HROZNÝ nález v Dunaji! V rieke našli mŕtve telo muža

BRATISLAVA - Tragický nález v rieke Dunaj v Bratislave. Vo vode objavili telo neznámeho muža. Polícia prípad vyšetruje.
"Dnes v poobedňajších hodinách sme na linke 158 prijali oznam o náleze tela v rieke Dunaj. Hliadky piateho bratislavského okresu udalosť preverili, hodnovernosť oznámenia potvrdili a na mieste zistili, že sa jedná o osobu mužského pohlavia neznámej totožnosti," informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková s tým, že predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania.