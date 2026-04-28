Nemecká kvalita? Zabudnite! Dáta odhalili krutú pravdu o dovoze áut, každé tretie je poškodené

BRATISLAVA - Dlhé roky sme žili v tom, že auto z Nemecka je zárukou poctivosti a špičkového stavu. Najnovšie štatistiky z Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) však túto mienku drsne korigujú. Nový systém prepojenia dát odhalil, že práve z Nemecka k nám prúdi najviac vozidiel so zmanipulovanými kilometrami. Podvodníci sa pritom nebavia len o „kozmetických“ úpravách – bežne sťahujú desaťtisíce kilometrov a výnimkou nie sú ani drahé terénne autá, ktoré majú za sebou búračku.
Z Nemecka pochádza najviac ojazdených vozidiel dovezených na Slovensko, za rok 2025 tvoril ich podiel na dovoze 37 %. Od novembra 2025 zdieľame prostredníctvom platformy EUCARIS údaje o histórii vozidiel už aj s Nemeckom. Dáta ukazujú, že za prvé mesiace sa podarilo získať celkovo záznamy k 12 365 vozidlám dovezeným z viacerých krajín. V troch štvrtinách prípadov manipulácie s odometrom pochádzali vozidlá práve z Nemecka. Zároveň, každé tretie vozidlo z tejto krajiny vykazuje pri kontrole histórie poškodenie.
Detaily, z ktorých mrazí Vďaka modulu AVI platformy EUCARIS vie aj Register prevádzkových záznamov vozidiel na Slovensku získavať aktuálne a detailnejšie informácie o dovážaných vozidlách. Pre kupujúceho to znamená vyššiu mieru istoty pri kúpe vozidla zo zahraničia.
„Celkom sme za obdobie 3,5 mesiaca preverili cez platformu 12 362 vozidiel. Z nich takmer tretina vykázala poškodenie. Pri 405 vozidlách sme odhalili manipuláciu s odometrom, z toho 302 vozidiel pochádzalo z Nemecka. Priemerný vek vozidiel s upraveným stavom bol 7,6 roka a priemerná hodnota stočených kilometrov takmer 65 000 km. Celkovo išlo o rozdiel 25 miliónov km. Rekordérom je vozidlo s 331-tisíc stočenými kilometrami,“ uvádza Monika Brečková, manažérka RPZV.
Klamú aj pri drahých autách Manipulácie sa netýkajú výhradne starších alebo najpredávanejších modelov. Ide skôr o plošný jav sprevádzajúci cezhraničný obchod. „Zaujímavosťou je, že medzi vozidlami s poklesom počtu kilometrov o viac ako 100 000 nechýbajú napríklad drahšie terénne vozidlá,“ dopĺňa Brečková.
Kontrola Slovenskej obchodnej inšpekcie z roku 2025 zameraná na predaj ojazdených vozidiel potvrdila, že až 27 % kontrol skončilo s nedostatkom. Informácie o histórii majú priamy vplyv nielen na cenu vozidla, ale aj na bezpečnosť a budúce náklady na opravy, ktoré môžu nového majiteľa nepríjemne prekvapiť.