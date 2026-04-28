Polícia v Košiciach odhalila 65 vodičov, ktorí nepoužili bezpečnostný pás

KOŠICE - Policajti sa v utorok dopoludnia na cestách v Košiciach zamerali na používanie bezpečnostných pásov aj dodržiavanie zákazu používania mobilných telefónov a podobných zariadení. Z 292 skontrolovaných vodičov pás nepoužilo 65. Policajti zároveň odhalili troch vodičov, ako používajú mobilný telefón počas jazdy. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Pripomenula, že bezpečnostný pás znižuje riziko vážnych následkov nehody a telefón v ruke predlžuje reakčný čas vodiča a zvyšuje nepozornosť.
Policajti zároveň všetkých kontrolovaných podrobili dychovej skúške. Prítomnosť alkoholu sa nepotvrdila ani u jedného z vodičov. Traja vodiči však predchádzali nesprávnym spôsobom a štyria viedli vozidlá, ktoré neboli spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. „Šesť vodičov nerešpektovalo maximálnu povolenú rýchlosť. Policajti počas akcie použili aj fotoaparáty s vysokým priblížením, vďaka ktorým môžu byť prehrešky vodičov dokumentované detailnejšie,“ doplnila. Polícia avizuje, že v podobných kontrolách bude pokračovať aj naďalej.