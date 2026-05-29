Piatok29. máj 2026, meniny má Vilma, zajtra Ferdinand

Chystáte sa na dovolenku do Grécka? Pripravte sa na obrovskú zmenu: Komfortu na plážach odzvonilo!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

ATÉNY – Ak patríte k tisíckam Slovákov, ktorí sa v nadchádzajúcej letnej sezóne chystajú na dovolenku do obľúbeného Grécka, mali by ste zbystriť pozornosť. Krajina totiž nasadzuje mimoriadne tvrdé zbrane do boja proti negatívnym dopadom masového turizmu. Na stovkách pláží naprieč celou krajinou si už nebudete môcť prenajať žiadne ležadlo ani slnečník a stopku dostávajú aj obľúbené plážové bary. Úrady chcú vrátiť chráneným lokalitám ich pôvodný charakter.

Podľa najnovších informácií, ktoré priniesol prestížny francúzsky denník Le Monde a agentúra DPA, grécka vláda schválila historickú reformu. Jej cieľom je prechod na udržateľnejší model cestovného ruchu, ktorý ochráni preťaženú infraštruktúru a vzácnu prírodu.

Nové nariadenie hovorí jasne – celkovo 251 gréckych pláží bude po novom zaradených do prísneho chráneného režimu a zostanú kompletne bez akýchkoľvek turistických zariadení. Zoznam chránených pláží pritom rok od roku rapídne rastie. Kým v roku 2024 ich bolo 198, minulý rok počet stúpol na 238 a pre aktuálnu sezónu pribudlo ďalších 13 lokalít zaradených do európskeho programu NATURA 2000.

Chystáte sa na dovolenku
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Opatrenie sa netýka len klasických prenájmov slnečníkov. Z brehov morí musia kompletne zmiznúť aj dočasné drevené stánky s občerstvením, nelegálne plážové stavby či iné objekty, ktoré narúšajú prirodzený charakter pobřežia. Grécka vláda to zdôvodňuje tým, že pláže sú domovom kriticky ohrozených druhov.

Zmeny výrazne zasiahnu aj Slovákmi mimoriadne vyhľadávané destinácie. Do chráneného režimu bez ležadiel spadajú napríklad ikonické pláže Gerakas a Dafni na ostrov Zakynthos. Prísne obmedzenia komerčných služieb pocíti aj svetoznáma pláž Elafonissi na ostrove Kréta, ktorá je preslávená svojím unikátnym ružovým pieskom.

Koniec nekontrolovanej výstavby hotelov

Grécko má za sebou absolútne rekordný rok. Podľa údajov tamojšej centrálnej banky navštívilo krajinu v uplynulom roku takmer 38 miliónov cestujúcich (bez započítania výletných lodí). Ostrovy ako Santorini či Mykonos čelia počas leta kolapsu infraštruktúry, nedostatku vody a dopravnému chaosu.

Ministerka cestovného ruchu Olga Kefalogianniová a minister životného prostredia Stavros Papastavrou preto predstavili aj nové, prísnejšie pravidlá pre hotelierov, ktoré majú vstúpiť do platnosti na konci júna.

Regióny sa rozdelia podľa miery turistického zaťaženia. Na najviac preplnených ostrovoch budú môcť mať nové hotely maximálne 100 lôžok. Výstavba mimo oficiálnych zón bude povolená len na obrovských pozemkoch s rozlohou 8 až 16 hektárov. Výrazne sa sprísňuje aj ochrana samotného pobrežia – v pásme do 25 metrov od mora bude platiť generálny zákaz akejkoľvek novej výstavby s výnimkou nevyhnutných záchranných ciest.

Viac o téme: LežadloSlnečníkPlážPravidláGrécko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Robíte TOTO na dovolenke?
Robíte TOTO na dovolenke? Vedci bijú na POPLACH: Netušíte, akú HROZBU po sebe zanechávate!
Zaujímavosti
Letná dovolenka bez opaľovacieho
Letná dovolenka bez opaľovacieho krému? V TÝCHTO krajinách si klasiku nekúpite, dokonca vám hrozí POKUTA!
Zaujímavosti
PRIESKUM ukázal krutú realitu
PRIESKUM ukázal krutú realitu Slovákov: Takmer polovica z nás si nemôže dovoliť dovolenku!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Oslava 6. narodenín dcérky Moniky Bagárovej
Oslava 6. narodenín dcérky Moniky Bagárovej
Prominenti
T. Pauhofová: Je to moja najboľavejšia úloha, akej som sa mala možnosť dotknúť
T. Pauhofová: Je to moja najboľavejšia úloha, akej som sa mala možnosť dotknúť
Správy
U Adely to bolo tentoraz dosť inak! Ostrieľaná moderátorka v koncoch: Na tému sa vôbec nechytala
U Adely to bolo tentoraz dosť inak! Ostrieľaná moderátorka v koncoch: Na tému sa vôbec nechytala
Prominenti

