Umelo vyvolaný strach! Magyar tvrdí, že Orbán mal s Ficom dohodu na fingovaní migračnej krízy pred voľbami

BRATISLAVA - V rokoch 2022 a 2023 prišlo na Slovensko okolo 60.000 nelegálnych migrantov. Išlo o rekordné čísla v histórii Slovenska, pod ktoré sa podpísali bývalý minister vnútra aj bývalý prezident Policajného zboru. Tvrdí to Ministerstvo vnútra (MV) SR. Reagovalo tak na vyjadrenia slovenských politikov poukazujúc na maďarského víťaza volieb Pétera Magyara, ktorý hovoril o praktikách predchádzajúcej maďarskej vlády v súvislosti s nelegálnou migráciou.
„Chytanie sa slov budúceho maďarského premiéra zo strany slovenskej opozície je len slabým pokusom prekryť vlastnú neschopnosť a chyby, ktoré bývalá vláda urobila, keď bola pri moci,“ skonštatoval rezort. Uviedol, že namiesto riešenia bezpečnosti občanov situáciu zjednodušovali a zľahčovali. Vláda svojou nedôslednosťou a benevolentnosťou podľa MV motivovala prevádzačov a prispela k tomu, že Slovensko sa stalo súčasťou nelegálnej migračnej trasy. Myslí si, že sa vtedy rezignovalo aj na využívanie nástrojov podľa zákona o pobyte cudzincov.
Rezort odmieta obvinenia
„Ak tu bol prílev nelegálnych migrantov, mali ho riešiť v čase, keď za to niesli zodpovednosť. Namiesto toho situáciu nezvládli, neriešili ju a dnes sa, ako vždy, snažia hľadať vinníka všade naokolo. Pravda je však jednoduchá - stačilo by, aby si priznali vlastnú chybu a uznali, že to boli oni, kto nelegálnu migráciu nezvládol. Svojou pasivitou ohrozovali bezpečnosť obyvateľov Slovenska,“ poznamenalo ministerstvo. Dodalo, že súčasná vláda prijíma opatrenia proti nelegálnej migrácii a výsledkom je takmer nulová nelegálna migrácia zo západobalkánskej trasy.
Magyarove ostré vyjadrenia
Magyar vo svojom vyjadrení uviedol, že na rozdiel od doterajšieho premiéra Maďarska Viktora Orbána nevypustí 2200 právoplatne odsúdených prevádzačov migrantov z maďarských väzníc. Zároveň povedal, že „neprivezieme migrantov na slovenské hranice, ak by si to vyžadoval záujem nášho ‚soci-kamaráta‘ vo volebnej kampani.“
Hnutie Slovensko podalo vo štvrtok na Generálnej prokuratúre SR trestné oznámenie na predsedu vlády Roberta Fica, ministra obrany Roberta Kaliňáka (obaja Smer-SD) a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Dôvodom sú vážne podozrenia, že pred parlamentnými voľbami v roku 2023 mohlo dôjsť k účelovému zneužitiu migračnej krízy v spolupráci s predstaviteľmi cudzej moci. KDH zároveň vyzvalo Fica, aby vysvetlil Magyarove slová, z ktorých podľa hnutia vyplýva, že zvážanie migrantov na slovenské hranice bolo pred poslednými slovenskými voľbami organizované.
KDH vyzýva Fica, aby vysvetlil slová Magyara o zvážaní migrantov na hranice
„KDH iniciuje zvolanie brannobezpečnostného výboru a predvolanie premiéra a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka v tejto veci. Budeme sa pýtať otázky: zabezpečil Robert Fico migrantov na hraniciach, aby strašil ľudí a manipuloval náladami? Už mu migranti na Slovensku nevadia, pokiaľ pomôžu jeho politickým cieľom? Ovplyvňovalo tak Maďarsko za Viktora Orbána slovenské voľby?“ uviedla členka Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Andrea Turčanová (KDH).
Hnutie Slovensko tvrdí, že slová Magyara potvrdili, že migračná vlna pred slovenskými voľbami nebola náhoda, ale výsledok „politického kalkulu“. „Už počas zhoršenej situácie na slovensko-maďarskej hranici sme upozorňovali, že masívny príchod migrantov zo srbsko-maďarskej schengenskej hranice nie je náhoda. Dnes máme potvrdenie, že Maďarsko pod vedením Viktora Orbána systematicky prepúšťalo viac ako 2200 prevádzačov a zároveň umožňovalo presun migrantov smerom na Slovensko,“ tvrdí bývalý minister vnútra Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí). Hnutie zároveň vyzýva na dôkladné prešetrenie celej veci.
Demokrati hovoria o zneužití migrácie
Mimoparlamentná strana Demokrati hovorí o vážnom podozrení zo zneužitia témy migrácie na politické účely. Podľa predsedu strany Jaroslava Naďa mohlo ísť aj o zasahovanie cudzej moci do predvolebnej kampane a celá vec môže mať aj trestnoprávnu rovinu. „Fico pre kampaň ohrozil bezpečnosť SR spolčením sa s cudzou mocou. S Orbánom navozili tisícky migrantov na územie SR, aby mal predvolebnú kampaň. Toto má nielen politický rozmer, ale som presvedčený, že má aj trestnoprávnu rovinu, a zvažujeme podanie trestného oznámenia,“ uviedol.