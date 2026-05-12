Mamičky, POZOR: Podvodníci si brúsia zuby špeciálne na vás, inzeráty od neexistujúcich osôb a strata peňazí!

BRATISLAVA - Nová doba sociálnych sietí so sebou prináša aj nové spôsoby, ako sa zbavovať staršieho nepotrebného tovaru či vecí formou inzerátov. Tie sa pravidelne objavujú na nástenkách používateľov, no nie každý z nich je dôveryhodný a predajcov si treba preveriť a neposielať im peniaze vopred. Doplatili na to najnovšie aj mamičky, ktoré zháňali kočiariky z druhej ruky. Dôverčivosť ich dohnala až k tomu, že rátajú straty vo výškach niekoľko stovák eur.
Na aktuálne triky podvodníkov v reportáži upozornila TV Markíza a všetci rodičia by sa mali mať na pozore, najmä, keď kupujú tovar na internete z druhej ruky. Pri začiatku konverzácie zväčša všetko začína ako má. Podvodníci sa však často maskujú za fiktívnymi menami účtov, pričom sa nakoniec kupca dozvie, že podobný človek ani neexistuje.
Prípad vraj nie je ojedinelý a už desiatky mamičiek prišli o peniaze po tom, ako naleteli na "výhodnú ponuku" detskej výbavy na sociálnej sieti. Jednou z nich bola aj mamička z oblasti Kysúc - Kristína. Zaujala ju cenovo lákavá ponuka kočiara švédskej značky od istej Jasminy. Podvodníci používajú nielen takéto exotické mená. Môže to však byť prvý signál k tomu, aby sme si predajcu viac preklepli.
Krásne fotky ju presvedčili
"Opýtala som, sa aká je cena, či ho ešte má. Poslala mi krásne fotky. Cena bola v priemere s novým o 300 eur lacnejšia," povedala televízii mamička Kristína. Následne sa v čete začali dohadovať na platbe zálohy vopred. Tiež išlo o zaslanie kuriérom. Scenár veľmi nápadne pripomína tie už skôr medializované. Predajca sa v týchto podvodných prípadoch často zastiera tým, že sa naoko snaží kupujúcemu výjsť v ústrety zaslaním kuriéra a aby "nič nemusel riešiť". Osobné stretnutie v tomto konkrétnom prípade nebolo možné, čo je prvým varovným znakom. Napriek tomu sa Kristína domnievala, že na základe fotiek išlo o dôveryhodnú osobu.
"Pani písala, že peniažky jej prišli a odošle ho hneď ráno, tak som jej na druhé ráno písala," skonštatovala nešťastná mamička. Nedočkala sa už ani odpovede a ani balíka. Kristína teda smerovala na políciu, kde sa dozvedela, že zďaleka nie je sama. Predajca tohto pochybného charakteru si na seba zobral nielen meno Jasmína, ale aj iné. "V súčasnej dobe sú vykonávané úkony na zistenie páchateľa," reaguje polícia.
Podvodníci radi využívajú pocit urgencie a ponáhľania
Tá tiež dodala, že pri podobných predajoch podozrivo lacných drahých kočíkov je jedným z podozrivých znakov aj neustále odmietanie osobného kontaktu a stretnutia. "Útočník sa snaží vyvolať pocit urgencie, zároveň vám bude dávať ponuky, ktoré sú naozaj až hriechom odmietnuť. Bude sa snažiť vám nahovoriť, že je na konci republiky, v inom štáte, ale zároveň vám ponúkne, že všetko za vas vybaví, dopravu a podobne," povedal televízii odborník na podobné prípady Ondrej Kubovič zo spoločnosti ESET.