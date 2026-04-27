Mrazivá záhada na Spiši: Z hrobu mŕtveho otca sa ozývalo klopanie! Polícia musela exhumovať telo

BIJACOVCE - Slovensko obletela správa, z ktorej behá mráz po chrbte. Obec Bijacovce na Spiši sa stala dejiskom udalosti, ktorú si miestni nevedia vysvetliť. Len 18 dní po pohrebe 60-ročného muža musela polícia nariadiť otvorenie hrobu. Príbuzní zosnulého totiž pri zapaľovaní sviečky začuli niečo, čo ich ochromilo od hrôzy – spod zeme sa ozývalo jasné a pravidelné klopanie.
Rodina zosnulého 60-ročného muža, ktorý skonal na Veľký piatok po amputácii nohy, prišla k hrobu zapáliť sviečku. Namiesto tichej modlitby ich však čakal šok. Keď dcéry prehovorili na svojho otca, z podzemia sa údajne ozvalo jasné klopanie a hlasy. Upozornila na to Pluska.
„To búchanie začalo okolo jednej-druhej poobede a potom to už búchalo furt, neprestalo to, stále v kuse!“ opísal situáciu jeden z očitých svedkov. Vystrašená rodina okamžite zalarmovala políciu. Hoci boli muži zákona spočiatku skeptickí, po príchode k hrobu zostali v nemom úžase. Zvuky spod zeme počuli na vlastné uši aj oni a jeden z policajtov si ich dokonca nahral na mobilný telefón.
Napätie v obci gradovalo. Okolie hrobu uzavrela polícia a na miesto dorazili aj hasiči s technickou podporou. Celé hodiny sa čakalo na zákonné povolenie na otvorenie hrobového miesta. Na cintoríne sa zhromaždili stovky miestnych obyvateľov, ktorí so zatajeným dychom sledovali, či v rakve nedošlo k oživeniu pochovaného muža.
Predstava klinickej smrti alebo lekárskeho pochybenia vyvolala v Bijacovciach obrovské vypätie. Krátko po 18:00 hodine sa za prítomnosti znalcov a pohrebnej služby pristúpilo k samotnému otvoreniu rakvy.
Rozuzlenie prinesie pitva
Prvotné zistenia po otvorení truhly priniesli čiastočné upokojenie, no stále nie definitívne odpovede. Experti konštatovali, že nebožtík sa nachádzal presne v takej polohe, v akej bol pred vyše dvomi týždňami pochovaný. Napriek tomu polícia nič nenecháva na náhodu. „V prípade bolo prijaté trestné oznámenie, polícia vec ďalej preveruje,“ potvrdila hovorkyňa prešovskej polície Jana Ligdayová.
Telo zosnulého bolo prevezené na súdnu pitvu, ktorá musí s konečnou platnosťou vylúčiť, či muž mohol po pohrebe prejavovať akékoľvek životné funkcie.