Domáce správy

FOTO Likavský hrad odhalí nové
Likavský hrad odhalí nové zákutia: Po obnove pribudnú vyhliadky aj skryté priestory
Zaujímavosti
Smrť policajtky pri Prievidzi
Smrť policajtky pri Prievidzi vyvolala rozruch: Mikulec tvrdí, že išlo o samovraždu, polícia sa ohradila
Domáce
PYTÓN na prechádzke? V
PYTÓN na prechádzke? V mestskom parku v Topoľčanoch sa špacíroval meter a pol dlhý plaz!
Domáce
Policajti zasahovali v Bratislave: Zadržali osobu pre nelegálne anaboliká, zaistili veľké množstvo látok
Policajti zasahovali v Bratislave: Zadržali osobu pre nelegálne anaboliká, zaistili veľké množstvo látok
Bratislava

Zahraničné

Chystáte sa na dovolenku
Chystáte sa na dovolenku do Grécka? Pripravte sa na obrovskú zmenu: Komfortu na plážach odzvonilo!
Zahraničné
Pláž Lacanau, Francúzsko
Experti varujú! TOTO nebezpečenstvo číha už pri pobreží, vo Francúzsku zomreli dvaja ľudia
Zahraničné
aktualizované Taylor Swift
Desivý plán na koncerte Taylor Swiftovej vo Viedni: Muža uznali vinným z terorizmu
Zahraničné
Šéfka diplomacie Európskej únie
Šéfka diplomacie EÚ otvorene priznala: Únia nemôže byť mediátorom medzi Ruskom a Ukrajinou
Zahraničné

Prominenti

Začiatky známeho herca: Prostitúcia
Začiatky známeho herca: Prostitúcia za drogy!
Osobnosti
Magda Vášáryová s dcérou
Magda Vášáryová prekvapila veľkou novinkou: Toto čakal len málokto!
Domáci prominenti
Bývalý futbalista David Beckham.
Najsexi tatko planéty: David Beckham vyvenčil rodinu na luxusnej jachte, neodtrhnete z neho oči
Zahraniční prominenti
Dcéra Daniely Nízlovej má
Nízlová chcela dcére zmeniť priezvisko, narazila na problém: Lobotka musel... nesúhlasiť!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Likavský hrad odhalí nové
Likavský hrad odhalí nové zákutia: Po obnove pribudnú vyhliadky aj skryté priestory
Zaujímavosti
Prečo nefunguje sexuálny život?
Prečo nefunguje sexuálny život? Sú za tým tieto zdravotné problémy
vysetrenie.sk
Máte problém vo vzťahu?
Máte problém vo vzťahu? Čoraz viac ľudí sa namiesto blízkych obracia na umelú inteligenciu
Zaujímavosti
FOTO Sekunda nepozornosti a prsty
Sekunda nepozornosti a prsty sú preč: Lekári varujú pred jarnou vlnou brutálnych úrazov!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Slováci vytvorili prípravok, ktorú si ženy zamilovali: Pozrite na tie výsledky!
feminity.sk
Ženy tomu úplne prepadli:
Ženy tomu úplne prepadli: Slovenská značka zažíva obrovský boom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
hashtag.sk

Ekonomika

Slováci milujú euro: Najnovší prieskum ukázal nečakaný nárast podpory!
Slováci milujú euro: Najnovší prieskum ukázal nečakaný nárast podpory!
Slovensko čaká masívne zbrojenie: Do armády sa má naliať rekordných 85 miliárd eur! (foto)
Slovensko čaká masívne zbrojenie: Do armády sa má naliať rekordných 85 miliárd eur! (foto)
R1 pri Banskej Bystrici sa mení pred očami: Pribúdajú mosty, múry, ale aj nečakané problémy! (foto)
R1 pri Banskej Bystrici sa mení pred očami: Pribúdajú mosty, múry, ale aj nečakané problémy! (foto)
Pôjdu dôležité dávky radikálne hore? Nové životné minimum môže priniesť veľký zlom!
Pôjdu dôležité dávky radikálne hore? Nové životné minimum môže priniesť veľký zlom!

Šport

Šokujúca správa zo zámoria! Zomrela legenda, ktorá ešte v utorok niesla pochodeň Slafkovského tímu
Šokujúca správa zo zámoria! Zomrela legenda, ktorá ešte v utorok niesla pochodeň Slafkovského tímu
Hokej
MS V HOKEJI 2026 Švajčiarsko blízko finále: Traja favoriti a jedno prekvapenie, poznáme semifinálové dvojice MS
MS V HOKEJI 2026 Švajčiarsko blízko finále: Traja favoriti a jedno prekvapenie, poznáme semifinálové dvojice MS
MS v hokeji
MS V HOKEJI 2026 Fínske média očakávali postup a neskrývajú ambície: Reagovali aj zlomení Česi po vypadnutí
MS V HOKEJI 2026 Fínske média očakávali postup a neskrývajú ambície: Reagovali aj zlomení Česi po vypadnutí
MS v hokeji
MS V HOKEJI 2026 Domáca misia za zlatom pokračuje! Švajčiari nenašli premožiteľa ani v štvrťfinále
MS V HOKEJI 2026 Domáca misia za zlatom pokračuje! Švajčiari nenašli premožiteľa ani v štvrťfinále
MS v hokeji

