: Diera v rozpočte rastie, Slovensko si požičiava čoraz viac a čoraz drahšie!

Arsenal FC – Atlético Madrid: Online prenos z odvetného zápasu semifinále Ligy majstrov
Ďuriš sa po troch rokoch rozlúči s Trnavou: Moja éra tu končí
Vlastný gól, prestrelka a víťazný obrat: Žilina sa pod Dubňom zahrávala s nervami fanúšikov
Namiesto liečby užívanie si s herečkou? Hviezdny Mbappé pred El Clásicom schytáva tvrdú kritiku
Veľké Kapušany sa dočkali rekonštrukcie hlavnej cesty
TEST: Fiat Doblo - nafta a klasický automat - kombinácia, ktorú ťažko prekonať
TEST: Kia EV4 Fastback GT Line - keď je unikátnosť v základnej výbave
BMW i3 pokračuje v revolúcii po iX3, len zájde o 100 kilometrov ďalej
Letná brigáda môže odštartovať kariéru, nielen priniesť peniaze
Zatočte s jarnou únavou a získajte späť energiu
Stereotyp za pásom: Ako si psychicky uľahčiť monotónnu prácu a nezblázniť sa
Práca namiesto dávok funguje: Tisíce ľudí už pracujú, štát pridáva nové výhody pre firmy
Klobásy na grile: Prečo ich nikdy neprepichovať vidličkou a ako dosiahnuť, aby nepraskli?
Brownies s tvarohom a čerešňami
Bratislavské rezy ako z cukrárne, ktoré si zamilujete!
Ktoré bylinky sa k sebe hodia? Kombinácie pre kreatívne varenie
Čína vyvíja stealth strelu novej generácie: zmestí sa do J-20 a zasiahne na 1 300 km
Ukrajinský vojak prežil dva týždne v ruskom zákope s nepriateľom. Presvedčil ruského vojaka, aby sa vzdal
Google Fotky dostanú „digitálny šatník“: S pomocou AI si môžeš vyskúšať rôzne oblečenie a vytvárať outfity
Netflix odštartoval máj veľkými filmovými klasikami. Tieto novinky si môžeš pozrieť už tento víkend
Bol už zastaralý a dlhé roky sme ho zavrhovali. Trend, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Je univerzálna, navodzuje pokoj a pomôže sa sústrediť. Takto môžete farbu roka Secret Safari použiť i doma
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)

Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Starostlivosť o narcisy a tulipány po odkvitnutí: Prečo ich nestrihať príliš skoro?
Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Najlepšie milenky očami mužov: Prezradili, aké kritéria musia ženy spĺňať
Apokalypsa na obzore? Smrteľný vírus od hlodavcov na lodi sa už šíri aj medzi ľuďmi!
Obyvatelia Dubrovníka zúria: V prístave im zakotvil torpédoborec USA! Prezident si neberie servítky
Desivý nález v Moskve: Slávny ruský generál je mŕtvy! Mal spáchať samovraždu
Desivé proroctvá Nostradama pre rok 2026: 7-mesačná vojna a smrť celebrity po údere blesku

