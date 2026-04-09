AKTUÁLNE Mrazivý nález na východe: Polícia zasahuje v byte v Humennom, našli tam mŕtveho muža

(Zdroj: Topky)
HUMENNÉ – Štvrtkové dopoludnie v Humennom poznačil tragický nález. V jednom z bytov bolo objavené telo 58-ročného muža, ktorému už záchranári nedokázali pomôcť. Na mieste sa momentálne nachádzajú policajné zložky, ktoré prípad vyšetrujú.
O smutnom incidente informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. Podľa jej slov bolo telo 58-ročného muža nájdené dnes, 9. apríla 2026, bez známok života. “Na mieste policajti vykonávajú všetky potrebné procesné úkony. Bližšie informácie k prípadu momentálne nie je možné poskytnúť,“ uviedla.
Správu budeme aktualizovať...