AKTUÁLNE Brutálna hromadná nehoda troch áut a autobusa! Zasahujú všetky záchranné zložky, hlásia zranených

PIEŠŤANY - Pri Piešťanoch došlo k zrážke autobusu a osobných áut. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, privolaný bol aj záchranársky vrtuľník.
K nehode došlo na ceste č. II/499 na výjazde z Piešťan smerom na obec Trebatice. Podľa prvotných informácií z miesta nehody zranenia utrpelo viacero osôb.
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, vrátane vrtuľníka. "Cesta je v danom úseku úplne neprejazdná. Žiadame vodičov aby sa danému úseku vyhli. Bližšie informácie prinesieme keď to situácia umožní," dodala polícia.
"Dnes krátko pred 9:00 bola v Piešťanoch ohlásená dopravná nehoda autobusu a troch osobných motorových vozidiel," uviedli hasiči.
Zasahujúci hasiči pomocou hydraulického vyslobodzovacieho náradia vyslobodili z jedného z vozidiel dve zakliesnené osoby. Obe osoby utrpeli zranenia a spolu s ďalšími zranenými boli odovzdaní do opatery zdravotníkov. Jedna osoba bola transportovaná do nemocnice vrtuľníkom. "Celkovo bolo účastníkmi nehody 16 osôb, pričom viaceré osoby utrpeli zranenia rôzneho rozsahu," dodali.
Na mieste zasahujú hasiči z HS Piešťany a Hlohovec z tromi kusmi hasičskej techniky.