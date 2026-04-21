Nové autá pre políciu: Ministerstvo odovzdalo 69 vozidiel pre dopravných policajtov

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR odovzdalo dopravnej polícii 46 nových vozidiel Škoda Octavia Combi a 23 vozidiel Škoda Superb Combi. Autá polícia prerozdelí medzi okresné a krajské dopravné inšpektoráty. Budú využívané pri každodennom výkone služby. Informoval hovorca ministerstva Matej Neumann.
„Doprava je dnes intenzívnejšia, situácie na cestách sú náročnejšie a tlak na prácu dopravnej polície rastie. Policajti sú denne prví pri dopravných nehodách a zasahujú v náročných situáciách. Aj preto je našou úlohou zabezpečiť im modernú techniku, na ktorú sa môžu spoľahnúť. Tá prispieva k rýchlejšej reakcii v teréne, účinnejšiemu dohľadu nad dodržiavaním pravidiel a v konečnom dôsledku k vyššej bezpečnosti na cestách,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Ako hovorca poukázal, do verejného obstarávania sa prihlásili traja dodávatelia a víťazom súťaže bola firma Škoda Auto Slovensko. Porovnanie cenníkových cien podľa neho potvrdzuje, že nákup mal mimoriadne výhodné podmienky pre štát.
„Cena jedného vozidla Škoda Octavia Combi je 29.786,22 eura s DPH, pričom aktuálna cenníková cena je 34.620 eur s DPH. V prípade vozidla Škoda Superb Combi je obstarávacia cena 40.171,09 eura s DPH oproti cenníkovej cene 47.510 eur s DPH. Ide tak o významnú úsporu v tisícoch eur na jednom vozidle. Financovanie vozidiel bolo zabezpečené z prostriedkov vo výške 8 percent z povinného zmluvného poistenia,“ priblížil Neumann. Doplnil tiež, že od začiatku roka odovzdalo ministerstvo polícii a iným organizáciám takmer 300 vozidiel za viac ako deväť miliónov eur.