Auto-moto

JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
Klasické testy
Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
Novinky
TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
Klasické testy
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Správy

Kariéra a motivácia

Hľadáte si prácu od rána do večera? Pozor na nový fenomén „doomjobbing“
Hľadáte si prácu od rána do večera? Pozor na nový fenomén „doomjobbing“
Hľadám prácu
Profesia podľa hlasu: Existujú práce, pri ktorých o vašom úspechu rozhoduje spôsob rozprávania?
Profesia podľa hlasu: Existujú práce, pri ktorých o vašom úspechu rozhoduje spôsob rozprávania?
Motivácia a inšpirácia
Personalisti ukázali najhoršie CV roka. Rovnakú chybu pritom robí väčšina Slovákov
Personalisti ukázali najhoršie CV roka. Rovnakú chybu pritom robí väčšina Slovákov
CV a motivačný list
Viac než polovica ľudí má zo svojej práce pozitívny pocit. Ako sú na tom jednotlivé generácie?
Viac než polovica ľudí má zo svojej práce pozitívny pocit. Ako sú na tom jednotlivé generácie?
Domáce

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Bryndzovému podpecníku neodoláte! Takto chutí tradičná slovenská kuchyňa.
Bryndzovému podpecníku neodoláte! Takto chutí tradičná slovenská kuchyňa.
Predjedlá
Koniec plaču: Ako krájať cibuľu, chilli a chren ako profesionál
Koniec plaču: Ako krájať cibuľu, chilli a chren ako profesionál
Rady a tipy

Technológie

Rakovina sa dá prinútiť, aby vyzerala ako vírus. Vedci ukázali spôsob, ako ju môže imunita konečne odhaliť
Rakovina sa dá prinútiť, aby vyzerala ako vírus. Vedci ukázali spôsob, ako ju môže imunita konečne odhaliť
Veda a výskum
Čínski policajti už nosia AI okuliare, ktoré vedia identifikovať tváre, vyhľadať ŠPZ či rozpoznať hlas: Západ hovorí o budúcnosti ako z filmu Minority Report
Čínski policajti už nosia AI okuliare, ktoré vedia identifikovať tváre, vyhľadať ŠPZ či rozpoznať hlas: Západ hovorí o budúcnosti ako z filmu Minority Report
Správy
Ktoré Samsung telefóny majú istý update na One UI 8.5? Pozri sa, či je na zozname aj tvoj model
Ktoré Samsung telefóny majú istý update na One UI 8.5? Pozri sa, či je na zozname aj tvoj model
Samsung
Meta AI vo WhatsAppe dostane funkciu, ktorá jej doteraz chýbala. Po novom jej pošleš PDF aj ďalšie dokumenty ako v ChatGPT. Takto ti s nimi pomôže
Meta AI vo WhatsAppe dostane funkciu, ktorá jej doteraz chýbala. Po novom jej pošleš PDF aj ďalšie dokumenty ako v ChatGPT. Takto ti s nimi pomôže
Android

Bývanie

Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Stavali postupne, no trpezlivosť sa oplatila. Rodina vo Veľkom Orvišti si dnes užíva modernú pohodu vidieka
Stavali postupne, no trpezlivosť sa oplatila. Rodina vo Veľkom Orvišti si dnes užíva modernú pohodu vidieka
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke

Pre kutilov

Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Zelenina a ovocie
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Záhrada
Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Chalupa
Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Sex a erotika podľa znamení: Takto zvediete ľahko muža, po ktorom naozaj túžite!
Partnerské vzťahy
Sex a erotika podľa znamení: Takto zvediete ľahko muža, po ktorom naozaj túžite!
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Chystáte sa na dovolenku
Zahraničné
Chystáte sa na dovolenku do Grécka? Pripravte sa na obrovskú zmenu: Komfortu na plážach odzvonilo!
Pláž Lacanau, Francúzsko
Zahraničné
Experti varujú! TOTO nebezpečenstvo číha už pri pobreží, vo Francúzsku zomreli dvaja ľudia
Pri českej obci železný
Zahraničné
TRAGICKÁ NEHODA Motorkár narazil v plnej rýchlosti do pick-upu, vzduchom LETEL niekoľko metrov!
Smrť policajtky pri Prievidzi
Domáce
Smrť policajtky pri Prievidzi vyvolala rozruch: Mikulec tvrdí, že išlo o samovraždu, polícia sa ohradila

Ďalšie zo Zoznamu