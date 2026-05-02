Polícia vyšetruje podvod v banke v Bratislave: Neoprávnene previedli 14-tisíc eur

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )
BRATISLAVA - Polícia vyšetruje podvod, ku ktorému došlo v pobočke banky v obchodnom centre na Metodovej ulici v Bratislave. Informuje o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografie páchateľov.
„Doposiaľ neznámy páchateľ uviedol pracovníka banky do omylu, v dôsledku čoho došlo k následnému neoprávnenému prevodu finančných prostriedkov vo výške 14.000 eur,“ približuje polícia.
V tejto súvislosti žiada občanov o pomoc. Akékoľvek informácie k totožnosti hľadaných osôb, k súčasnému pohybu alebo pobytu je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.