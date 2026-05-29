Chystáte sa na dovolenku do Grécka? Pripravte sa na obrovskú zmenu: Komfortu na plážach odzvonilo!

ATÉNY – Ak patríte k tisíckam Slovákov, ktorí sa v nadchádzajúcej letnej sezóne chystajú na dovolenku do obľúbeného Grécka, mali by ste zbystriť pozornosť. Krajina totiž nasadzuje mimoriadne tvrdé zbrane do boja proti negatívnym dopadom masového turizmu. Na stovkách pláží naprieč celou krajinou si už nebudete môcť prenajať žiadne ležadlo ani slnečník a stopku dostávajú aj obľúbené plážové bary. Úrady chcú vrátiť chráneným lokalitám ich pôvodný charakter.
Podľa najnovších informácií, ktoré priniesol prestížny francúzsky denník Le Monde a agentúra DPA, grécka vláda schválila historickú reformu. Jej cieľom je prechod na udržateľnejší model cestovného ruchu, ktorý ochráni preťaženú infraštruktúru a vzácnu prírodu.
Nové nariadenie hovorí jasne – celkovo 251 gréckych pláží bude po novom zaradených do prísneho chráneného režimu a zostanú kompletne bez akýchkoľvek turistických zariadení. Zoznam chránených pláží pritom rok od roku rapídne rastie. Kým v roku 2024 ich bolo 198, minulý rok počet stúpol na 238 a pre aktuálnu sezónu pribudlo ďalších 13 lokalít zaradených do európskeho programu NATURA 2000.
Opatrenie sa netýka len klasických prenájmov slnečníkov. Z brehov morí musia kompletne zmiznúť aj dočasné drevené stánky s občerstvením, nelegálne plážové stavby či iné objekty, ktoré narúšajú prirodzený charakter pobřežia. Grécka vláda to zdôvodňuje tým, že pláže sú domovom kriticky ohrozených druhov.
Zmeny výrazne zasiahnu aj Slovákmi mimoriadne vyhľadávané destinácie. Do chráneného režimu bez ležadiel spadajú napríklad ikonické pláže Gerakas a Dafni na ostrov Zakynthos. Prísne obmedzenia komerčných služieb pocíti aj svetoznáma pláž Elafonissi na ostrove Kréta, ktorá je preslávená svojím unikátnym ružovým pieskom.
Koniec nekontrolovanej výstavby hotelov
Grécko má za sebou absolútne rekordný rok. Podľa údajov tamojšej centrálnej banky navštívilo krajinu v uplynulom roku takmer 38 miliónov cestujúcich (bez započítania výletných lodí). Ostrovy ako Santorini či Mykonos čelia počas leta kolapsu infraštruktúry, nedostatku vody a dopravnému chaosu.
Ministerka cestovného ruchu Olga Kefalogianniová a minister životného prostredia Stavros Papastavrou preto predstavili aj nové, prísnejšie pravidlá pre hotelierov, ktoré majú vstúpiť do platnosti na konci júna.
Regióny sa rozdelia podľa miery turistického zaťaženia. Na najviac preplnených ostrovoch budú môcť mať nové hotely maximálne 100 lôžok. Výstavba mimo oficiálnych zón bude povolená len na obrovských pozemkoch s rozlohou 8 až 16 hektárov. Výrazne sa sprísňuje aj ochrana samotného pobrežia – v pásme do 25 metrov od mora bude platiť generálny zákaz akejkoľvek novej výstavby s výnimkou nevyhnutných záchranných ciest.