Brigitte Macron outfitom šokovala verejnosť: Veď vyzerá ako bežný smrteľník!

ATÉNY - Francúzska prvá dáma Brigitte Macron prekvapila verejnosť uvoľneným outfitom počas návštevy Atén. Namiesto formálnej elegancie stavila na ležérny štýl. Takto na ňu nie ste zvyknutí!
Brigitte Macron ukazuje, že móda nemusí byť vždy zviazaná prísnymi pravidlami protokolu. Počas oficiálnej návštevy Grécka, kde jej manžel Emmanuel Macron rokoval s premiérom Kyriakosom Mitsotakisom o dôležitých otázkach obrany a spolupráce medzi krajinami, sa prvá dáma rozhodla vyraziť do ulíc Atén.
Namiesto elegantného kostýmu alebo formálnych šiat, na aké je verejnosť zvyknutá pri podobných príležitostiach, mala na sebe uvoľnený, takmer nenápadný outfit. Pri prechádzke okolo známeho námestia Syntagma pôsobila prekvapivo civilne. Oblečené mala úzke džínsy, jednoduché tenisky a koženú bundu, čím sa dokonale prispôsobila atmosfére rušného mesta.
Hoci ju sprevádzala ochranka, na prvý pohľad by si ju mnohí okoloidúci ľahko pomýlili s bežnou turistkou, ktorá si užíva slnečný deň v gréckej metropole. Ľudia boli prekvapení, že žena na tak vysokej pozícii dokáže vystúpiť zo svojej „role“ a ukázať sa v úplne prirodzenej podobe. Niektorí to možno označia za osviežujúce a sympatické, iní zas za porušenie nepísaných pravidiel reprezentácie. Brigitte Macron však už viackrát ukázala, že má cit pre štýl.
