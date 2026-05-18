Dovolenkári POZOR! Veľké zmeny pred začiatkom letnej sezóny, TENTO prepravca RUŠÍ lety do známych destinácii

PRAHA – Uzavretie Hormuzského prielivu sa priamo premieta do leteckej prepravy. Známa nízko nákladová spoločnosť, ktorá lieta z Prahy po celej Európe, musela pristúpiť k nepríjemným opatreniam. Tie prichádzajú navyše len chvíľu pred začiatkom letnej sezóny.
Letecká spoločnosť Smartwings musela zaviesť úsporné opatrenia. Len chvíľu pred spustením letnej dovolenkovej sezóny musela zrušiť hneď niekoľko letových liniek. Úpravy sa dotkli aj pražského letiska. Informuje o tom TN.cz.
Obmedzené linky
Z Prahy už lietadlami Smartwings po novom nepoletíte na čoraz obľúbenejšiu Madeiru (Funchal), na Malorku či do španielskej Málagy. Do známejších miest bude v ponuke oveľa menej letov. Do Madridu, Funchalu alebo na Malorku bude v ponuke 6 letov týždenne. Pôvodne to bolo sedem. Do Paríža sa bude lietať len raz do týždňa. Doteraz to bolo trikrát. Nové podmienky platia od 14. mája.
Nepoletí sa celé leto
Úplné prerušenie letov sa dotkne Bruselu, Toulouse aj Bukurešti. "U týchto destinácii sme dočasne prerušili letnú prevádzku, a to od 1. júna do 31. augusta," povedala hovorkyňa Smartwings Vladimíra Dufková.
Podľa Smartwings sú opatrenia nevyhnutné prečo najefektívnejšie optimalizovanie prevádzky. Český portál pripomína, že pre krízu na Blízkom východe a s tým spojené zdraženie paliva už k nutným opatreniam pristúpili aj lezecké spoločnosti SAS či Lufthansa.